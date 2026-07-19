200W in tasca: chi ha già valutato UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank 25000mAh sa che non si trova facilmente un power bank capace di ricaricare due laptop contemporaneamente sotto i 100€. Oggi, su Amazon, questo colosso tascabile crolla di quasi il 40%, portandosi a un prezzo che raramente si era visto su questo modello. Vale la pena capire cosa si porta a casa a questo cifra.

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UGREEN Nexode Pro 200W: 25000mAh di pura potenza GaN in un design verticale

UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank 25000mAh è uno di quei prodotti che non lascia dubbi sulla categoria di appartenenza: fascia premium, senza compromessi. La caratteristica che lo rende davvero unico nel panorama dei power bank è la combinazione tra la porta USB-C1 con uscita fino a 140W tramite PD 3.1 e una potenza totale combinata sulle due porte USB-C di ben 200W. In pratica, si possono ricaricare due laptop da lavoro contemporaneamente, oppure un MacBook Pro da 16″ e uno smartphone, senza dover scegliere.

Le tre porte disponibili si distribuiscono così:

  • USB-C1: fino a 140W (PD 3.1, 28V/5A)
  • USB-C2: fino a 100W
  • USB-A: fino a 22,5W

La capacità da 25000mAh / 90Wh garantisce un’autonomia concreta: sufficiente per ricaricare completamente un MacBook Pro 16″ circa 1,3 volte, un iPhone 15 fino a 5,2 volte o un Galaxy S23 Ultra 3,6 volte. La soglia dei 90Wh è strategica: si rimane sotto il limite IATA di 100Wh, quindi il power bank è approvato per il trasporto in aereo come bagaglio a mano.

A distinguerlo ulteriormente c’è il display TFT a colori che mostra in tempo reale batteria residua, tensione, corrente, potenza in ingresso e in uscita, per ogni porta. Una funzione che passa da “comoda” a “indispensabile” quando si gestiscono più dispositivi professionali contemporaneamente.

Il design verticale a colonna (slim upright) riduce l’ingombro rispetto ai classici power bank ad alta capacità, rendendolo compatibile con la maggior parte delle borse da lavoro e trolley. La ricarica interna avviene fino a 65W, con tempi di circa 2 ore utilizzando un caricatore adeguato. Nella confezione si trovano una custodia morbida con cordoncino e un cavo USB-C/USB-C da 100W lungo 60 cm.

Vale la pena sottolineare un dettaglio spesso trascurato: dopo 1000 cicli di carica-scarica, la batteria mantiene oltre l’80% della capacità originale, un dato che incide concretamente sulla longevità dell’investimento. La garanzia ufficiale UGREEN copre almeno 2 anni per difetti di fabbricazione.

Una nota importante per la compatibilità: il power bank utilizza esclusivamente lo standard USB Power Delivery (PD 3.1) e non supporta i protocolli proprietari di alcuni brand cinesi come SuperVOOC o SuperDart (OnePlus, OPPO, Honor). Per dispositivi Apple, Samsung, laptop USB-C e Steam Deck la compatibilità è invece totale.

Quasi 48€ di risparmio: i numeri dell’offerta Amazon

Su Amazon.it (ASIN: B0CXHM5RY2), UGREEN Nexode Pro 200W Power Bank 25000mAh è disponibile a 72,19€ rispetto al prezzo di listino di 119,99€, con uno sconto del ~40% e un risparmio di circa 47,80€. Un’offerta significativa su un prodotto che in questa configurazione di potenza raramente scende sotto i 90€. La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e tutele acquirente standard. Come sempre su promozioni di questa portata, la disponibilità può cambiare rapidamente.

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