Sono passati poco più di quattro mesi dal lancio ufficiale della nuova versione iOS 16 a bordo della gamma iPhone 14 (e dei modelli precedenti ancora supportati), ma alcuni difetti di funzionamento che gli utenti stanno lamentando fin dai primi giorni di utilizzo non sono stati ancora sistemati da Apple, che pertanto è bersaglio di non poche lamentele sui principali forum online.

Apple, datti da fare: iOS 16 è ancora un cantiere aperto

Se da una parte la nuova versione di iOS ha introdotto varie novità — dalle personalizzazioni della schermata di blocco all’implementazione della Dynamic Island, passando per il rinnovamento dei vari servizi proprietari —, dall’altra ci sono dei bug che stanno facendo arrabbiare anche gli utenti più pazienti: dalla lentezza nel richiamare la tastiera, agli occasionali riavvii, passando per glitch della UI, freeze totali dell’app della fotocamera e non solo.

Insomma, stando al numero delle lamentele che piovono online, parecchi utenti stanno faticando ad apprezzare la tanto decantata esperienza utente degli iPhone di Apple. E a più di quattro mesi dal rilascio ufficiale di iOS 16, la situazione comincia a diventare difficile da mandare giù. Intendiamoci, non è che il colosso di Cupertino nel corso dei mesi non abbia rilasciato degli aggiornamenti comprensivi di patch di sicurezza e bugfix, anzi: il più recente è arrivato proprio lo scorso dicembre con iOS 16.2, che ha lasciato in eredità: la nuova app Freeform, nuove opzioni per l’Always-on display degli iPhone 14 Pro, nuovi widget utilizzabili nella schermata di blocco, il supporto alla connettività 5G in India e tanto altro (per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato).

Quanti bug

Peccato che, accanto alla sfilza di novità pure apprezzabili riportate, parecchi utenti si siano ritrovati tra le mani non pochi bug e glitch di sistema. È sufficiente farsi un giro su Twitter (1, 2, 3, 4), su Reddit (1, 2, 3, 4, 5, 6), sul forum online di MacRumors (1,2,3,4) e su Apple Support per trovare un numero tutt’altro che trascurabile di utenti indispettiti con Apple per la quantità di bug, per il loro impatto sulla qualità dell’esperienza d’uso e per le prestazioni non entusiasmanti che stanno riscontrando in seguito al rilascio di iOS 16. Le segnalazioni descrivono problemi non proprio circoscritti, che spaziano dai glitch della ricerca tramite Spotlight, alla mancata comparsa della tastiera in alcune applicazioni, passando per il consumo anomalo di batteria, per occasionali problemi di freezing della fotocamera e per malfunzionamenti con le modalità Focus; altre segnalazioni, invece, non riguardano il sistema in sé, bensì servizi di Apple come Apple Music, HomeKit (del resto, non si ritira un aggiornamento importante per bug di poco conto) e CarPlay.

Non si salva nessuno

Navigando su Reddit, non è raro imbattersi in utenti che riportano di app che si bloccano all’apertura o che crashano completamente durante l’utilizzo: se qualcuno ha iniziato a notare questi strani comportamenti dopo l’aggiornamento ad iOS 16.2, qualcun altro è arrivato persino a rimpiangere l’upgrade ad iPhone 14 Pro (la cui qualità complessiva resta comunque indiscutibile, come avevamo visto a suo tempo nella nostra recensione dedicata). I report degli utenti, comunque, portano a ritenere che i bug lamentati non siano limitati a modelli specifici di iPhone, ma siano piuttosto un male comune un po’ a tutti quelli aggiornati ad iOS 16, vale a dire i modelli da iPhone 8 in poi; non si salvano neppure i flagship più recenti — iPhone 14 Pro e Pro Max —, sui quali sono stati notati dei lag fastidiosi all’uscita dalle app.

Insomma, nonostante Apple abbia sviluppato iOS 16.2 da ottobre, rilasciando ben cinque aggiornamenti nel ramo beta, pare proprio che non sia stato svolto un lavoro certosino. A questo punto, vista la natura e il numero di bug ancora presenti, non si può neppure escludere il rilascio di una versione correttiva iOS 16.2.1, con posticipazione di iOS 16.3 di qualche settimana.

Leggi anche: Apple rilascia le beta 2 di iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2