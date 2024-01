In attesa della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, che debutteranno la prossima settimana, Samsung si prepara al CES 2024 con una lunga serie di nuovi prodotti tech, pronti per il debutto in pubblico alla fiera dedicata all’elettronica di consumo che anticipa il lancio commerciale nel corso dei prossimi mesi.

Tra le novità di Samsung per il CES 2024 c’è ampio spazio per il settore degli Smart TV. La casa coreana, infatti, ha annunciato la nuova line-up per il 2024 con i nuovi modelli QLED, Micro LED e OLED oltre che con i nuovi prodotti Lifestyle, tra cui trovano spazio anche inediti proiettori. Da notare anche il debutto di nuove soundbar.

L’evento è anche l’occasione per anticipare l’arrivo di nuove funzioni AI per i TV Samsung, grazie all’inedito chip NQ8 AI Gen3 che si accompagna a nuove funzionalità inedite per i prodotti dell’azienda dotati di Tizen OS. Vediamo i dettagli completi.

NQ8 AI Gen3: l’intelligenza artificiale per i TV Samsung

Una delle principali novità che Samsung ha portato al CES 2024 è rappresentata dal nuovo processore NQ8 AI Gen3, cuore della nuova gamma di TV Samsung Neo QLED 8K. Questo processore è dotato di una NPU fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente e può contare su un numero di reti neurali aumentato di ben 8 volte, passando da 64 a 512.

Secondo Samsung, la presenza del nuovo NQ8 AI Gen3 garantirà un miglioramento “senza precedenti” per la line-up 2024 di TV dell’azienda grazie anche al nuovo AI Upscaling Pro in 8K, che migliora la qualità della funzionalità di upscaling, permettendo di sfruttare al meglio il pannello 8K.

C’è anche AI Motion Enhancer Pro che migliora la qualità degli streaming di eventi sportivi, con un rilevamento corretto della palla (in base allo sport) ed evitando il fenomeno della distorsione dell’immagine quando il pallone si muove troppo velocemente.

La possibilità di sfruttare le funzionalità avanzate dell’AI è stata così commentata da

SW Yong, President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics: “Gli schermi AI di Samsung, con tecnologia di intelligenza artificiale integrata, sono progettati per essere il fulcro delle nostre case, in quanto connettono tutti i dispositivi compatibili per offrire all’utente uno stile di vita più flessibile e vario”.

Le novità per Tizen OS e l’ecosistema di servizi Samsung

Il lancio della nuova line-up 2024 di TV è anche l’occasione per un aggiornamento di Tizen OS e, in particolare, di alcune delle principali funzionalità del sistema operativo della casa coreana. Samsung TV Plus si rinnova con una nuova UI che punta a rendere più accessibili i contenuti.

Da segnalare anche una partnership con Performance Designed Products (PDP) che porterà alla realizzazione di un nuovo controller wireless PDP “progettato per Samsung Gaming Hub“. Il controller in questione avrà un tasto dedicato per l’accesso al Samsung Gaming Hub e potrà collegarsi al TV via Bluetooth in modo semplice, con una latenza ridotta e con la possibilità di utilizzo fino a 9 metri.

Tra le novità che Samsung ha svelato in occasione del CES 2024 troviamo anche una serie di nuove funzionalità pensate per arricchire il suo ecosistema di servizi. Tra questi troviamo il nuovo servizio gratuito Workout Tracker che permette di integrare il TV con i dati dell’utente in arrivo dai dispositivi indossabili. Per gli allenamenti, inoltre, ci sono partnership dedicate con TechnoGym e F45 che permetteranno agli utenti di accedere a programmi di allenamento specifici direttamente dal TV.

Da segnalare anche l’arrivo della funzione Audio 360 che permette di collegare i Galaxy Buds ai TV per garantire un audio ambientale per tutti i programmi visualizzati. Con Mobile Smart Connect, inoltre, è possibile trasformare il proprio smartphone in un telecomando multifunzione e gestire, tramite un’app dedicata, il funzionamento del TV direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Da segnalare anche nuove funzioni di accessibilità come Sottotitoli audio, che sfruttando l’AI mette a disposizione una guida vocale per i sottotitoli integrati in tempo reale, e Remote for Barrier Free, un’app progettata per gli utenti con disabilità visive, uditive o fisiche, che consente di controllare il TV tramite smartphone.

C’è poi la funzione Relumino Together che consente alle persone ipovedenti di seguire i programmi preferiti senza la necessità di hardware aggiuntivo, con l’AI che va a delineare in modo dinamico i bordi degli elementi sullo schermo e riequilibra i colori, agitando le persone a distinguere persone e oggetti in modo più nitido.

C’è anche un Micro LED trasparente

Tra le novità di Samsung al CES c’è il nuovo Micro LED trasparente. L’azienda ha mostrato le potenzialità di questa nuova tecnologia con un display che si presenta con un vetro trasparente che, grazie al chip Micro LED può creare immagini estremamente nitide per diversi casi d’uso, sia in ambito domestico che per quanto riguarda i possibili utilizzi in ambito commerciale.

Una nuova famiglia di TV OLED da record

Spazio anche alla nuova gamma OLED e, in particolare, al nuovo modello S95D con una tela extra-large da 77 pollici che propone una luminosità superiore del 20% rispetto ai modelli precedenti. Questo modello ha ottenuto la certificazione Pantone Validated. L’azienda ha annunciato un completo rinnovamento della gamma OLED con l’arrivo dei modelli S90D e S85D in varie dimensioni, da 42 (per il mercato USA) e 48 pollici (per il mercato europeo) fino a 83 pollici.

I nuovi prodotti Lifestyle

Al CES si registra anche il debutto dei nuovi prodotti Lifestyle di Samsung. Da segnalare, ad esempio, una versione rinnovata di The Frame, il modello più venduto della linea, a cui si affianca The Premiere 8K, nuovo proiettore con connettività wireless che elimina del tutto la necessità di cavi garantendo una qualità elevata delle immagini.

C’è poi la seconda generazione di The Freestyle, il proiettore portatile che si arricchisce della funzione Smart Edge Blending che consente di fondere le immagini di due dispositivi per creare uno schermo ancora più grande (fino a 160 pollici con rapporto di 21:9 e senza bisogno di regolazione manuale).

Novità anche per le soundbar

Samsung è anche leader del settore delle soundbar e ha rinnovato la sua line-up 2024 con vari prodotti. Tra le novità c’è l’altoparlante Music Frame, compatibile con SmartThings e in grado di fornire un suono surround se collegato ai TV e ai soundbar Samsung. Ci sono poi le nuove HW–Q990D, con audio a 11.1.4 canali e AI per ottimizzare il suono, e HW-S800D, modello ultra-sottile (la profondità è di appena 1,6 pollici) che punta a integrasi al meglio con qualsiasi spazio.