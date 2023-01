Spesso e volentieri il prezzo della benzina genera perplessità e allo stesso tempo frustrazione tra gli automobilisti. La domanda più ricorrente riguarda il motivo per il quale i prezzi del carburante alla pompa salgano così tanto rapidamente in seguito a fattori esterni (crisi internazionali, tagli della produzione di gregge, ecc.), ma non accade quasi mai l’esatto opposto, cioè fatichino a diminuire una volta che la situazione è tornata alla normalità. Di conseguenza, sono in tanti a domandarsi come è composto il prezzo della benzina, ma anche chi lo decide e quanto incidono le accise sul costo finale della benzina al litro.

In questo articolo proveremo a fornire una guida esaustiva sull’argomento. Se c’è un tema che ti interessa di più rispetto a un altro, dai un’occhiata all’indice qui sotto per andare subito alla sezione dedicata.

Come è composto il prezzo della benzina

Il prezzo della benzina si compone per il 42% dal prezzo industriale e per il 58% da tasse. Nel prezzo industriale confluiscono il costo della materia prima e il margine lordo, cioè il guadagno del gestore dell’impianto. Invece la componente fiscale include l’IVA al 22% e le accise.

Prendendo in analisi soltanto il prezzo industriale, notiamo come la materia prima vada a incidere per il 30% sul prezzo finale alla pompa, mentre il margine lordo corrisponde al 12%. Tutto il resto se ne va via in tasse, tra accise e IVA al 22%.

Facciamo ora un esempio pratico, supponendo che oggi il prezzo della benzina alla stazione di servizio sia pari a 1,812 euro al litro.

PREZZO BENZINA AL LITRO: 1,812 euro

Prezzo industriale: 0,757 euro (42%)

– materia prima: 0,548 euro

– margine lordo: 0,219 euro

Tasse: 1,055 euro (58%)

– IVA al 22%: 0,327 euro

– accisa: 0,728 euro

Quanto incidono le accise sul prezzo della benzina?

Allo stato attuale, le accise incidono sul 40% del prezzo della benzina al carburante. Si tratta della componente che ha il peso specifico maggiore sul costo finale del carburante, superando anche il prezzo della materia prima (30%), dell’IVA (18%) e del margine lordo per il proprietario dell’impianto (12%).

Chi decide il prezzo della benzina alla pompa?

Una volta visto come si forma il costo del carburante alla pompa, è più facile rispondere a una delle domande più ricorrenti tra gli automobilisti, ossia chi stabilisce quanto bisogna pagare per il rifornimento. A stabilire il prezzo della benzina sono il Platts, i distributori e lo Stato. Il Platts è un’agenzia di Londra istituita all’inizio del Novecento che determina il valore dei prodotti petroliferi: i suoi indici sono presi come parametro di riferimento dalle principali compagnie energetiche del mondo. I distributori vanno poi a completare il costo industriale definendo il cosiddetto margine lordo. Infine lo Stato stabilisce IVA e accise, ossia l’intera componente fiscale del prezzo del carburante.

Da cosa dipende il prezzo della benzina?

Per concludere, proviamo a fare ulteriore chiarezza su una questione che spesso lascia adito a dubbi e insinuazioni: da cosa dipende il prezzo della benzina?

Materia prima

Il petrolio greggio è la materia prima da cui vengono prodotti la benzina e il gasolio: le oscillazioni del prezzo del greggio si ripercuotono poi sul prezzo del carburante alla pompa. Il petrolio greggio viene scambiato sui mercati globali delle materie prime e i prezzi sono influenzati da una varietà di fattori come domanda e offerta, eventi geopolitici e disastri naturali.

Costi di raffinazione e distribuzione

Una volta estratto, il petrolio greggio deve essere raffinato in benzina e gasolio. Il costo di questo processo di raffinazione, oltre al costo del trasporto del carburante alle stazioni di servizio, incide anche sul prezzo alla pompa.

Tasse e accise

Oltre ai costi di raffinazione e distribuzione, anche le tasse e le accise svolgono un ruolo importante nella determinazione dei prezzi del carburante. Queste tasse sono imposte dal governo e si aggiungono al prezzo del carburante alla pompa. Le accise sul carburante sono generalmente fissate a un importo fisso per litro e possono variare notevolmente da un Paese all’altro e perfino all’interno della stessa nazione. Nel 2023 in Italia l’accisa sulla benzina è pari a 0,728 euro al litro, quella sul gasolio corrisponde invece a 0,617 euro.

A questo proposito, ecco alcuni degli eventi storici e naturali che vanno a comporre le accise che oggi paghiamo regolarmente quando facciamo un pieno di carburante:

Decreto Salva Italia (2012)

Immigrazione di massa dopo la crisi libica (2011)

Finanziamento alla cultura (2011)

Acquisto Bus ecologici (2005)

Rinnovo autoferrotranviari (2004)

Missione in Bosnia (1996)

Terremoti del Belice (1968), Friuli (1976), Irpinia (1980), L’Aquila (2009), Emilia (2012)

Alluvione di Firenze (1966) Liguria (2011), Toscana (2011)

Disastro del Vajont (1963)

Crisi di Suez (1956)

Guerra d’Etiopia (1935/36)

Fattori del mercato locale

Oltre a questi fattori globali, ci sono anche fattori di mercato locali che possono influenzare i prezzi del carburante. Ad esempio, i prezzi del carburante possono essere più elevati nelle aree con minore concorrenza tra stazioni di servizio o in aree con costi di trasporto più elevati. Inoltre, alcuni stati o comuni potrebbero avere tasse o regolamenti aggiuntivi che fanno aumentare il prezzo del carburante.

Conclusione

Comprendendo i fattori che determinano i prezzi del carburante, puoi prendere decisioni più consapevoli su quando e dove fare il pieno per la tua auto. Tieni presente che i prezzi del greggio sono il fattore più significativo, ma anche i costi di raffinazione e distribuzione, le tasse e le accise e le condizioni del mercato locale giocano un ruolo.

