Tra i big di settore presenti al CES 2024 non poteva mancare Dell che, al pari dei competitor, ha anticipato alcune delle novità che vedremo tra qualche ora alla fiera di Las Vegas, tornata quest’anno con un evento fisico a tutti gli effetti dopo le “pause” legate alla pandemia. Il colosso statunitense ha fornito un assaggio della nuova gamma Dell XPS, tra le più ricercate da chi ama il giusto connubio tra prestazioni e portabilità, aggiornati per il 2024 con la nuovissima piattaforma Intel Core Ultra “Meteor Lake”. Lo stand Dell ospiterà molte novità, non solo per quanto riguarda i notebook, ma anche per i monitor pensati per il lavoro e la produttività come i nuovi UltraSharp Curved Thunderbolt hub.

I nuovi laptop Dell XPS 13, 14 e 16

Anticipando che Dell non ha fornito tutti i dettagli tecnici della nuova gamma XPS 2024, partiamo dal fatto che anche il produttore americano sposa i più recenti processori Intel Core Ultra, annunciati solo da qualche settimana; la proposta di Dell prevede tre modelli, XPS 16, XPS 14 e XPS 13, notebook che oltre alla CPU hanno molti altri tratti in comune. Si parte dal display, dove troviamo opzioni per pannelli OLED touch con formato 16:10, passando per il reparto audio, connettività di ultima generazione, webcam IR FHD, supporto per la ricarica veloce e ovviamente funzionalità avanzate per l’Intelligenza Artificiale (accelerata via hardware) con tasto Copilot dedicato.

Partiamo dal piccolo di casa, il Dell XPS 13, da sempre ottimizzato per offrire il miglior rapporto possibile tra prestazioni e portabilità. Al pari dei fratelli maggiori, la variante 2024 prevede uno chassis in alluminio che ospita un display da 13,4 pollici per un peso di appena 1,17 chilogrammi; a bordo troviamo opzioni per CPU che vanno dal Core Ultra 5 125H sino al più potente Core Ultra 7 165H, abbinati a memorie LPDDR5x, storage sino a 4 TB, WiFi 7 e batteria da 55 Whr.

La GPU integrata Intel Xe-LPG gestirà un pannello OLED da 2.880×1.800 pixel con refesh a 60 Hz o, in alternativa, un più economico IPS touch da 2.560×1.600 pixel (100% DCI-P3) con un’ulteriore variante senza touchscreen.

Passiamo al Dell XS 14 che con un display da 14,5″ si affida invece a processori sino a Intel Core Ultra 7 165H con GPU dedicata GeForce RTX 4050, supportando sino a 64 GB di RAM LPDDR5x a 7467 MHz e 4 TB di storage SSD PCI-E 4.0.

La scelta del display ricade nuovamente su un pannello OLED touch da 3.200 x 2.000 pixel (con opzione IPS), mentre rispetto a Dell XPS 13 lievita il peso sino a 1,68-1,7 chilogrammi; Dell XPS 14 è dotato di una batteria da 69,55 WHr mentre rispetto al fratello minore perde la connettività WiFi 7 in favore del WiFi 6E (comunque validissimo).

Il modello di punta è ovviamente il Dell XPS 16, non solo perché utilizza un più ampio display da 16,3 pollici, ma anche e soprattutto per la configurazione hardware top di gamma. Si parte dal pannello OLED touch con risoluzione 3.840×2.400P a 90 Hz (100% DCI-P3 e 400 nit) passando a opzioni per CPU Intel Core Ultra 9 185H (45W), NVIDIA GeForce RTX 4070 (70W) e un solido reparto memoria: 64 GB di RAM LPDDR5x a 7467 MHz e 4 TB di SSD PCIe 4.0, il tutto alimentato da una batteria da 99,5 WHr.

Prezzi e disponibilità

Dell XPS 16, che prevede anche una seconda opzione per un più economico pannello IPS FHD, avrà un prezzo base di 1.899 dollari, mentre per Dell XPS 14 e XPS 13 si parte rispettivamente da 1.699 dollari e 1.299 dollari. Non ci sono al momento informazioni sui prezzi e la disponibilità italiana.

Monitor Dell UltraSharp Curved Thunderbolt hub

In mostra al CES 2024 ci sono anche i nuovi monitor Dell UltraSharp Curved Thunderbolt hub, prodotti pensati per ambiti lavorativi dove conta la produttività e allo stesso tempo l’ergonomia e il comfort. Due i modelli svelati, uno con diagonale da 40 pollici e uno da 34 pollici, entrambi equipaggiati con un pannello curvo IPS Black che garantisce un rapporto di contrasto sino a 2.000:1 e un’ampia copertura della gamma DCI-P3 (siamo sul 98-99%).

L’UltraSharp U4025QW da 40″ è sicuramente quello più allettante, non solo per dimensioni ma anche per la risoluzione che arriva a 5.120×2.160 pixel (5K) e una copertura DCI-P3 del 99%; il fratello minore, UltraSharp U3425WE, scende con la diagonale a 34 pollici e una risoluzione di 3.440×1.440 pixel, perdendo leggermente sulla copertura DCI-P3 che però si attesta comunque al 98%. Tra le peculiarità di questi monitor c’è anche l’ampia connettività che prevede uno switch KVM con un hub USB, Thunderbolt 4 e una porta LAN 2.5G; a bordo è previsto anche il supporto per la ricarica veloce dei dispositivi, fino a 140 watt su UltraSharp U4025QW e 90 watt su UltraSharp U3425WE.

Come tutti i display di questa tipologia non mancano poi funzionalità come Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, senza dimenticare la certificazione TÜV Rheinland “Eye Comfort” che impone un refresh minimo di 120 hertz e hardware dedicato per ridurre la luce blu e il flickering. Riguardo disponibilità e costi infine, i nuovi Dell UltraSharp saranno disponibili da febbraio a 2.399 dollari e 1.019,99 dollari, rispettivamente per Dell UltraSharp 4025QW e Dell UltraSharp U3425WE.

