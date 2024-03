Il rilascio di iOS 17.4, atteso settimana prossima (attualmente è disponibile in anteprima come Release Candidate), coinciderà con l’arrivo di numerose modifiche per iOS, App Store e Safari che Apple è stata obbligata ad apportare per conformarsi al Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea.

Tra gli effetti collaterali delle modifiche sembrava ormai destinata a rientrare la rimozione del supporto alla installazione ed esecuzione delle Web App dalla schermata degli iPhone nell’Unione Europea. A due settimane dalla decisione di rimuovere questa funzionalità, il colosso di Cupertino ha fatto marcia indietro.

Lo scorso 16 febbraio vi riportavamo il fatto che Apple aggiornato il documento di supporto agli sviluppatori in cui venivano spiegate le modifiche che, a partire da marzo (il 6 marzo è il termine ultimo per adeguarsi ai dettami del DMA), investiranno iOS, Safari e App Store per soddisfare i paradigmi del DMA nell’Unione Eropea.

All’interno del documento si poteva leggere che, a partire da iOS 17.4 e per “evitare di affrontare i complessi problemi legati alla sicurezza e alla privacy delle Web App che utilizzano motori per browser alternativi, sarebbe stato rimosso il supporto alle Web App dalla schermata iniziale nell’Unione Europea.

Questa decisione di Apple è stata colta in maniera abbastanza critica dagli utenti dell’Unione Europea e da gruppi come Open Web Advocacy (che aveva addirittura lanciato una petizione per convincere il colosso di Cupertino a fare marcia indietro). Secondo quanto riportato dal Financial Times, anche la Commissione Europea stava indagando sulla questione. Tutta questa pressione, ha definitivamente convinto la mela morsicata a fare marcia indietro.

Apple ha nuovamente aggiornato il documento di supporto redatto per spiegare agli sviluppatori le modifiche legate al DMA: di conseguenza, le Web App che sfruttano WebKit (il motore browser, fin ora unico e solo dei sistemi operativi della mela morsicata) continueranno a funzionare come sempre nell’UE, anche a seguito del rilascio di iOS 17.4 (che avverrà settimana prossima). Ecco quanto si può apprendere ora dal documento aggiornato:

AGGIORNAMENTO: in precedenza, Apple aveva annunciato l’intenzione di rimuovere la funzionalità delle Web App della schermata iniziale nell’UE come parte dei nostri sforzi per conformarsi al DMA. La necessità di rimuovere questa funzionalità è stata dettata dai complessi problemi di sicurezza e privacy associati alle Web App per supportare motori browser alternativi che richiederebbero la creazione di una nuova architettura di integrazione che attualmente non esiste in iOS.

Abbiamo ricevuto richieste per continuare a offrire supporto per le Web App della schermata iniziale in iOS, pertanto continueremo a offrire la funzionalità esistente delle Web App della schermata iniziale nell’UE. Questo supporto significa che le Web App della schermata Home continuano a essere costruite direttamente su WebKit e sulla sua architettura di sicurezza e si allineano al modello di sicurezza e privacy per le app native su iOS.

Gli sviluppatori e gli utenti che potrebbero essere stati colpiti dalla rimozione delle Web App della schermata iniziale nella versione beta di iOS nell’UE, possono aspettarsi il ritorno delle funzionalità per le Web App della schermata iniziale esistenti con la disponibilità di iOS 17.4, all’inizio di marzo.