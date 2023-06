Trovare la migliore lavatrice non è semplice, così come per tutti gli elettrodomestici infatti ne esistono di tantissime tipologie e, per ciascuna di esse, svariati modelli a volte differenziati da una sigla complicata. Una piccola variazione nel nome del modello della lavatrice può corrispondere a una classe energetica più o meno efficiente, una rumorosità durante il lavaggio più o meno accentuato o una capacità di carico differente. Per semplificarvi la ricerca della vostra nuova lavatrice abbiamo realizzato questa nostra guida all’acquisto con tutte le informazioni necessarie. Andiamo per step: vediamo come funziona la lavatrice, come scegliere quella più adatta e infine i modelli più interessanti per i vari casi d’uso.

Come funziona la lavatrice

Le lavatrici, come le conosciamo oggi, sono il risultato di secoli di progresso tecnologico. Le prime forme di lavaggio dei vestiti risalgono all’antichità, con l’uso di fiumi o bacini d’acqua e saponi naturali. Il primo tentativo di meccanizzazione del processo di lavaggio avvenne nel 18° secolo, con l’invenzione del “lavatoio”, un semplice dispositivo in legno che utilizzava una manovella per agitare i vestiti in un secchio d’acqua. Tuttavia, le lavatrici moderne hanno avuto origine nella fine del 19° e l’inizio del 20° secolo, quando furono introdotti modelli alimentati a mano, a vapore e a benzina. Nel 1908, Alva J. Fisher creò la “Thor”, la prima lavatrice elettrica. Questa macchina, prodotta dalla Hurley Machine Company di Chicago, è spesso considerata la prima lavatrice “moderna”. Dagli anni ’70 in poi, le lavatrici hanno continuato ad evolvere con l’introduzione di controlli elettronici, risparmio energetico e opzioni di capacità variabile. Oggi, le lavatrici sono dispositivi sofisticati che utilizzano la tecnologia per ottimizzare il processo di lavaggio e ridurre il consumo di acqua ed energia.

Una lavatrice funziona in diversi passaggi chiave:

Riempimento: La macchina si riempie d’acqua fino a un livello predeterminato. Alcune lavatrici permettono all’utente di selezionare il livello dell’acqua in base alla quantità di carico; Dosaggio del detersivo: Il detersivo viene aggiunto all’acqua; Agitazione: L’agitatore o il tamburo della lavatrice inizia a muoversi, mescolando i vestiti con l’acqua e il detersivo, questo aiuta a rimuovere lo sporco dai tessuti; Risciacquo: Dopo un certo periodo di agitazione, la lavatrice drena l’acqua sporca e si riempie di acqua pulita per il risciacquo. Il tamburo o l’agitatore si muove ancora, aiutando a rimuovere il detersivo dai vestiti; Centrifuga: Infine, la lavatrice drena l’acqua di risciacquo e inizia un ciclo di centrifuga ad alta velocità per rimuovere l’acqua in eccesso dai vestiti.

Le lavatrici moderne hanno introdotto una serie di innovazioni che migliorano l’efficienza e l’usabilità delle lavatrici. Vediamo qualche esempio:

sono diventate Smart: grazie alla connettività Wi-Fi, queste lavatrici possono essere controllate dallo smartphone, eliminando la necessità di usare pulsanti e manopole, alcuni modelli includono anche comandi vocali e un sistema intelligente di dosaggio del detersivo, che determina la quantità di detersivo necessaria per ogni carico​​; il vapore: l’uso del vapore può aiutare a rimuovere le macchie più ostinate, eliminare i germi e ridurre le rughe nei tessuti, questo rende il vapore una potente aggiunta ai tradizionali metodi di lavaggio con acqua​​; sensori di carico: questi rilevano la dimensione del carico e regolano il livello dell’acqua di conseguenza, ottimizzando l’uso dell’acqua e l’efficienza energetica; cicli di lavaggio più veloci: alcune lavatrici moderne offrono cicli di lavaggio più veloci che possono completare il lavaggio e l’asciugatura in meno tempo; riscaldatori d’acqua integrati: alcune lavatrici includono riscaldatori d’acqua integrati, eliminando la necessità di un riscaldatore separato, questo può migliorare l’efficienza energetica e permette di regolare la temperatura dell’acqua per ogni tipo di tessuto.

Come scegliere la lavatrice

Le caratteristiche chiave per scegliere una buona lavatrice sono le seguenti e nel dettaglio vedremo ciascun aspetto: la grandezza e il sistema di carico, la capacità di carico, la rumorosità, i consumi idrici ed elettrici. Vediamo quindi più nel dettaglio cosa guardare per acquistare una buona lavatrice.

La grandezza

La prima grande distinzione delle lavatrici ovviamente è in base alle dimensioni dello spazio fisico che abbiamo a disposizione. Una volta individuato il luogo dove la posizioneremo è sufficiente prendere le misure di larghezza, altezza e profondità per andare mirati nella nostra scelta. Le lavatrici tipicamente si suddividono in Standard e Slim, le seconde per ovvietà di nome sono più piccole e in genere offrono una capacità di carico inferiore (ma non sempre.

In genere una lavatrice standard a carica frontale misura circa 85-90 cm di altezza, 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità. Le lavatrici standard a carica dall’alto invece in in genere misurano 85-90 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 60 cm di profondità, sono dunque ideali per chi ha poco spazio orizzontalmente. Una lavatrice compatta (slim) invece è perfetta per chi ha una profondità ridotta, in genere misurano infatti: circa 85 cm di altezza, 60 cm di larghezza e 35-40 cm di profondità. Esistono poi anche lavatrici extra-large che caricano oltre gli 8 kg di bucato con profondità superiori e una larghezza solitamente di 70 cm. Per riepilogare:

Lavatrice standard a carica forontale, misure medie: 85 x 60 x 60 cm;

Lavatrice standard a carica dall’alto, misure medie: 85 x 40 x 60 cm;

Lavatrice slim, misure medie: 85 x 60 x 35 cm;

Lavatrice extra-large: 85 x 70 x 70 cm.

La capacità di carico

È importantissimo valutare la capacità di carico della lavatrice in virtù di diversi aspetti legati al proprio nucleo familiare. Se si è infatti 3 o più persone è necessario optare per una capacità di carico più elevata per scongiurare più lavaggi durante una giornata, al contrario per single o giovani coppie potrebbe essere sufficiente una capacità di carico più limitata.

Bisogna sapere che la capacità di carico non dipende strettamente dalle dimensioni fisiche della lavatrice, esistono infatti lavatrici standard capienti meno o similarmente a lavatrici slim, perché impiegano meglio lo spazio a disposizione o rinunciano a qualche funzione.

Rumorosità

Il modo migliore per evitare fastidi dovuti al rumore della lavatrice, seppur sia scontato dirlo, è quello di posizionarla lontano dalle aree più sensibili come soggiorno e camera da letto. Importantissimo posizionarla all’interno di una stanza con una porta, ancora meglio se insonorizzata. Detto questo è possibile limitare i fastidi opzionando per una lavatrice più silenziosa.

La velocità di rotazione di un tamburo di una lavatrice può raggiungere i 1800 giri/min su alcuni modelli, per cui il rumore può essere importante. Il livello di rumorosità è indicato nella scheda energetica ed è una variabile importantissima per la scelta della migliore lavatrice.

In questo dato non vengono più indicate le emissioni sonore in dB sia durante il lavaggio, sia durante la centrifuga, ma solamente le emissioni durante la centrifuga. In aggiunta però è stata introdotta la classe di efficienza sonora su una scala che va da A a D. Attenzione però che i test condotti dai produttori per determinare le emissioni sonore sono eseguiti in ambienti fonoassorbenti, diversi dunque dai locali delle nostre abitazioni, dovrete perciò sempre tenere presente che, in casa, il livello di rumore sarà inevitabilmente un po’ più alto.

Il valore medio della rumorosità di una lavatrice si aggira intorno ai 50 dB durante il lavaggio e tra i 70 e 80 dB durante la centrifuga (grossomodo lo stesso livello di rumore che viene emesso da un aspirapolvere).

Consumi idrici ed elettrici

A proposito di etichetta energetica, sempre su di essa troverete indicati anche e soprattutto i consumi idrici ed elettrici, al fine di valutare il costo delle risorse nel lungo periodo.

Il valore medio di consumo di elettricità di una lavatrice varia da 400 a 1400 watt (W) a seconda del modello. Il funzionamento della lavatrice ha il maggiore impatto su quanta elettricità utilizza nel tempo​.

Il valore medio di consumo di acqua di una lavatrice è di circa 72 litri per carico. Basandosi su queste cifre, la maggior parte delle lavatrici utilizza fino a circa 21,200 litri d’acqua all’anno. Le lavatrici a carica frontale utilizzano in media circa 47 litri d’acqua per carico, mentre le lavatrici a carica superiore consumano in media circa 74 litri per carico​.

Come scegliere la lavatrice: in breve

Per rispondere in poche parole alla domanda “come scegliere la lavatrice” possiamo riepilogare alcuni punti fondamentali:

in base allo spazio a disposizione e alla numerosità del nucleo familiare, valutate se acquistare una lavatrice a dimensioni extra, standard o slim; se lo spazio è insufficiente orientatevi su una lavatrice Slim che abbiamo un buon carico (8 kg);

in base a se collocherete più o meno vicino alle zone comuni valutate con attenzione il rumore prodotto durante il lavaggio, al fine di evitare fastidi;

non da meno verificate la classe energetica della lavatrice per evitare costi maggiori sulle bollette.

Migliori Lavatrici per tipologia

Grazie a questa rapida ma efficace infarinatura, è arrivato il momento di vedere quali sono le migliori lavatrici suddividendole per tipologia. Per ciascuna di esse poi indicheremo ovviamente le varie caratteristiche necessarie per aiutarvi a fare una scelta quanto più mirata e consapevole possibili, non mancheranno ovviamente anche i migliori prezzi per risparmiare sull’acquisto.

Migliori lavatrici Slim economiche

SMEG LBW60CIT Lavatrice SLIM

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 59,7 x 40 x 84,5 cm;

Peso: 60 kg;

Capacità di carico: 6 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 43 L;

Consumo elettrico: 65 kWh;

Rumorosità: 76 dB;

Extra:

Programmi: 15 programmi tra cui Extra risciacquo, Lavaggio a mano, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido.

Hotpoint AQSD723 Lavatrice Slim

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 59,5 x 44,6 x 85 cm;

Peso: 63 kg;

Capacità di carico: 7 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 45 L;

Consumo elettrico: 69 kWh;

Rumorosità: 78 dB;

ELECTROLUX EW6S462I Lavastrice Slim

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 38 x 56.5 x 81.5 cm;

Peso: 58 kg;

Capacità di carico: 6 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 43 L;

Consumo elettrico: 65kWh;

Rumorosità: 77 dB;

Migliori lavatrici Slim

Samsung AddWash WW8NK62E0RW Lavatrice Slim

La miglior lavatrice slim per rapporto qualità prezzo. Con la sua capienza fino a 8 kg vi permette di avere un ingombro limitato e limitare il numero di lavatrici da fare. La sua efficienza energetica è misurata in classe C in quanto ha un consumo più limitato di altre. Inoltre dispone dello sportello secondario per aggiungere indumenti anche a lavatrice iniziata, se per caso avete dimenticato qualche pezzo o volete fare un lavaggio meno stressante.

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 60 x 45,6 x 85 cm;

Peso: 58 kg;

Capacità di carico: 8 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 48 L;

Consumo elettrico: 63 kWh;

Rumorosità: 72 dB;

Extra: doppio oblò di AddWash™;

Programmi: Bedding, Freddo, Cotone, Eco, Lana, Intenso, Jeans/denim, Mix, Rapido, Muto, Vapore, Sintetico, Centrifuga/scarico, Delicati/Seta.

AEG L6SE74B Lavatrice Slim

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 60 x 40 x 90 cm;

Peso: 58 kg;

Capacità di carico: 6 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 43 L;

Consumo elettrico: 60 kWh;

Rumorosità: 76 dB;

Migliori lavatrici da incasso

Candy Smart CBWO 49TWME-S Lavatrice da incasso

La miglior lavatrice da incasso è indubbiamente questo modello di Candy che non solo è completa e ricca di funzioni ma addirittura in classe energetica A. Il consumo elettrico è fra i più bassi della categoria non superando i 50 kWh che, di questi tempi, significa un importante risparmio sulla bolletta. Per fare un rapido esempio, su 200 lavaggi il risparmio elettrico potrebbe aggirarsi intorno ai 500€ (ipotizzando un costo al kW di 0,25€).

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 65 x 57 x 87,5 cm;

Peso: 64,1 kg;

Capacità di carico: 9 kg;

Tipo di installazione: da incasso;

Consumo idrico: 46 L;

Consumo elettrico: 49 kWh;

Rumorosità: 75 dB;

Extra: Mix Power System

Programmi: Cotone, Eco, Lana, Jeans/denim, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Centrifuga/scarico, Delicati/Seta.

Electrolux EW7F572WBI Lavatrice da incasso

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 59,6 x 54 x 81,9 cm;

Peso: 68 kg;

Capacità di carico: 7 kg;

Tipo di installazione: da incasso;

Consumo idrico: 41 L;

Consumo elettrico: 69 kWh;

Rumorosità: 70 dB;

Extra:

Programmi: Cotone, Delicati/Seta, Eco, Igiene/antiallergia, Esterno, Rapido, Risciacquo, A tamburo, Sport, Vapore, Sintetico, Lana.

Migliori lavatrici a libera installazione

Whirlpool 1046 SV IT FFB

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 59,5 x 60,5 x 85 cm;

Peso: 75 kg;

Capacità di carico: 10 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 52 L;

Consumo elettrico: 51 kWh;

Rumorosità: 76 dB;

Extra: Centrifuga a 1400 giri al minuto, rapida ed efficiente. Esclusiva tecnologia 6° SENSO che adatta dinamicamente le impostazioni in base alle caratteristiche di ciascun carico, garantendo una cura ideale per tutti i tessuti;

Programmi: Biancheria da letto, Cotone, Delicati/Seta, Eco, Mix, Rapido, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico, Bianco, Lana.

LG F4WV309SAE FFB

La lavatrice LG F4WV309SAE è una lavatrice a carica frontale con una capacità di carico di 9 kg. Ecco le specifiche dell'etichetta energetica in dettaglio:

Caricamento: Frontale

Dimensioni: 60 x 56 x 85 cm

Peso: Non specificato

Capacità di carico: 9 kg

Tipo di installazione: Libera installazione

Consumo idrico: 50 L

Consumo elettrico: 50 kWh

Rumorosità: 71 dB (durante la centrifuga)

Extra: Display incorporato LED, sistema di bilanciamento del carico, timer di avvio ritardato, blocco per bambini

Programmi: Baby care, Cold, Cotton, Delicate/silk, Down wear/duvet, Easy care, Eco, Hygiene/anti-allergy, Intensive/outdoor, Mix, Pre-wash, Quick, Silent, Sport, Steam, Synthetics, Wool.

AEG L9FEC948S Lavatrice Serie 9000 FFB

La lavatrice free standing AEG L9FEC948S è un modello molto funzionale e progettato per offrire prestazioni di alto livello. Ecco le specifiche chiave dell'etichetta energetica:

Caricamento: frontale

Dimensioni: 85 x 60 x 66 cm

Peso: 78,5

Capacità di carico: 9 kg

Tipo di installazione: Libero posizionamento

Consumo idrico: 49 L per ciclo

Consumo elettrico: consumo energetico per 100 cicli 49 kWh, consumo energetico per ciclo di lavaggio 0.493 kWh

Rumorosità: classe di emissione di rumore A, livello di rumore (spin) 72 dB

Extra: timer di avvio ritardato, sistema di controllo della schiuma, temperatura regolabile, velocità di centrifuga regolabile, funzione di aggiunta capo (pausa)

Programmi: Igiene/anti-allergia, Freddo, Cotone, Eco, Lana, Intensivo/outdoor, Veloce, Vapore, Sintetici, Colore, Delicato/seta​.

Migliori lavatrici con carica dall’alto

INDESIT BTW L50300 IT/N Lavatrice carica alto

Caricamento: dall'alto;

Dimensioni: 60 x 40 x 90 cm;

Peso: 58 kg;

Capacità di carico: 6 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 43 L;

Consumo elettrico: 60 kWh;

Rumorosità: 76 dB;

Extra:

Programmi: Cotone 60: 60°C in soli 59 minuti, Sintetici 40: 40°C in soli 59 minuti. Cotone 40: 40°C in soli 45 minuti, Water Balance Plus: ottimizza il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito, Partenza ritardata, Turn&Wash: basta girare la manopola e selezionare Turn&Wash per impostare il programma quotidiano da 45 minuti, RapidWash: set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti.

HOTPOINT ARISTON Lavatrice carica alto

La migliore lavatrice a carica dall'alto per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità è Hotpoint WMTF 624U IT/N. L'apertura è ovviamente ad altezza di circa 90 centimetri per evitare piegamenti della schiena, lo sportello con sistema softclose e il posizionamento corretto in automatico del cesto a fine ciclo favoriscono le operazioni di carico e scarico.

Caricamento: dall'alto;

Dimensioni: 60 x 40 x 90 cm;

Peso: 58 kg;

Capacità di carico: 6 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 43 L;

Consumo elettrico: 64 kWh;

Rumorosità: 76 dB;

Extra: modifica della centrifuga predefinita per ogni programma, aggiungere extra risciaquo per eliminare residui di detersivi, Energy Saver per ridurre i consumi

Programmi: dispone del ciclo ECO 40-60°C impiega 2 ore con mezzo carico, salendo a 3 ore e 30 minuti inserendo 6 chilogrammi di biancheria, inoltre ci sono tre programmi rapidi per capi misti con durata di 15, 30 e 60 minuti e due specifici per indumenti in jeans e lana. C'è poi le modalità Mini per lavare rapidamente un massimo di 1 chilogrammo di capi sintetici / cotone e Baby studiata per il trattamento di biancheria per neonati.

Migliori lavatrici Smart WiFi

Samsung WW11BB704DGE Lavatrice Smart WiFi

La lavatrice Samsung 2022 nominata BESPOKE è miracolosa rispetto alle altre lavatrici. Non solo ha una capienza di 11 Kg pur avendo le tipiche dimensioni di una lavatrice standard, inoltre propone per primi i cicli che reputa più utili.

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 60 x 60 x 85 cm;

Peso: 73 kg;

Capacità di carico: 11 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 54 L;

Consumo elettrico: 53 kWh;

Rumorosità: 72 dB;

Extra: il ciclo di lavaggio con Intelligenza Artificiale può anche ridurre gli sprechi rilevando il peso e la morbidezza dei capi nel cestello e regolando di conseguenza i livelli di acqua e detersivo. La tecnologia monitora anche il livello di sporco della biancheria durante il ciclo, modificando le impostazioni;

Programmi: Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Eco 40-60°C Vapore Igienizzante; Rapido 15’; Baby care; Biancheria da letto; Giornata nuvolosa; Cotone; Colorati; Jeans; Scarico/Centrifuga; Intenso a freddo; Outdoor; Risciacquo+Centrifuga; Camicie; Silenzioso; Sintetici; Asciugamani; Lana; Eco Wash; Eco Pulizia Cestello; Smacchia Tutto Plus Ecolavaggio Rapido (5 Kg in 59 min).

MIELE WCR 870 Lavatrice Smart WiFi

Si tratta della migliore lavatrice smart in circolazione a caricamento frontale. Dispone delle tecnologie TwinDos, QuickPowerWash e CapDosing. Inoltre, grazie alla funzione WifiConn@ct si può integrare al sistema Miele@home tramite la connessione WiFi di casa.

Caricamento: frontale;

Dimensioni: 59.6 x 63.6 x 85 cm;

Peso: 95 kg;

Capacità di carico: 9 kg;

Tipo di installazione: libera installazione;

Consumo idrico: 48 L;

Consumo elettrico: 49 kWh;

Rumorosità: 68 dB;

Extra: posticipo dell'avvio, spira durata residua, automatismo quantità, motore inverter con tecnologia ProfilEco, EcoFeedback, CapDosing, QuickPower Wash, WiFi.

Programmi: Extra risciacquo, Lavaggio a mano, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: QuickPower Wash Automatic plus Cotone Lava/Indossa Delicati Camicie Seta (a mano) Lana (a mano) Express 20' Capi scuri Jeans Capi Outdoor Impermeabilizzare Capi sport Scarpe da ginnastica Trapunte & Piumini Cuscini Piumoni Tende Igiene cotone Pulizia macchina Cotone Eco Biancheria nuova Solo risciacquo Inamidare Scarico/Centrifuga.

Migliori lavatrici in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida non ci resta che lasciarti la nostra selezione delle migliori lavatrici in assoluto, così anche se indeciso non potrai sbagliare:

Abbiamo terminato la nostra classifica alle migliori lavatrici suddivise per tipologia. Sentitevi liberi di segnalare nei commenti una lavatrice che ritenete possa essere aggiunta nella guida e di segnalarci eventuali aspetti che vorreste venissero migliorati, così da realizzare una guida ancor più completa.



Potrebbe interessarti: migliori lavastoviglie