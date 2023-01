Il 2023 è appena cominciato e si prospetta un altro anno intenso per il software di iPhone. Sebbene i dettagli su iOS 17 siano ancora scarsi, Apple ha annunciato in anteprima diverse funzionalità che saranno disponibili nel corso di quest’anno come parte dei prossimi aggiornamenti, tra cui iOS 16.3 e iOS 16.4. In questo articolo facciamo un riepilogo di sette funzionalità per iOS che dovrebbero essere rilasciate o estese in altri paesi nel corso del 2023, come un’opzione di finanziamento Apple Pay Later e un conto di risparmio Apple Card che consentirà di guadagnare interessi sul programma Daily Cash di Apple.



Notifiche push sul web

Apple ha dichiarato che iOS 16 e iPadOS 16 aggiungeranno il supporto opt-in (consenso a ricevere comunicazioni commerciali) per le notifiche push basate sul web nel 2023. Questa funzione consentirà agli utenti di iPhone e iPad di ricevere notifiche dai siti web direttamente da Safari, proprio come le notifiche inviate dalle app.

Apple Pay Later

Annunciata durante la WWDC 2022 lo scorso giugno, Apple Pay Later è una funzione di finanziamento che consentirà ai clienti idonei negli Stati Uniti di frazionare un acquisto in quattro pagamenti di pari importo nell’arco di sei settimane, senza interessi o commissioni da pagare. La funzione sarà integrata nell’app Wallet e sarà disponibile per gli acquisti online e nelle app su iPhone e iPad.

Anche Apple quindi sembra voler seguire la strada dei pagamenti rateali senza interessi, come precedentemente fatto da PayPal, Amazon e altri colossi del web.

Apple Pay Later non è attualmente inclusa in iOS 16.2 e non è presente nella prima beta di iOS 16.3. È possibile che la funzione venga rilasciata con iOS 16.4.

Chiavi di sicurezza per l’ID Apple

La prima beta di iOS 16.3 abilita la nuova funzione Chiavi di sicurezza per l’ID Apple, che dovrebbe essere disponibile a livello globale all’inizio del 2023. La funzione offre agli utenti la possibilità di utilizzare chiavi di sicurezza hardware per proteggere ulteriormente il proprio account. Per coloro che decidono di attivare questa funzione, Chiavi di sicurezza rafforza l’autenticazione a due fattori integrata di Apple richiedendo una chiave di sicurezza hardware invece di un codice di verifica da un altro dispositivo Apple in proprio possesso.

Al momento Apple non prevede di rilasciare una propria chiave di sicurezza hardware, quindi la funzione si affiderà a prodotti di terze parti come Yubico.

Conto di risparmio Apple Card

A ottobre Apple ha annunciato che gli utenti della Apple Card sarebbero stati in grado di aprire un nuovo conto di risparmio ad alto rendimento offerto da Goldman Sachs e di ricevere automaticamente i rendimenti del cashback Daily Cash, senza commissioni, senza depositi minimi e senza requisiti di saldo minimo. Il conto in questione verrebbe gestito dall’applicazione Wallet di iPhone.

Una volta creato il conto, tutti i premi Daily Cash ricevuti da quel momento in poi saranno depositati automaticamente e inizieranno a maturare interessi, a meno che l’utente non scelga di continuare ad aggiungere i premi Daily Cash al proprio saldo Apple Cash. Apple Card offre il 2-3% di credito giornaliero sugli acquisti effettuati con Apple Pay e l’1% sugli acquisti effettuati con la carta fisica.

Il conto di risparmio è stato inserito nelle note di rilascio della Release Candidate di iOS 16.1. Contestualmente Goldman Sachs ha aggiornato il contratto con i clienti della Apple Card al fine di includervi questa funzione, che però non è ancora stata lanciata. Il conto di risparmio non è ancora disponibile nella prima beta di iOS 16.3 rilasciata il mese scorso e non è ancora chiaro quando verrà lanciato.

Apple CarPlay di nuova generazione

Alla WWDC 2022 Apple ha presentato in anteprima la futura versione della piattaforma software CarPlay basata sull’iPhone, che sarà caratterizzata dal supporto di più display, widget e dall’integrazione con funzioni del veicolo come il quadro strumenti, i comandi del climatizzatore e la radio FM.

Apple afferma che i primi veicoli con supporto per la nuova generazione di CarPlay saranno annunciati alla fine del 2023, con la collaborazione di case automobilistiche tra cui Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo e altre. Ulteriori dettagli sulla nuova CarPlay saranno condivisi nel corso dell’anno.

Protezione dei dati avanzata in più paesi

Apple ha recentemente introdotto una funzione opzionale di Protezione avanzata dei dati che, se abilitata, estende la crittografia end-to-end a molte altre sezioni di iCloud, tra cui Backup iCloud, Foto, Note, Promemoria, Memo vocali e altro ancora. La funzione è stata aggiunta in iOS 16.2, macOS 13.1 e altri aggiornamenti software di recente rilascio solo per gli utenti statunitensi e dovrebbe essere estesa al resto del mondo all’inizio del 2023. È possibile che la funzione venga estesa a un maggior numero di utenti iPhone con iOS 16.3 o iOS 16.4.

SOS d’emergenza via satellite in più paesi

Il mese scorso Apple ha annunciato che la funzione SOS di emergenza via satellite di iPhone 14 sarà disponibile in altri Paesi nel corso del 2023. Tuttavia, Apple non ha fornito un elenco dei paesi in cui la funzione verrà estesa.

La funzione è stata lanciata per la prima volta a novembre negli Stati Uniti e in Canada e richiede un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max con sistema operativo iOS 16.1 o successivo. Il mese scorso il servizio è stato reso disponibile in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, dove è richiesto iOS 16.2 o successivo per alcuni numeri di emergenza locali.

La funzione consente agli utenti di iPhone 14 di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza via satellite quando si trovano al di fuori della copertura della rete cellulare e Wi-Fi. Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento dell’attivazione di un modello di iPhone 14. Per conoscere i costi del servizio, vi rimandiamo a questo articolo.

Non ci resta che attendere le prossime versioni di iOS per ricevere tutte le funzioni descritte in questo articolo.

Potrebbe interessarti anche: Autonomia in abbondanza per iPhone 15 grazie al nuovo chip A17 a 3 nm (rumor)