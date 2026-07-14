Nella tarda serata italiana di ieri, a un mese e qualche giorno dall’avvio del lungo ciclo di sviluppo che ci porterà a tutti i sistemi operativi di prossima generazione, Apple ha finalmente rilasciato le prime beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27 su tutti i dispositivi compatibili.

Queste prime beta pubbliche corrispondono (più o meno) alle beta 3 per sviluppatori rilasciate nella giornata di lunedì 6 luglio e segnano un passaggio importante nel ciclo di sviluppo che si concluderà nel mese di settembre 2026. Come avvenuto già con la precedente generazione, tutti i sistemi operativi sono accompagnati dallo stesso “numero” (che si riferisce all’anno in cui avranno vita maggiore, ovvero i quasi nove mesi che intercorreranno da gennaio a settembre 2027), e possono contare su tantissime novità, soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli.

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Apple estende ai beta tester pubblici lo sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio ai beta tester pubblici delle prime beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27, versioni in anteprima che “inaugurano” la seconda fase del lungo ciclo di sviluppo principale che ci porterà verso i sistemi operativi della generazione 2026-27.

A differenza dello scorso anno quando le beta pubbliche vennero rilasciate solo dopo la beta 4, il colosso di Cupertino ha riportato le cose alla “normalità”, estendendo il ciclo di sviluppo ai beta tester pubblici dopo le beta 3 “per lo sviluppo”.

Scopriamo i dettagli di queste build in anteprima, corrispondenti più o meno alle recentissime beta 3 per sviluppatori, parte di un percorso che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in forma stabile atteso nel mese di settembre 2026 (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025).

Dettagli delle build

Quasi tutte le build rilasciate ai beta tester pubblici come prime beta pubbliche corrispondono alle build che erano state rilasciate ai soli sviluppatori registrati nella serata di lunedì 6 luglio 2026.

Prima beta pubblica di iOS 27

Codice build: 24A5380h (corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”)

(corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”) Compatibilità: iPhone, modelli dal 2019 (iPhone 11 e successivi)

Prima beta pubblica (e beta 3 v.2 “per lo sviluppo”) di iPadOS 27

Codice build: 24A5380l (rivista rispetto alla 24A5380h rilasciata come prima versione della beta 3 “per lo sviluppo”)

(rivista rispetto alla 24A5380h rilasciata come prima versione della beta 3 “per lo sviluppo”) Compatibilità: iPad, modelli da fine 2020

Prima beta pubblica (e beta 3 v.2 “per lo sviluppo”) di macOS 27 Golden Gate

Codice build: 26A5378n (rivista rispetto alla 26A5378j rilasciata come prima versione della beta 3 “per lo sviluppo”)

(rivista rispetto alla 26A5378j rilasciata come prima versione della beta 3 “per lo sviluppo”) Compatibilità: computer Mac (solo modelli con SoC Apple Silicon)

Prima beta pubblica di watchOS 27

Codice build: 24R5315i (corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”)

(corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”) Compatibilità: Apple Watch, modelli dal 2023 (Apple Watch 9 e successivi)

Prima beta pubblica di tvOS 27

Codice build: 23J5315i (corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”)

(corrispondente alla beta 3 “per lo sviluppo”) Compatibilità: Apple TV (modelli 4K dalla seconda generazione in avanti) HomePod (prima e seconda generazione), HomePod mini



Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

È ormai passato poco più di un mese dalla WWDC26, la conferenza per sviluppatori che come da tradizione, è servita alla Mela Morsicata per annunciare la nuova generazione di sistemi operativi, quelli che abbiamo definito come gli OS 27.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote di apertura della WWDC26 e alle novità disponibili sulle pagine Preview dei vari sistemi operativi sul portale di Apple, dalle versioni in anteprima sono già emerse ulteriori novità che andiamo a riepilogare di seguito.

Come scaricare le prime beta pubbliche degli OS 27 di Apple

Una volta che Apple ha avviato il ciclo di sviluppo “pubblico” dei sistemi operativi della generazione 2026-27, tra i profili nella pagina degli Aggiornamenti software è stato aggiunto quello dedicato che consente di ricevere le beta pubbliche (ovvero “Beta pubblica di iOS 27” e così via, a seconda del sistema operativo).

Gli utenti che selezionano il nuovo profilo, potranno scaricare gli aggiornamenti via OTA direttamente dai loro iPhone o iPad (o dagli altri dispositivi) compatibili, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”; lo stesso discorso vale per tutti gli altri dispositivi coinvolti.

Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS o iPadOS (o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata), dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (vi rimandiamo nuovamente alla nostra guida con la procedura completa per tutti i sistemi operativi).