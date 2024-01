Le novità ASUS al CES 2024 non si limitano solo al marchio ROG e alle soluzioni per il mondo gaming, c’è posto per tanti altri prodotti di nuova generazione che guardano all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, spaziando dai notebook, ai mini PC, arrivando ai Chromebook e alle soluzioni per i professionisti. Molta carne al fuoco da parte del produttore taiwanese che ha puntato molto anche sulla sostenibilità e sulle piattaforma AMD e Intel di nuova generazione, passando anche per i wearable e le soluzioni per la reti domestiche.

ASUS Zenbook Duo (2024) e ASUS Zenbook 14 OLED

L’evento organizzato da ASUS, In Search of Incredible: Transcendence, ha visto il debutto di un’ampia gamma di prodotti consumer e non, anche questa volta con un focus importante sui PC portatili che utilizzano i più recenti processori AMD e Intel. Visto il numero notevole di modelli annunciati, cerchiamo di andare con ordine partendo dalle novità per la gamma Zeebook dove spicca sicuramente l’ASUS Zenbook Duo 2024, primo laptop al mondo alimentato da AI con doppio display touch 14″ OLED Lumina 3K (120 Hz) che, grazie alla cerniera apribile a 180°, porta lo spazio visivo fino a 19,8 pollici.

ASUS Zenbook Duo 2024 è un portatile Intel Evo che utilizza la più recente piattaforma Intel Core Ultra, nel dettaglio un processore Intel Core Ultra 9 con NPU integrata per l’accelerazione dell’AI, 32 GB di memoria LPDDR5x e un reparto storage SSD PCI-E 4.0 fino a 2 TB. ASUS Zenbook Duo punta anche su portabilità e versatilità grazie alla tastiera e al touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense full-size (rimovibili) e un peso complessivo di soli 1,35 chilogrammi; grazie a questo design e al supporto integrato, il dispositivo può essere utilizzato in modalità verticale o orizzontale, come Laptop, Dual Screen, Desktop o Sharing mode. A bordo non manca la certificazione MIL-STD-810H, il sistema operativo ovviamente è Windows 11 mentre lato batteria ASUS opta per un’unità da 75 WHr.

Rimanendo nella fascia dei laptop premium, arriva anche ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 / UM3406), disponibile con processore Intel Core Ultra 9 e GPU Intel Arc, o AMD Ryzen 8040 Series con GPU AMD RDNA3. Entrambe le piattaforme supportano l’accelerazione AI via hardware e connettività di ultima generazione come Thunderbolt 4, USB4, HDMI 2.1; il display è un ASUS Lumina OLED 3K da 120 Hz e il tutto viene alimentato da una batteria da 75 WHr. Riguardo i dati prettamente fisici, ASUS Zenbook 14 OLED ha uno spessore di 14,9 mm per un peso di soli 1,2 kg; tra le caratteristiche da segnalare citiamo inoltre la fotocamera IR FHD con copertura fisica per la privacy, login tramite riconoscimento facciale e una nuova tastiera silenziosa ASUS ErgoSense con touchpad ErgoSense.

Nuovi ASUS VivoBook con CPU Intel e AMD

Novità interessanti anche per la linea ASUS Vivobook che si arricchisce dei nuovi modelli Vivobook Pro 15 OLED (N6506) e ASUS Vivobook serie S. ASUS Vivobook Pro 15 OLED è un portatile pensato per la creatività e il gaming, utilizza un processore Intel Core 9 Ultra, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (MUX) e un reparto memoria con 24 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 2 TB; la componentistica è raffreddata dal sistema ASUS IceCool Pro (sino a 125 watt), mentre se guardiamo al display troviamo sempre un OLED ASUS Lumina 3K con refresh a 120 Hz.

Tutti ben “carrozzati” questi notebook ASUS, compreso questo Vivobook Pro 15 OLED che include anche molte funzionalità user-friendly, come la manopola virtuale ASUS DialPad, le funzionalità di sicurezza della fotocamera ASUS AiSense e la tecnologia di cancellazione del rumore tramite AI; il reparto connettività non è da meno e prevede WiFi 6E, Thunderbolt 4, porte USB-C/Type-A e HDMI 2.1.

Gli ASUS Vivobook S sono laptop che si inseriscono invece nell’ecosistema Intel Evo Edition, disponibili però anche con processori AMD Ryzen; caratterizzati da un design moderno e ingombri contenuti, i Vivobook S arrivano in tre varianti con display da 14, 15 e 16 pollici. Le edizioni Intel Evo ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406 / S5506 / S5606) sono basate sulla piattaforma Intel Core Ultra con un TDP fino a 45 watt e accelerazione AI via hardware; le versioni AMD, ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406 / M5506 / M5606), sono dotate di processori AMD Ryzen 8040 Series con scheda grafica AMD RDNA 3, sempre con TDP fino a 45 watt e accelerazione Ryzen AI.

Segnaliamo che per i modelli da 16 pollici (AMD e Intel) ASUS ha previsto un display Lumina OLED con risoluzione fino a 3.2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, senza dimenticare la copertura 100% della gamma DCI-P3 e la certificazione DisplayHDR True Black 600. A bordo troviamo anche una tastiera ASUS ErgoSense retroilluminata con touchpad ErgoSense, fotocamera IR con chiusura fisica e, caratteristica distintiva dei VivoBook, cerniera apribile a 180°. I notebook ASUS VivoBook S sono ovviamente sistemi Windows 11 con supporto per tutte le più avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale, non a caso dispongono di un tasto Copilot dedicato, utile per accedere alle risorse AI di Windows.

Notebook Gaming ASUS TUF e ASUS NUC 14 PRO

Il gaming e in particolare i notebook da gioco sono tra i protagonisti assoluti dei questa edizione del CES di Las Vegas, ASUS lo conferma senza problemi e svela un’ulteriore linea di portatili gaming “corazzati” sotto il rinomato brand TUF. Si parte con l’ASUS TUF Gaming F16 basato su piattaforma Intel e disponibile nella versione TUF Gaming A16 anche con processore AMD; nel primo caso troviamo una CPU Intel Core i9-14900HX, nel secondo un AMD Ryzen 9 7845HX, entrambi sono abbinati a una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop con supporto NVIDIA Advanced Optimus e a un display da 16 pollici 16:10 (1080P o 2.5K IPS) con refresh sino a 165 Hz.Gli ASUS TUF Gaming F16 e A16 sono certificati con lo standard militare MIL-STD-810H e utilizzano un dissipatore con ventole Arc Flow a 84 pale per tenere a bada le temperature, in particolare durante le lunghe sessioni di gioco.

Per quanto riguarda invece il resto delle caratteristiche, siamo molto vicini agli altri nuovi modelli ASUS che utilizzano le più recenti piattaforma AMD e Intel; a bordo troviamo infatti memorie DDR5 5.600 MT/s, SSD M.2 PCI-E 4.0 sino a 2 TB e opzioni per tutti gli standard di ultima generazione (vedi Thunderbolt 4, USB-C, WiFi 6E/WiFi 7 ecc).Scendendo leggermente di fascia, troviamo gli ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17 (FX507/707 e FA507/707), rispettivamente con processori Intel Core i9 13900H (F15/17) e AMD Ryzen 9 Zen 4 (A15/17); le GPU abbinata a questi modelli sono quelle della serie GeForce RTX 40 Laptop, mentre rimangono invariate altre caratteristiche come il sistema di dissipazione e il reparto memoria/storage.

Insieme alla variante gaming ROG NUC, ASUS porta il suo nuovo progetto di mini PC (Intel) anche nel segmento consumer e professionale con NUC 14 Pro e NUC 14 Pro+. Il NUC 14 Pro presenta un telaio testurizzato opaco 4×4 con un coperchio sostituibile, mentre il NUC 14 Pro+ introduce un nuovo telaio 5×4 realizzato in alluminio anodizzato. Si tratta di due sistemi compatibili con Windows 11, Windows 11 IOT Enterprise e varie distribuzioni Linux, equipaggiati con processori Intel Core Ultra 9, scheda grafica integrata Intel Arc e tecnologia Intel vPro. GPU a parte, siamo di fronte a mini PC non guardano a compromessi visto il supporto DDR5 Dual-Channel 5.600 MT/s (max 96 GB), SSD NVMe PCI-E 4.0, connettività di ultima generazione (HDMI 2.1, 2x Thunderbolt 4) e possibilità di gestire sino a 4 display.

ASUS AirVision M1 e ASUS ZenScreen Fold OLED

Cambiamo soggetto e passiamo ad altre due interessanti novità ASUS proposte al CES 2024, gli occhiali per la realtà aumentata ASUS AirVision M1 e il primo monitor portatile OLED pieghevole, lo ZenScreen Fold OLED. Gli occhiali ASUS AirVision M1 puntano a ridefinire l’esperienza visiva grazie a un display Micro OLED FHD (1920 x 1080 pixel) con una luminosità di 1.100 nit, 58 pixel disposti orizzontalmente per ogni grado di angolo di visione e una copertura DCI-P3 del 95%. Stando a quanto dichiara il produtore, gli AirVision M1 offrono un campo visivo verticale di 57°, abbinato a un campo visivo di immagine (FOV) di 38° e una trasmissione del 60%. La soluzione ASUS riesce a rilevare i movimenti lungo tre direzioni (3DoF) e permette anche di generare schermate virtuali multiple nei formati 16:9, 21:9 e 32:9, garantendo quindi una notevole versatilità.

Gli occhiali integrano un touchpad sul lato sinistro che facilita regolazioni come il controllo della luminosità, l’attivazione della modalità 3D e lo screen pinning; la connettività è semplificata dalla presenza di una porta USB-C che supporta la modalità DisplayPort Alt, senza dimenticare i microfoni e gli altoparlanti con cancellazione del rumore e la certificazione TUV per la riduzione della luce blu e dello sfarfallio.

L’ASUS ZenScreen Fold OLED (MQ17QH) viene presentato invece come il primo monitor OLED pieghevole e portatile da 17,3 pollici QHD, ideato soprattutto per ambiti lavorativi e creativi. Oltre alla tecnologia OLED che garantisce una qualità impeccabile delle immagini con una risoluzione QHD (2560 x 1920P), questo display utilizza una particolare cerniera a forma di una goccia d’acqua che assicura una piegatura senza difetti e conferisce allo stesso tempo una certa eleganza. Lo ZenScreen Fold OLED offre una copertura DCI-P3 del 100% e certificazione DisplayHDR True Black 500, vanta anche connettività mini HDMI e USB-C (2 porte) mentre riguardo alle specifiche fisiche segnaliamo uno spessore minimo di 9,7 millimetri con un peso di soli 1,2 Kg.

ASUS Chomebook Plus e Chromebox

Passiamo ora alle (molte) soluzioni ASUS pensate per le aziende; iniziamo col Chromebox CF40 Fanless basato su processore Intel Celeron N4500 e la scheda grafica integrata Intel UHD, chip a basso consumo che permette di utilizzare una dissipazione completamente passiva. Caratterizzato da un design user-friendly e dotato di due porte HDMI oltre alla ricercata USB-C, Chromebox CF40 Fanless mira a ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, aiutato in questo da una gestione IT semplificata e un sistema operativo sempre aggiornato. La gestione centralizzata basata su cloud, tramite la Google Admin Console, permette inoltre un’amministrazione fluida e una semplice manutenzione del sistema, rendendolo ideale per ambiti come il digital signage, chioschi digitali e applicazioni di questa tipologia.

Sempre per i dispositivi basati su Chrome OS, arriva il nuovo ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus, uno dei più potenti della sua categoria grazie all’impiego della piattaforma Intel Core Ultra, abbinata a 16 GB di RAM LPDDR5X e una capacità di storage di 512 GB. Esteticamente gradevole e compatto, con un peso di appena 1,3 kg e lo chassis in metallo, il CX54 presenta un display touchscreen NanoEdge da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione WQXGA, un rapporto schermo-scocca dell’89% e una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 100%.

Grazie agli Intel Core Ultra la connettività non teme rivali: a bordo sono presenti infatti due porte Thunderbolt 4, due porte USB 3.2 Gen 2 e a una porta HDMI 2.1, consentendo ai professionisti di sincronizzare fino a tre monitor 4K; degni di nota la fotocamera da 8 MP (con AI) con copertura fisica per la privacy, il sensore di impronte digitali e il chip di sicurezza Google Titan C2.

ASUS ExpertBook con AI e ASUS ExpertCenter

L’offerta di soluzioni portatili aziendali ASUS si arricchisce anche con l’ExpertBook B5, un laptop ottimizzato per l’AI disponibile con display touchscreen da 14 e 16 pollici (16:10). La piattaforma scelta dal produttore è la più recente Intel Core Ultra 7, abbinata a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, doppio SSD e una dotazione di RAM DDR5 che arriva a 64 GB. ASUS ExpertBook B5 guarda al design con un telaio ultraleggero in lega di magnesio-alluminio, conforme allo standard US MIL-STD e una comoda cerniera a 180°; anche la connettività è al top grazie a 4G LTE, WiFi 7 (opzionale), porta LAN e Thunderbolt 4.

C’è posto anche per i sistemi desktop compatti con gli ASUS ExpertCenter serie D5/D7/D9. In particolare gli ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) e ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR) puntano a migliorare prestazioni e produttività con il minimo ingombro possibile; sono dotati di processori Intel Core 14a gen Raptor Lake Refresh e una scheda grafica NVIDIA RTX 4060, il tutto condito da un design interno tool-free che facilita l’eventuale manutenzione e migliora la gestione dei cavi. Questi sistemi puntano anche all’efficienza con l’adozione di una PSU TFX Platinum da 500 watt con ventola intelligente, garantendo al tempo stesso una buona affidabilità certificata dallo standard US MIL-STD 810H.

ASUS TUF BTF, accessori per la produttività e sistemi WiFi mesh

Arrivando alla componentistica, ASUS porta il design BTF con connettori nascosti anche sui prodotti serie TUF, rispettivamente con le schede madri Gaming Z790-BTF WiFi, GT302 White e la scheda grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 40 Series BTF White Edition. Anche in questo caso si tratta di componenti di ultima generazione che puntano all’utenza più esigente, supportando i più recenti standard in fatto di tecnologie proprietarie e opzioni di connettività avanzata (vedi l’antenna ASUS Q-White).

In esposizione ci sono anche i nuovi case ProArt, caratterizzati da un pannello frontale a griglia aperta, con ampie feritoie di ventilazione e due ventole frontali ProArt da 200 millimetri. Lo spazio all’interno non manca e permette di ospitare componenti di fascia premium, incluse schede madri EATX, dissipatori a torre fino a 190 mm di altezza o impianti a liquido con radiatore fino a 420 mm; ciliegina sulla torta, la possibilità di installare sino a 8 SSD da 2,5″ e il pannello frontale con porta USB-C 20 Gbps, il tutto mantenendo un design tool-free.

Ultima, non per importanza, la fiammane dock ASUS Triple 4K Thunderbolt 4, una soluzione 12-in-1 completa pensata per gli spazi di lavoro più complessi. La proposta ASUS è dotata di interfaccia Thunderbolt a 40 Gbps, due porte HDMI 2.1, oltre al supporto per display multipli ad alta risoluzione (fino a 8K 60 Hz), due monitor 4K a 120 Hz o tre monitor 4K a 60 Hz. Caratterizzata da un design elegante con chassis in alluminio, ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 offre anche due slot SD, porta LAN 2.5 Gbps e Smart Charging per la ricarica veloce dei dispositivi sino a 100 watt.

Chiudiamo con un prodotto pensato per chi vuole aggiornare la propria rete domestica (e non) guardando con interesse alle soluzioni WiFi mesh. In questo contesto ASUS annuncia ZenWiFi BQ16 Pro e soprattutto il nuovo sistema di rete mesh ASUS ZenWiFi WiFi 7, capace di offrire un roaming veloce e prestazioni al top grazie all’adozione della tecnologia WiFi 7 che include la nuova banda da 320 MHz e la trasmissione dati 4K-QAM, il tutto per una velocità di connessione che arriva a 30 Gbps. A bordo troviamo la tecnologia WiFi 7 Multi-link Operation che ottimizza le prestazioni di collegamento, combinando tre canali di frequenza, mentre il passaggio automatico di banda, guidato dall’AI, massimizza l’efficienza della rete. Degna di nota anche la funzionalità Smart Home Master, ideata per semplificare l’installazione e la gestione personalizzate della sottorete attraverso l’app mobile del router ASUS.

Potrebbe interessarti anche Migliori notebook Asus: ecco i nostri consigli e Migliori notebook di Gennaio 2024: ecco i nostri consigli