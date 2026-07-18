A marzo 2026, DAZN aveva rivisto al rialzo i prezzi dei piani Full e Family soltanto per le nuove attivazioni, lasciando invariate le condizioni per chi era già abbonato con le tariffe fissate nell’estate del 2024. Da mercoledì 16 luglio, però, questa distinzione non esiste più: con una comunicazione inviata via email agli abbonati, DAZN ha annunciato che anche i già clienti verranno progressivamente allineati al listino attuale, quello introdotto lo scorso marzo per le nuove iscrizioni.

Restano esclusi dalla rimodulazione i piani Goal, Sports e MyClubPass, per i quali al momento non sono previste variazioni. Nella nota ufficiale, DAZN giustifica la scelta richiamando “le condizioni di mercato” e cita tra i contenuti dell’offerta il Mondiale per Club FIFA 2025, la Coppa del Mondo FIFA 2026, l’integrazione di FIFA+, il volley e i canali Eurosport.

L’aumento non scatterà per tutti contemporaneamente: sarà applicato a partire dal primo rinnovo utile successivo al 16 agosto 2026, quindi il momento esatto dipenderà dalla data di rinnovo del singolo abbonamento. Chi rinnova pochi giorni prima di quella data continuerà con la vecchia tariffa per un altro ciclo, mentre chi ha il rinnovo fissato dopo il 16 agosto troverà il nuovo importo già nell’addebito successivo. Le comunicazioni personalizzate via email arriveranno in modo progressivo, avvicinandosi alla scadenza di ciascun contratto: per chi ha un abbonamento annuale con pagamento anticipato, l’avviso potrebbe quindi arrivare molto più avanti nel tempo.

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Quanto si paga in più e come uscire senza penali

Per chi paga direttamente con carta di credito, carta di debito o PayPal, il piano Full mensile senza vincoli passa da 44,99 a 46,99 euro al mese. La versione annuale dilazionata in 12 rate sale da 34,99 a 36,99 euro al mese, mentre quella con pagamento anticipato in un’unica soluzione cresce da 359 a 379 euro (circa 31,58 euro al mese), con un impatto annuale effettivo di 20 euro in più rispetto a prima. Scegliendo le rate, la differenza complessiva annua è di 24 euro (da 419,88 a 443,88 euro).

Il piano Family mensile passa invece da 69,99 a 71,99 euro al mese, quello annuale a rate da 59,99 a 61,99 euro mensili, e l’annuale con pagamento anticipato da 599 a 619 euro (circa 51,58 euro al mese). Anche chi paga tramite store digitali è coinvolto: per i pagamenti con Google Pay o Apple Pay, il piano Full mensile sale da 49,99 a 51,99 euro, mentre il Family si allinea alla tariffa del pagamento diretto, passando da 69,99 a 71,99 euro.

Vale la pena ricordare che il piano Full consente di guardare i contenuti su due dispositivi compatibili in contemporanea solo se collegati alla stessa rete domestica, mentre il singolo dispositivo può essere utilizzato ovunque. Chi ha un abbonamento mensile potrà eventualmente valutare il passaggio a un piano annuale, su proposta di DAZN, per contenere il costo rispetto alla nuova tariffa mensile.

Chi non intende accettare le nuove condizioni può recedere senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale. Per farlo è sufficiente accedere alla sezione “Il mio account” su DAZN e selezionare “Non voglio rinnovare”, oppure contattare direttamente il Servizio Clienti. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.