Il CES 2024 si avvia verso la conclusione, e proprio per questo è arrivato il momento di fare un bel riepilogo di quelli che sono stati secondo noi i prodotti più intriganti. Abbiamo selezionato una top 10 delle migliori novità tra quelle più interessanti e curiose presentate e mostrate durante l’evento di Las Vegas, spaziando tra diverse categorie tech. Siete pronti per andare a scoprire cosa abbiamo scelto? Partiamo subito.

Le 10 novità più interessanti e curiose del CES 2024

1 – Smart TV e schermi OLED trasparenti per LG e Samsung

Partiamo subito forte con gli schermi OLED trasparenti mostrati da Samsung e LG durante il CES 2024. I due produttori hanno presentato diversi nuovi modelli di smart TV, monitor e non solo, ma a catturare l’occhio sono stati soprattutto i pannelli trasparenti. Samsung ha mostrato un pannello Micro LED trasparente con immagini decisamente più nitide e di qualità rispetto a quelle viste sui modelli proposti finora. Potete notare le differenze nel video qui sotto, che compara i nuovi modelli con i “vecchi” LCD e OLED trasparenti.

LG ha svelato LG OLED Signature T, il primo smart TV con schermo trasparente a uscire dalla fase prototipale per divenire un dispositivo destinato alla commercializzazione. Il modello mostrato al CES non è proprio quello che sarà commercializzato, ma il pannello da 77 pollici non differirà da quello che sarà possibile acquistare. Questo modello consente di utilizzare un apposito tasto per scegliere se visualizzare lo schermo come un normale televisore o se renderlo trasparente e vedere ciò che si trova dietro. Niente male, vero?

2 – Notebook Windows o tablet Android?

Tablet Android o notebook Windows? Con la novità presentata da Lenovo al CES 2024 non dovete necessariamente scegliere: si tratta di Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ed è un dispositivo veramente tuttofare. Può essere utilizzato sia come un notebook sia come un tablet, con la parte fisica che, quando sconnessa dal display/tablet, si può collegare anche a display esterni quando necessario. Con tastiera agganciata è un notebook con Windows 11, ma si può trasformare in un tablet Android in un secondo. Offre uno schermo touch OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8 K e processori Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

3 – TCL lancia il TV QD Mini LED più grande al mondo: 115 pollici!

Torniamo sulle TV con la TV QD Mini LED più grande del mondo: TCL ha svelato a Las Vegas il suo modello da 115 pollici insieme a diverse altre novità. Si tratta del televisore più grande dotato di un simile pannello: vanta fino a 5000 nit di luminosità di picco per la visione in HDR, oltre 20.000 zone di local dimming e mette a disposizione il processore TCL AIPQ ULTRA e un sistema di altoparlanti 6.2.2. Avete abbastanza spazio in salotto?

4 – Messa a fuoco automatica con gli occhiali smart ViXion01

Tra le novità più intriganti del CES 2024 ci sono secondo noi i ViXion01, occhiali speciali progettati per offrire una visione più nitida. Pensate: sono dotati di un sensore in grado di misurare le distanze e di regolare la messa a fuoco delle lenti in modo rapido e preciso. Dispongono di un’apposita applicazione scaricabile sul Google Play Store e sull’App Store, che si collega via Bluetooth per mostrare la distanza degli oggetti, i gradi delle lenti, la calibrazione, la batteria residua e tanto altro. Offrono un’autonomia di circa 10 ore e si ricaricano tramite porta USB Type-C.

Sono già disponibili per la prenotazione, ma per ora solamente in Giappone. Il prezzo è di 99.000 yen più spedizione, pari a circa 625 euro al cambio attuale.

5 – Robot Ballie Samsung

Un prodotto senz’altro curioso arriva da Samsung, che durante la fiera ha mostrato il nuovo robot domestico Ballie. Rispetto al prototipo presentato qualche anno fa, il robot è passato a dimensioni simili a una palla da bowling: adotta le più recenti tecnologie come il sensore LiDAR e integra un proiettore 1080p che permette al robot di visualizzare filmati, videochiamate, messaggi e altro sulle superfici circostanti. Può ad esempio proiettare un bel “bentornato a casa” all’utente, mostrare una videoconferenza, un video di allenamento, il contenuto della schermata del PC vicino (come un monitor secondario) o persino… intrattenere il cane (e controllarne eventualmente l’attività a distanza). Non nel modo in cui state pensando, visto il nome.

Gli utenti possono parlare con Ballie e utilizzarlo per controllare la domotica della smart home. Ancora nessun prezzo di vendita, ma Samsung ha annunciato che sarà commercializzato entro quest’anno.

6 – ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro

Torniamo a qualcosa di più “tradizionale” con ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, presentati ufficialmente proprio a Las Vegas e sicuramente tra le novità più interessanti. Gli smartphone Android sono pensati soprattutto per il gaming, ma non solo: offrono schermo LTPO AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3,2x, una fotocamera anteriore da 32 MP e una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida a 65 W (qui per la scheda tecnica completa di ASUS ROG Phone 8).

Il modello Pro si distingue soprattutto per la matrice di LED programmabile disponibile nella parte posteriore, che costituisce il cosiddetto Anime Vision Mini-LED display ed è formato da 341 Mini-LED. Qui potete consultare la scheda tecnica completa di ASUS ROG Phone 8 Pro. Per entrambi c’è Android 14. Il produttore taiwanese ha anche mostrato diversi accessori pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo: tra questi il sistema di raffreddamento complementare AeroActive Cooler X. Gli smartphone sono già disponibili all’acquisto anche su Amazon a partire da 1099 euro.

7 – Sony Honda Mobility mostra la nuova versione dell’auto elettrica Afeela

Sony Honda Mobility (SHM) ha mostrato al CES 2024 l’ultima evoluzione dell’auto elettrica intelligente Afeela. Si tratta di un modello dotato di doppio motore da 180 kW (con potenza di 245 cavalli per unità), di una batteria da 91 kWh e di intelligenza artificiale. Punta a ridefinire la mobilità del futuro partendo dai concetti “AI for ADAS” e “Mobilità come spazio di intrattenimento creativo”. Sfruttando i SoC ad alte prestazioni di Qualcomm, SHM punta a creare un sistema di ADAS potenziati dall’intelligenza artificiale e dall’apprendimento automatico per la pianificazione del percorso e la sicurezza.

La nuova versione mostrata a Las Vegas è una berlina a tre volumi da quasi 5 metri di lunghezza con trazione integrale. Il comparto software, sviluppato in collaborazione con Epic Games e Microsoft, integrerà un simulatore di ADAS in grado di sfruttare i sensori disponibili a bordo, integrandosi con l’ultima versione di Unreal Engine per dar vita a una simulazione fisica e grafica di alto livello, integrabile con applicazioni di terze parti. Incredibile, ma vero: la Afeela può essere guidata con il controller DualSense di PlayStation 5, ed è così che è arrivata sul palco.

8 – Barbecue da interni GE Profile Smart Indoor Smoker

Uno dei prodotti più curiosi del CES 2024 è sicuramente il GE Profile Smart Indoor Smoker, una sorta di barbecue da interni da piazzare in cucina. A forma di cubo, porta tutti i benefici del barbecue e di un affumicatore all’interno della casa, senza ovviamente riempire di fumo e odori sgradevoli l’abitazione. Risulta già disponibile all’acquisto, ma per ora non in Italia: costa 999 dollari ed è sbarcato anche su Amazon.com.

9 – La console portatile MSI Claw

MSI ha svelato diverse novità al CES 2024, tra cui i notebook da gaming, ma uno dei prodotti più interessanti è MSI Claw. Parliamo di una console portatile da gaming con processori Intel Core Ultra Meteor Lake, tecnologia di upscaling Intel XeSS, sistema di dissipazione termico MSI Cooler Boost Hyperflow e sistema operativo Windows 11. Uno dei dettagli più intriganti è lo store MSI App Player, che oltre ai titoli Windows dà accesso anche a quelli Android.

Offre schermo IPS touch da 7 pollici a risoluzione Full-HD con refresh rate fino a 120 Hz, processori Intel Core Ultra supportati da 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD NVMe, due altoparlanti da 2 W ciascuno, batteria da 53 Wh (l’autonomia arriva fino a 2 ore al massimo delle prestazioni), porta USB Type-C Thunderbolt 4 con Power Delivery 3.0, lettore di microSD e porta per il jack audio da 3,5 mm. Capitolo prezzi: 699,99 dollari per la versione base di MSI Claw, 749,99 dollari per quella intermedia e 799,99 dollari per quella più potente. L’uscita è fissata per febbraio/marzo 2024.

10 – Parlate in pubblico senza farvi sentire con Skyted Silent Mask

Chiudiamo la nostra selezione delle migliori novità del CES 2024 con uno dei prodotti probabilmente più curiosi. Parliamo di Skyted Silent Mask, una mascherina tech progettata per offrire la massima privacy: indossandola, potete parlare in pubblico senza preoccuparvi di essere ascoltati, visto che la maschera può coprire tutti i suoni e i rumori fino a 25 decibel. Perfetta per non farsi sentire da chi ci sta intorno, magari durante una conversazione telefonica privata, e chissà, per rendere un po’ meno “caotico” un luogo particolarmente rumoroso.

Questa era dunque la nostra selezione delle 10 migliori novità del CES 2024 tra i prodotti più interessanti e curiosi. Naturalmente a Las Vegas sono stati presentati e mostrati tantissimi altri prodotti intriganti, come ASUS Zenbook Duo, il mini PC da gaming ASUS ROG NUC, l’aereo elettrico da città Supernal di Hyundai, le novità automotive di Stellantis, BMW e Mercedes, le novità HP, le novità AMD, i nuovi notebook Dell XPS, l’assistente AI Rabbit R1 (che usa le app al posto dell’utente), il monitor Dell UltraSharp 40 Curved, lo speaker Samsung Music Frame, il binocolo con IA Swarovski Optik, gli sci elettrici Skwheel One e la sedia da gaming Razer Iskur V2. Vale la pena citare persino lo Smart Bidet PureWash E930.

Qual è la migliore novità del CES 2024 secondo voi? Fateci sapere la vostra.

