Con la nuova beta 4 di iOS 17.4, Apple ha ridisegnato la pagina delle impostazioni di sistema dedicata alla batteria ma solo sui più recenti iPhone 15, primi (e finora unici) smartphone della mela morsicata a disporre della porta USB-C, riposizionando al suo interno (e reinterpretando) voci già esistenti e fornendo una nuova “schermata di benvenuto” che viene mostrata agli utenti quando accedono alla sezione “Batteria” per la prima volta.

La schermata ha spoilerato un’informazione che adesso è stata confermata dalla stessa Apple tramite l’aggiornamento di un documento di supporto: la stima sulla durata della batteria degli iPhone 15 è stata raddoppiata rispetto a prima (e a quella degli altri modelli). Scopriamo tutti i dettagli.

iOS 17.4 riorganizza e arricchisce la pagina “Stato della batteria” sugli iPhone 15

Nella serata di ieri, oltre ad aver rilasciato agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici le più recenti versioni in anteprima dei prossimi aggiornamenti intermedi di iOS 17.4 e soci, Apple ha pubblicato una versione aggiornata del documento di supporto riguardante la batteria e le prestazioni di iPhone 11 e modelli successivi (attualmente disponibile solo in inglese, trovate il link in fonte).

Stando a quanto evidenziato all’interno del documento, le differenze sul fronte della batteria e tutte le informazioni che ruotano attorno ad essa tra gli iPhone 14 (e i modelli precedenti) e i più recenti iPhone 15 si ampliano ulteriormente.

A partire da iOS 17.4, infatti, gli utenti in possesso di uno dei quattro attuali flagship della mela morsicata potranno trovare una rinnovata pagina “Batteria” tra le impostazioni di sistema: al suo interno restano le informazioni pre-esistenti ma la pagina “Salute della batteria” racchiude ora al suo interno tante informazioni che prima erano sparse in altre parti del sistema:

Stato della batteria: mostra il livello di salute della batteria; verrà mostrato “Normale” (come nell’immagine sottostante) se tutto risulterà nella norma e la batteria sta funzionando come previsto.

mostra il livello di salute della batteria; verrà mostrato “Normale” (come nell’immagine sottostante) se tutto risulterà nella norma e la batteria sta funzionando come previsto. Capacità massima: questo valore, già disponibile da tempo, infica l’attuale valore di capacità della batteria in rapporto a quando era nuova.

questo valore, già disponibile da tempo, infica l’attuale valore di capacità della batteria in rapporto a quando era nuova. Conteggio dei cicli: è una novità degli iPhone 15; mostra il numero di cicli di ricarica effettuati dall’utente.

è una novità degli iPhone 15; mostra il numero di cicli di ricarica effettuati dall’utente. Data di produzione: indica la data (mese e anno) in cui è stato prodotto il dispositivo.

indica la data (mese e anno) in cui è stato prodotto il dispositivo. Primo utilizzo: indica la data della prima configurazione del dispositivo.

iPhone 15: Apple “raddoppia” la longevità della batteria

Al netto di questa novità che dovrebbe arrivare nel corso del mese di marzo, nel momento in cui l’aggiornamento a iOS 17.4 verrà distribuito sul canale stabile, all’interno dello stesso documento spunta una nuova informazione legata alla longevità delle batterie degli iPhone nel tempo.

Mentre finora (e Apple parla di “iPhone 14 e modelli precedenti”), le batterie degli iPhone erano progettate per mantenere l’80% della loro capacità originale dopo 500 cicli di ricarica completi in condizioni ideali, le batterie degli iPhone 15 sono progettate per mantenere l’80% della loro capacità originale dopo 1000 cicli di ricarica completi in condizioni ideali.

In soldoni, Apple aveva probabilmente sottostimato la longevità delle batterie utilizzate sui più recenti smartphone, rivedendo la stima in corso d’opera. Il colosso di Cupertino, a ogni modo, sottolinea che dati come la “capacità massima della batteria” dipendono dall’utilizzo che l’utente fa del dispositivo (in termini di utilizzo e ricarica).

Tutto ciò fa sì che gli iPhone più recenti abbiano una (ulteriore) marcia in più rispetto ai predecessori. Per la cronaca, nel caso in cui stiate pensando di acquistare uno degli iPhone 15, considerate che attualmente possono essere acquistati in offerta su Amazon.

