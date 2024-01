CES 2024 particolarmente ricco per Lenovo, che ha colto l’occasione per svelare una marea di novità hardware: notebook, PC desktop, monitor, cuffie, mouse, webcam oltre a un tablet e ad altri dispositivi portatili e non da gaming, prodotti di cui vi daremo notizia in un articolo a parte. Qui ci soffermiamo su tutti gli altri, riportandone le caratteristiche chiave e le peculiarità, oltre alle informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità sul mercato EMEA (di cui l’Italia fa parte, ndr).

Tutte le novità Lenovo per il 2024, fra notebook, desktop e altri dispositivi

I protagonisti del CES 2024 di Lenovo sono senza dubbio i nuovi notebook, categoria di prodotto che domina per numero su tutte le altre novità svelate alla fiera di Las Vegas. Ce ne sono di vario tipo, formato e prezzo, aggiornati con le componenti hardware più recenti e con le ultime soluzioni software disponibili. A seguire, un riepilogo con le principali novità di Lenovo.

Lenovo Yoga 2024: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Partiamo dai nuovi Lenovo Yoga Pro 9i da 16″ e Yoga 9i 2-in-1 da 14″, quest’ultimo con in confezione Lenovo Smart Pen e una custodia. Sono dispositivi pensati per creatori di contenuti, equipaggiati con processori Intel Core Ultra, Lenovo AI Core Chip per le funzioni IA, e certificati MIL-STD-810H che ne attestano la resistenza.

Entrambi sono dotati del nuovo stato Copilot, di Lenovo Premium Suite con strumenti di produttività, microfoni con riduzione del rumore, audio Dolby Atmos, fotocamere IR da 5 megapixel e tastiere con corsa di 1,5 mm, ma solo Yoga Pro 9i ha Lenovo X Power, una soluzione di ottimizzazione che migliora rendering 3D, correzione del colore e altri aspetti, compresa la durata della batteria, grazie all’apprendimento automatico.

Quest’ultimo si può configurare con al massimo una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, con uno schermo PureSight Pro mini LED 3,2 K e vanta un sistema audio con 6 altoparlanti. Mentre Lenovo Yoga 9i 2-in-1 ha uno schermo PureSight OLED 2,8 K (come opzione c’è anche un OLED 4K) e quattro altoparlanti Bower & Wilkins.

Lenovo Yoga Slim 7i è un notebook sottile e leggero con schermo da 14″ OLED WUXGA e processori Intel Core Ultra, mentre per chi cerca prestazioni più elevate, al CES 2024 è stato presentato anche Lenovo Yoga Pro 7, con schermo da 14″ LCD o OLED 3K disponibile sia con processori Intel Core Ultra che con AMD Ryzen 8845HS, abbinati a schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050.

Decisamente più originale Lenovo Yoga Book 9i, erede del primo OLED a doppio schermo full-size al mondo, ora aggiornato con nuovi processori e dotato di uno schermo OLED PureSight 2,8 K e di una soundbar rotante firmata Bowers & Wilkins. Meno appariscenti invece Lenovo Yoga 7i 2-in-1 da 16″e 14″, convertibili più classici che, come tutti gli altri, sono stati realizzati con una maggiore attenzione alla sostenibilità.

A seguire le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità di tutti i modelli Lenovo Yoga citati relativi al mercato EMEA (acronimo di Europe, Middle East, and Africa):

Yoga Pro 9i (16”, 9) aprile 2024, con un prezzo di partenza di 1.499 €

Yoga 9i 2-in-1 (14″, 9) marzo 2024, con un prezzo di partenza di 1.399 €

Yoga Pro 7i (14”, 9) gennaio 2024, con un prezzo di partenza di 999 €

Yoga Pro 7 (14”, 9) febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 899 €

Yoga Slim 7i (14″, 9) per il mercato EMEA saranno comunicati in seguito

Yoga Book 9i (13″, 9) marzo 2024, con un prezzo di partenza di 2.199 €

Yoga 7i 2-in-1 (16″, 9) marzo 2024, con un prezzo di partenza di 799 €

Yoga 7i 2-in-1 (14″, 9) marzo 2024, con un prezzo di partenza di 899 €.

Lenovo IdeaPad 2024: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Aggiornati anche alcuni notebook della linea IdeaPad di Lenovo, che integrano ora Lenovo AI Engine, Smart Power per la gestione termica e l’ottimizzazione del consumo della batteria e Smart Wireless, che promette miglioramenti delle connessioni Wi-Fi.

Lenovo IdeaPad Slim 5i da 15″, IdeaPad 5i 2-in-1 da 16″ e lo stesso modello da 14″ sono ora dotati di nuovi processori Intel Core 7 U e CPU fino a AMD Ryzen 7 8845HS nelle configurazioni più ricche. Lo Slim 5i è dotato di un display WUXGA da 15,3 pollici con formato 16:10, un notebook sottile equipaggiato con una batteria da ben 76 Whr, certificato MIL-STD-810H e dal peso di 1,79 kg. I due convertibili sono disponibili invece con display touch OLED fino al 2K, anche loro con formato 16:10 e con 400 nit di luminosità massima.

Queste sono le informazioni comunicate da Lenovo per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità:

IdeaPad 5i 2-in-1 (16″, 9) febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 799 €

IdeaPad 5i 2-in-1 (14″, 9) febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 599 €

IdeaPad 5 2-in-1 (16″, 9) è prevista per febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 749 €

IdeaPad 5 2-in-1 (14″, 9) è prevista per febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 549 €

IdeaPad Slim 5i (15”, 9) è prevista per febbraio 2024, con un prezzo di partenza di 699 €.

Lenovo ThinkBook 2024: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Al CES di Las Vegas, Lenovo ha annunciato anche nuovi prodotti della serie ThinkBook, con alcune funzioni di intelligenza artificiale come Smart Meeting e Smart Power 3.0 e varie altre novità. C’è ad esempio Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE, un concept la cui particolarità è la possibilità di personalizzare la cover esterna grazie alla tecnologia E Ink Prism, personalizzazioni che sono visibili anche quando il sistema è spento, pur influendo in maniera minima sul consumo energetico.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid è uno dei prodotti più interessanti, un dispositivo che può fare sia da notebook che da tablet da usare anche separatamente, con la parte fisica che, quando sconnessa dal display/tablet, si può collegare anche a display esterni quando necessario. È dotato di uno schermo touch OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8 K, di processori Intel Core Ultra e di grafica Intel Arc, un dispositivo tuttofare decisamente originale.

Pesa appena 1 kg Lenovo ThinkBook 13x Gen 4, un notebook ultrasottile (è spesso 12,9 mm) tuttavia dotato di una batteria da 74 Wh che promette fino a 21 ore di autonomia secondo quanto dichiarato dal produttore. Monta un display da 13,5 pollici con proporzioni 3:2, un ampio touchpad da 120 mm e processori Intel Core Ultra. Per il resto, si può configurare con 32 GB di RAM LPDDR5x a 8400 MHz, ha una scheda grafica integrata Intel Arc, 4 altoparlanti Harman Kardon, altrettanti microfoni con cancellazione del rumore e il tasto fisico Copilot per abilitare al volo le funzioni IA di Windows e non solo.

Stessa serie di processori Intel Core Ultra anche per Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+, un notebook dotato di grafica Intel Arc, di 32 GB di RAM LPDDR5X dual channel, di una fotocamera IR per accedere tramite Windows Hello e di una batteria da 85 Whr. Lo schermo è da 14,5 pollici, un 3K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto fra schermo e corpo del 90%. Fra le varie porte, oltre a una USB A anche una TGX con un throughput dati massimo di 64 Gbps, porta tramite la quale collegare ad esempio ThinkBook Graphics Extension, una soluzione grafica compatibile con le CPU NVIDIA RTX che permette di aumentare la potenza di calcolo e di sfruttare al meglio le funzioni AI del portatile. Sia questo accessorio che Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+ non saranno tuttavia disponibili sul mercato italiano.

Ultimo, ma non per importanza, fra i notebook presentati al CES 2024 da Lenovo, ThinkBook 16p Gen 5 è un dispositivo configurabile nella versione più ricca con CPU Intel Core i9 di 14esima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060.Da segnalare anche lo schermo con risoluzione 3,2 K in 16:10 con luminosità massima di 430 nit e rapporto fra display e superficie del 93%.

Garantiti fino a 200 W di TDP, grazie a un sistema di dissipazione del calore a doppia ventola, e diverse opzioni di connettività grazie a due porte Thunderbolt 3, tre USB A, una HDMI, due slot SSD per l’archiviazione e i connettori Pogo Pin per gli accessori modulari come Magic Bay Studio, una fotocamera 4K con funzioni di intelligenza artificiale che garantisce qualità elevata sia video che audio.

Per quanto riguarda invece i prezzi e la disponibilità (EMEA) di questi dispositivi Lenovo ThinkBook, il produttore ha fornito già diverse informazioni:

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 da settembre 2024, periodo attorno al quale verranno comunicati i prezzi

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 da metà marzo 2024, con un prezzo di partenza di 1.199 € + IVA

Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 da giugno 2024, periodo attorno al quale verranno comunicati i prezzi

Lenovo Magic Bay Studio da luglio 2024, con un prezzo di partenza previsto di 69 €.

PC desktop e altri dispositivi presentati al CES 2024

Come anticipato, al CES 2024 Lenovo, oltre ai notebook e alle altre novità gaming di cui vi daremo notizia in un articolo a parte, ha svelato molti altri dispositivi più e meno particolari.

Fra le curiosità, c’è ad esempio il Combo Mechanical Energy Harvesting, un prodotto che alimenta mouse e tastiera con il movimento meccanico e l’irradiazione solare, senza il bisogno di altre fonti di alimentazione. Sia il mouse che la tastiera sono dotati di connessione Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, e, come il Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE con superficie e-INK di cui sopra, sono dei concept per il momento non ancora destinati alla vendita.

Discorso diverso per Lenovo ThinkCentre neo Ultra, un computer desktop dalle dimensioni esigue (da 3,6 litri) con Intel Core i9 su piattaforma Intel vPro Enterprise, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, una NPU indipendente e fino a 64 GB di RAM DDR5. Il sistema di raffreddamento a 3 ventole permette di tenere basse le temperature di esercizio, il Wi-Fi 7 è garanzia di connessioni veloci e di qualità, connessioni fisiche assicurate grazie a otto porte display per il multitasking. Da segnalare anche la possibilità di aggiornare sia la memoria che lo spazio di archiviazione.

I Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 e 24 Gen 5, sono invece dei computer all-in-one, con schermi da 24 e 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 100 Hz, processori fino a Intel Core i7, configurabili con un massimo di 32 GB di RAM DDR5 e con una base di ricarica wireless a disposizione per ricaricare dispositivi e periferiche.

Fra le novità presentate da Lenovo al CES 2024 di Las Vegas c’è anche un tablet: Lenovo Tab M11. Si tratta di un dispositivo di fascia economica equipaggiato con un processore MediaTek Helio G8, uno schermo Full HD da 11″, quattro altoparlanti Dolby Atmos, la stilo Lenovo Tab Pen e una batteria da 7040 mAh che promette fino a 10 ore di autonomia, secondo quanto dichiarato dal produttore. È disponibile sia in versione solo Wi-Fi che in versione LTE.

Svelati anche il mouse Lenovo Yoga Pro, con Bluetooth Swift multi-dispositivo, pulsanti programmabili, tre livelli di DPI (fino a 4000) e una batteria da 380 mAh, e un paio di cuffiette, le True Wireless Lenovo Yoga, con tecnologia di cancellazione attiva del rumore, tre microfoni per auricolare, superficie touch per i controlli e certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua.

A seguire le indicazioni relative ai prezzi e alla disponibilità (EMEA) di questi altri dispositivi presentati da Lenovo al CES 2024. L’unico di cui abbiamo informazioni precise relative al mercato italiano è il tablet Lenovo M11:

Lenovo ThinkCentre neo Ultra disponibile da fine settembre 2024, con un prezzo di partenza previsto di 1.499 € + IVA

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 e neo 50a 27 Gen 5 disponibili da fine aprile 2024, con prezzi di partenza previsti rispettivamente di 599 € + IVA e 629 € + IVA

Lenovo Tab M11 disponibile in Italia dal 9 gennaio 2024, a 229 euro in versione Wi-Fi e a 269 euro in versione LTE

Le cuffie True Wireless Lenovo Yoga disponibili da giugno 2024 a partire da 79,99 €

disponibili da giugno 2024 a partire da 79,99 € Il mouse Lenovo Yoga Pro da aprile 2024 a partire da € 49,99.

In copertina Lenovo Yoga Book 9i

