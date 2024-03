Apple si appresta a rilasciare in forma stabile i nuovi iOS 17.4 e iPadOS 17.4, quarto aggiornamento intermedio dei principali sistemi operativi della mela morsicata presentati lo scorso 5 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC23, e rilasciati in forma stabile, per la prima volta, lo scorso settembre.

È bene dunque riepilogare tutte le novità presenti nelle nuove e importanti versioni di questi sistemi operativi che introducono tante modifiche per rispettare le normative prevista dal Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea. Al netto di sorprese dell’ultimo minuto, gli aggiornamenti saranno rilasciati al pubblico, su tutti i dispositivi compatibili, nel corso di questa settimana, con qualche possibilità che il rilascio avvenga già a partire dalle 19:00 di oggi, lunedì 4 marzo 2024.

A una settimana dal rilascio delle Release Candidate di martedì scorso, Apple si appresta a rilasciare il quarto aggiornamento intermedio per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 17.4 e iPadOS 17.4 su tutti i dispositivi compatibili.

Questo aggiornamento, rispetto ai precedenti, è molto atteso perché rappresenta uno storico cambio di rotta nel sistema operativo mobile della mela morsicata, destinato ad “aprirsi” per la prima volta nella sua storia.

Le modifiche relative al DMA

Apple ha infatti dovuto apportare una serie di modifiche che incideranno su iOS, App Store e Safari per rispettare i termini previsti dal Digital Markets Act nell’Unione Europea. Ecco un breve riepilogo delle modifiche:

Modifiche a iOS Implementazione di nuove API per la creazione di marketplace alternativi e per la distribuzione di app iOS da marketplace alternativi (che gli utenti potranno impostare come predefiniti). Il primo marketplace alternativo annunciato finora è Setapp. Implementazione di un nuovo framework e nuove API per l’ impostazione di motori browser diversi da WebKit (per i browser o le app che prevedono la navigazione Web in-app). Implementazione di nuove API per consentire agli sviluppatori di utilizzare la tecnologia NFC nelle loro app bancarie e nelle app di portafoglio digitale nell’intero territorio dello Spazio Economico Europeo. Adozione di nuove misure di sicurezza (autenticazione notarile per le app iOS, implementazione di fogli di installazione delle app, autorizzazione per gli sviluppatori del marketplace, protezioni antimalware aggiuntive) per limitare i rischi per gli utenti Apple e i loro dispositivi.

Modifiche all’ App Store Nuove opzioni per l’utilizzo dei PSPs (Payment Service Providers). Nuove misure di sicurezza per gli utenti (come etichette che informano se un’app utilizza un metodo alternativo per l’elaborazione dei pagamenti). Fogli informativi in-app (che informano quando una transazione non viene gestita direttamente da Apple). Nuovi processi di revisione delle app . Possibilità di recuperare nuovi dati sull’utilizzo di App Store .

Modifiche a Safari Implementazione di una schermata che chiede di scegliere un browser predefinito da un elenco di opzioni (in Italia la lista include Aloha, Brave, DuckDuckGo, Ecosia, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Web@Work. Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant). Nonostante l’iniziale annuncio della rimozione del supporto alle Web App dalla schermata iniziale per gli utenti dell’Unione Europea, Apple ha fatto marcia indietro, facendo sapere che la funzionalità rimarrà disponibile anche con iOS 17.4, pur mantenendo la compatibilità con il solo WebKit (e quindi con Safari e tutti gli altri browser basati su WebKit).



Implementazione delle nuove emoji dello standard Unicode 15.1

Annunciate nel luglio del 2023, le nuove emoji parte dello standard Unicode 15.1 arrivano a bordo di iOS 17 con il nuovo aggiornamento a iOS 17.4. Gli utenti che aggiornano, dovranno tenere a mente che tali emoji non saranno visibili per coloro che eseguono iOS 17.3 e versioni precedenti del sistema operativo.

Modifiche alla funzionalità “Protezione del dispositivo rubato”

iOS 17.4 aggiunge una nuova possibilità legata alla funzionalità “Protezione del dispositivo rubato”, una delle novità di iOS 17.3: gli utenti possono ora richiedere un ritardo di sicurezza anche quando si trovano in luoghi familiari, come le loro case o i luoghi di lavoro. Attraverso questa modifica (comunque facoltativa), gli utenti che tentano di disattivare questa misura protettiva da un dispositivo rubato o di modificare le impostazioni di sicurezza, dovranno comunque attendere un’ora anche se si trovassero a casa del malcapitato.

Siri può leggere i messaggi in più lingue

Con iOS 17.4, Apple ha donato un nuovo potere a Siri: nelle impostazioni dedicate all’assistente vocale, è possibile aggiungere altre lingue, oltre a quella predefinita di sistema, tramite la nuova impostazione “Leggi messaggi > Aggiungi Lingua”. Siri potrà leggere così ad alta voce messaggi che non sono nella lingua predefinita del dispositivo (ad esempio in inglese se il dispositivo è impostato su italiano).

Implementazione delle trascrizioni nell’app Apple Podcast

L’app Podcast ha ricevuto una novità importante con iOS 17.4: Apple ha arricchito l’app con la capacità di generare automaticamente le trascrizioni dei podcast. Ciò consente agli ascoltatori di seguire il podcast testualmente anche nel caso in cui il podcaster non abbia fornito alcuna trascrizione.

Le trascrizioni, disponibili in inglese, spagnolo, francese e tedesco, sono anche sincronizzate temporalmente con l’audio, in modo simile a come funzionano i testi delle canzoni su Apple Music. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche al design del lettore, proprio per riprodurre l’estetica dell’app dedicata allo streaming musicale; è poi stata rinominata la schermata “Ascolta ora” con “Home” e, al posto dell’icona con il pulsante di riproduzione, troviamo ora un’icona a forma di casa.

iOS 17.4 arricchisce le informazioni sulla batteria (solo sugli iPhone 15)

Con iOS 17.4, Apple ha apportato alcune modifiche alle informazioni sulla batteria dell’iPhone per gli iPhone 15: tramite una nuova riorganizzazione del menu dedicato (raggiungibile al percorso “Impostazioni > Batteria”), il team di sviluppo ha aggiunto i nuovi sotto-menu “Stato della batteria” e “Ottimizzazione della ricarica” che permettono, rispettivamente, di visualizzare lo stato di salute della batteria e scegliere se far ricaricare lo smartphone fino al 100% o limitare la carica all’80%.

iOS 17.4 aggiunge anche una nuova splash screen (schermata di benvenuto) su “Batteria e Garanzia” che informa l’utente del fatto che la batteria di iPhone è fatta per mantenere la capacità dell’80% per 1000 cicli di ricarica, dettaglio confermato dalla stessa Apple che aveva inizialmente sottostimato la longevità delle batterie dei più recenti melafonini (i modelli precedenti sono progettati per mantenere l’80% della loro capacità originale dopo 500 cicli di ricarica completi effettuati in condizioni ideali).

Le reazioni 3D possono essere disabilitate di default dalle app per videoconferenze

Le note di rilascio di iOS e iPadOS 17.4 raccontano che Apple abbia implementato una nuova API (probabilmente arriverà anche per macOS 14.4 Sonoma) che consentie agli sviluppatori di controllare il comportamento predefinito delle Reazioni 3D nelle app per videoconferenze.

Questa funzionalità, abilitata di default sui dispositivi supportati (i Mac con SoC Apple Silicon che sfruttano la fotocamera Continuity su iPhone 12 o modelli successivi), ha creato non pochi grattacapi (e addirittura imbarazzo) agli utenti che, per errore, hanno scatenato le reazioni (collegate a un determinato gesto) durante una videoconferenza (riunione di lavoro o sessione di terapia, ad esempio). Apple ha dunque ascoltato il feedback degli utenti, correndo ai ripari.

Altre novità di iOS 17.4

Oltre a quelle già discusse, ci sono altre piccole novità che arrivano con iOS 17.4:

Al percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza” è stato aggiunto il nuovo menu “Contactless e NFC”; per il momento, tale menu non fa nulla.

Nel browser Safari, la barra degli indirizzi è stata leggermente ampliata rispetto al passato.

La possibilità di invocare Siri con la parola chiave “Siri” invece della vecchia “Hey Siri” è stata estesa alla Germania.

Come per l’app Podcast, anche sezione “Ascolta ora” dell’app Apple Music è stata rinominata in “Home” (e l’icona è stata sostituita con una a forma di casa).

La lista di bug risolti/miglioramenti apportati

Oltre a queste novità, l’aggiornamento a iOS 17.4 (e anche a iPadOS 17.4, ove applicabile) risolve un buon numero di bug e apporta alcuni miglioramenti:

Il riconoscimento musicale consente ora di aggiungere direttamente i brani identificiati alle playlist e alla libreria di Apple Music e Apple Music Classical.



Siri ha una nuova opzione per annunciare i messaggi ricevuti in ​​qualsiasi lingua supportata.

L’identificazione delle chiamate mostra il nome, il logo e il nome del dipartimento di un’Azienda verificata da Apple (se e quando disponibili).

Gli aggiornamenti aziendali in Messages for Business forniscono informazioni attendibili relative allo stato degli ordini, alle notifiche sui voli, agli avvisi di frode o ad altre transazioni a cui l’utente ha aderito.

Risolto un problema per cui le immagini dei contatti sono vuote in Dov’è.

Risolto un problema riguardante gli utenti Dual SIM in cui il numero di telefono cambiava dal primario al secondario e risultava visibile a un gruppo a cui hanno inviato messaggi.

iPhone compatibili con iOS 17.4

Con iOS 17.4 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad compatibili con iPadOS 17.4

Con iPadOS 17.4 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6a generazione, 2018)

Quando inizierà il rilascio dei nuovi aggiornamenti targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi quando in Italia scoccano le ore 19:00. Al netto di problematiche o cambiamenti dell’ultimo minuto, iOS 17.4 e iPadOS 17.4 potrebbero essere distribuiti già dalle 19:00 di oggi, lunedì 4 marzo 2024, in anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno (dato che iOS 16.4 e soci vennero rilasciati il 27 marzo 2023) per rispettare la scadenza imposta dal Digital Markets Act nell’Unione Europea, fissata nel 6 marzo 2024.

Come accade sempre, anche per queste nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

