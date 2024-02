MacPaw, azienda ucraina che sviluppa soluzioni software per macOS e iOS, ha annunciato che la propria app Setapp sarà disponibile, a partire dal mese di aprile, come app store alternativo sugli iPhone nell’Unione Europea.

Si tratta del primo annuncio in tal senso, alla vigilia del rilascio dell’aggiornamento a iOS 17.4 (attualmente disponibile come Release Candidate) che segnerà un punto di svolta importante nel sistema operativo principale del Colosso di Cupertino che ha dovuto apportare un gran numero di modifiche a iOS, Safari e App Store per soddisfare le richieste del Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea.

Cosa propone Setapp, la prima alternativa ad App Store

Come anticipato in apertura, Setapp sarà il primo marketplace (o app store) alternativo all’App Store di Apple che, per rispettare la normativa del DMA nell’Unione Europea, ha dovuto “aprire” il proprio ecosistema per permettere, tra le altre cose, il sideload delle applicazioni e l’installazione delle stesse attraverso store di terze parti.

Allo stato attuale, Setapp è disponibile per i computer Mac, configurandosi come un popolare servizio in abbonamento che, a fronte di un canone di 10 dollari al mese, mette a disposizione degli utenti l’accesso a una raccolta “curata” di oltre 230 applicazioni. La software house, quindi, ha deciso di fare un passo avanti, sfruttando quanto previsto dal DMA (e le conseguenti modifiche apportate da Apple con iOS 17.4) per portare l’app sugli iPhone dell’Unione Europea.

Di seguito riportiamo le parole di Oleksandr Kosovan, CEO e fondatore di MacPaw:

Stiamo aprendo un nuovo percorso per l’industria del software verso un ecosistema di app migliore e più diversificato. Ciò offrirà ai clienti più scelte e una migliore esperienza utente complessiva. Con Setapp la nostra promessa è semplice: offrire software e strumenti che semplifichino il tuo flusso di lavoro, accendano la tua creatività e amplificano il tuo impatto. Curiamo attentamente la nostra collezione, assicurandoci che ogni app, ogni funzionalità e ogni aggiornamento sia in linea con la nostra filosofia di efficienza significativa.

Le categorie di app disponibili sin dal lancio

MacPaw fa sapere che, già al lancio, Setapp presenterà un “assortimento di app accuratamente selezionato” che include anche quelle che, attualmente, rientrano tra le app che gli affezionati preferiscono (nella declinazione per computer Mac). Ecco le categorie di appartenenza di tali app:

Strumenti aziendali e di produttività

Software creativo e di progettazione

Stile di vista e produttività

Utility e strumenti

Strumenti professionali specializzati

C’è già la lista d’attesa per accedere alla beta di Setapp

Come si può leggere nel comunicato ufficiale, la versione beta di Setapp verrà lanciata nel mese di aprile, circa un mese dopo che Apple avrà rilasciato l’aggiornamento a iOS 17.4 che apporta le modifiche del caso richieste dal DMA.

Per accedere alla beta, è necessario iscriversi a una lista d’attesa (la pagina è raggiungibile tramite questo link). Gli sviluppatori interessati a pubblicare le proprie app sullo store, invece, dovranno fare richiesta compilando un altro form (raggiungibile tramite questo link).

MacPaw, quindi, ha smosso le acque per prima, mettendo Setapp in cima alla lista degli store alternativi: è molto probabile che, nelle prossime settimane, altre realtà possano tirare fuori la propria alternativa ad App Store nell’Unione Europea; solo il tempo ci dirà quanto sarà agguerrita la concorrenza.

