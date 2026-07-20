A due settimane esatte dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima e a poco meno una settimana dall’apertura del ciclo di sviluppo anche ai beta tester pubblici, Apple ha portato avanti il ciclo di sviluppo principale degli OS 27, un percorso che ci terrà compagnia ancora per circa un mese e mezzo, rilasciando nuove versioni in anteprima.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le beta 4 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e tvOS 27 nella sola versione “per lo sviluppo”; le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare a breve; niente nuove beta, invece, per watchOS 27 e visionOS 27, almeno fino al momento della stesura di questo articolo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuove build e come installarle.

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Apple porta avanti il ciclo di sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle beta 4 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e tvOS 27 , versioni in anteprima che costituiscono il quarto passo nel lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2026-27. Mancano all’appello le beta 4 di watchOS 27 e visionOS 27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che da qualche giorno è stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel mese di settembre 2026 (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025).

Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27 e iPadOS 27

La quarta build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24A5390f (sostituisce la 24A5380h rilasciata come beta 3 di iOS 27 e iPadOS 27 il 6 luglio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2020 in avanti.

Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la beta 4 “per lo sviluppo” ha un peso di 3,09 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla beta 3 di iOS 27). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “h” a una classificazione “f” (sono stati compiuti piccoli passi in avanti sul fronte della stabilità, almeno sulla carta).

Beta 4 “per lo sviluppo” di macOS 27 Golden Gate

La quarta build in anteprima del ciclo di sviluppo principale per la prossima generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26A5388g (sostituisce la 26A5378j rilasciata come beta 3 di macOS 27 Golden Gate lo scorso 6 luglio).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo in questo caso da una classificazione “j” a una classificazione “g” (ci avviciniamo leggermente alla piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 4 “per lo sviluppo” di tvOS 27

La quarta build in anteprima del primo ciclo di sviluppo verso la prossima generazione di tvOS è la 24J5325d (sostituisce la 24J5315i rilasciata come beta 3 di tvOS 27 e audioOS 27 il 6 luglio scorso).

Rispetto agli altri OS 27, con tvOS 27 non sono attese grossissime novità: infatti, tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “i” a una classificazione “d”; si tratta della build più stabile del lotto.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Ecco un recap di tutte le novità annunciate.

Le novità, già disponibili con le prime tre beta, sono tantissime e le principali ve le abbiamo raccontate in articoli dedicati. Di seguito, in attesa di scoprire le novità che emergeranno da queste Beta 4, vi lasciamo i link a tutti i contenuti inerenti:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 4 dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e tvOS 27, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere ma non troppo ormai; il primo ciclo di sviluppo, viene storicamente esteso ai beta tester nel mese di luglio e ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni.