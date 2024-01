Tra le aziende più attese a CES 2024 c’è sicuramente HP che non delude i propri fan e presenta all’evento di Las Vegas una gamma aggiornata di prodotti per il segmento consumer che va dai notebook gaming, passando per i PC convertibili, i monitor e accessori di vario tipo. Tra i protagonisti dello stand HP troviamo sicuramente gli ultimi portatili da gioco Omen, ma anche le periferiche a marchio Hyper X, un binomio che si sposa alla perfezione col nuovo monitor gaming top di gamma HP Omen con pannello OLED e refresh a 240 Hz.

Per chi guarda invece alla produttività e ad ambiti diversi da quello gaming, il produttore propone le nuove versioni del tanto amato Spectre x360, il convertibile 2-in-1 per eccellenza, periferiche di input, i rinnovati display serie 5, arrivando alle auricolari Poly Voyager Free 20 Wireless.

Notebook Gaming HP Omen Trascend e Victus 16

Partiamo quindi con i notebook gaming HP Omen Trascend e in particolare col nuovo Omen Trascend 14, sistema pensato e ottimizzato per i giochi AAA che può contare su un eccezionale pannello OLED VRR 2.8K con certificazione IMAX Enhanced e una frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. Basato su piattaforma Intel Core Ultra 9 185H e scheda grafica dedicata fino a NVIDIA GeForce RTX 4070, HP Omen Trascend 14 mantiene un design molto compatto e abbastanza “portatile”, con un peso di 1,63 Kg e un’autonomia dichiara in 11,5 ore.

Il binonio Intel-NVIDIA garantisce ottime capacità anche in ambito AI ed efficienza energetica, abbinata a funzionalità come Auto Dynamic Refresh Rate (DRR) e diversi profili energetici che aiutano ad incrementare la durata della batteria; un cenno anche al telaio ridisegnato con sistema di dissipazione a camera di vapore (80 watt) e al reparto audio Tuned by HyperX per garantire il meglio anche in fatto di qualità del suono.

Se guardate a un portatile da 16 pollici invece, HP ha aggiornato anche l’Omen Trascend 16 con display OLED 4K 240 Hz, HP Omen 16 e l’HP Victus 16, ora tutti disponibili anche con processori Intel Core 14a gen serie HX.

Periferiche Hyper X e monitor OLED OMEN Transcend 32

Rimanendo in ambito gaming spiccano anche le ultime periferiche da gioco proposte sotto il brand Hyper-X, da sempre pioniere quando si tratta di implementare nuove tecnologie che ottimizzano le prestazioni nei giochi. In prima linea troviamo le cuffie HyperX Cloud III Wireless che supportano una connessione senza fili a 2,4 GHz ULL (Ultra Low Latency), seguite dalle più compatte HyperX Cloud Mini (anche cablate), mentre riguardo i controller multipiattaforma debutta l’HyperX Clutch Tanto Mini, compatibile con Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e dispositivi Android.

Per gli utenti che guardano invece alle periferiche di input per il gaming, HP propone la tastiera HyperX Alloy Rise, disponibile nelle opzioni full-size e 75%, personalizzabile ed equipaggiata con switch lineari HyperX prelubrificati con copritasti HyperX PBT; dotata di illuminazione RGB migliorata con sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità, questa tastiera integra una memoria che consente di salvare 10 profili direttamente sulla tastiera per impostazioni personalizzate in movimento. Il compagno ideale per la fiammante Alloy Rise è il mouse compatto HyperX Pulsefire Haste 2 Mini, caratterizzato da un sensore HyperX 26K, connessione wireless e autonomia sino a 100 ore; per chi ama spostarsi con le proprie periferiche da gioco preferite, Hyper offre anche due nuovi zaini HyperX Knight Hyper X Delta, moderni e soprattutto resistenti.

Ultimo, non per importanza, il nuovo monitor di fascia enthusiast Omen Trascend 32 OLED, un display da gioco favoloso che utilizza un pannello OLED da 32 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz, da abbinare quindi a una GPU di pari fascia come GeForce RTX 4090 o RTX 4080 SUPER. HP Omen Trascend 32 OLED vanta una luminosità di picco di 1.000 nit e un tempo di risposta pari a 0,3 ms, è dotato anche della tecnologia Omen Tempest Monitor Cooling per ridurre il fenomeno del burn-in; a bordo è previsto il supporto per AMD Freesync e Dolby Vision, mentre lato porte segnaliamo DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1, 2x USB-C, 3x USB-A 3.2 e USB-C 3.2, senza dimenticare la funzionalità KVM.

HP Spectre x360 2-in-1, periferiche e molto altro

Come ogni anno, al CES 2024 non potevano mancare le ultime versioni del convertibile HP Spectre x360, disponibile nelle due varianti da 14 o 16 pollici e ottimizzate al pari dei concorrenti per garantire le migliori prestazioni possibili in ambiti dove entra il gioco l’accelerazione hardware per l’Intelligenza Artificiale. I convertibili 2-in-1 di HP sposano la piattaforma Intel Core Ultra 5 con scheda grafica dedicata (opzionale) NVIDIA GeForce RTX 4050; tutto è ottimizzato con l’AI, dalla webcam da 9 megapixel all’audio, mentre se guardiamo al display sono presenti opzioni per pannelli OLED 2.8K con form-factor 16:10, certificazione IMAX Enhanced e refresh a 120 Hz.

Per le periferiche di input, non gaming, debuttano invece la tastiera ergonomica HP 960 Ergonomic Wireless, con design a zone divise, programmabile e dotata di pad numerico separato per portare la personalizzazione a un grado superiore. Nella stessa gamma troviamo inoltre il mouse ricaricabile HP 690 Wireless a 6 pulsanti, il keypad wireless HP 430 Programmable, l’Hub da viaggio HP USB-C Travel Hub G3 e la tastiera retroilluninata HP 400.

Chiudono questa carrellata HP, i monitor consumer serie 5 e le auricolari Poly Voyager Free 20 Wireless. I display HP Serie 5 sono destinati a un’utenza senza troppe pretese, ma con caratteristiche tecniche comunque interessanti. Arrivano in tagli da 24, 27 e 32 pollici e presentano un design con cornici sottili piuttosto lineare; vantano un contrasto nativo di 1.500:1, frequenza di aggiornamento a 100 Hz e un reparto I/O con ingresso HDMI.

In chiusura le auricolari Poly Voyager Free 20 Wireless, ideate e realizzate per chi è sempre in movimento e cerca un suono chiaro e potente. A bordo è prevista la cancellazione attiva adattiva del rumore (ANC) ibrida per filtrare il rumore ambientale, mentre l’audio ottimizzato Poly e la riduzione intelligente del rumore consentono di ottenere chiamate sempre chiare. HP dichiara un’autonomia massima di otto ore di ascolto e offre una custodia di ricarica Qi portatile che prolunga la durata della batteria degli auricolari fino a 2,5 volte; per migliorare il comfort e l’esperienza di ascolto complessiva inoltre, ci viene in aiuto l’applicazione mobile Poly Lens che integra un test di adattamento personalizzato per consigliare la dimensione ideale del gommino dell’auricolare.

Disponibilità e prezzi

HP al momento ha comunicato disponibilità e prezzi per il mercato USA, torneremo più avanti per i dettagli relativi alla zona EMEA e all’Italia.

OMEN Transcend 14 disponibile in preordine a partire da 1,499.99 dollari

OMEN Transcend 16 (Intel con opzione OLED) disponibile in preordine a partire da 1.899,99 dollari

OMEN 16 Gaming disponibile dal 10 gennaio a partire da 1.199,99 dollari

Victus 16.1 disponibile da febbraio a partire da 1.199,99 dollari

HyperX Cloud Mini Headsets disponibile in primavera a 49.99 dollari

HyperX Clutch Tanto Mini Wired Controller disponibile in primavera a 39.99 dollari

HyperX Alloy Rise Gaming Keyboard disponibile in primavera a 199,99 dollari

HyperX Alloy Rise 75 Gaming Keyboard disponibile in primavera a 169,99 dollari

HyperX Alloy Rise Top Plate disponibile in primavera a 39,99 e 49,99 dollari

HyperX Linear & Tactile Switch Packs disponibili in primavera su HyperX.com a 24,99 dollari

HyperX Pulsefire Haste 2 Mini disponibile da gennaio a 79,99 dollari

HyperX Delta Gaming Backpack disponibile da febbraio a 39,99 dollari

HyperX Knight Gaming Backpack disponibile da febbraio a 69,99 dollari

OMEN Transcend 32 Gaming Monitor disponibile nei prossimi mesi, prezzo non comunicato

HP Spectre x360 14 2-in-1 disponibile a partire da 1,499,99 dollari

HP Spectre x360 16 2-in-1 disponibile a partire da 1,599,99 dollari

HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard disponibile da aprile a 119 dollari

HP 690 Rechargeable Wireless Mouse disponibile a 59,99 dollari

HP 690 HP USB-C Travel Hub G3 disponibile da febbraio a 69,99 dollari

HP 690 HP USB-C Travel Hub G3 disponibile da febbraio a 69,99 dollari

HP 430 Programmable Wireless Keypad disponibile a 49,99 dollari

HP 400 Backlit Wired Keyboard disponibile a 49,99 euro

HP Monitor Serie 5 disponibili in primavera, prezzo non comunicato

Auricolari Poly Voyager Free 20 wireless disponibili da maggio a 149,00 dollari

