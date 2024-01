Oltre ai tre smartphone e ai due tablet, TCL ha presentato anche altre novità al CES 2024 di Las Vegas, palcoscenico in cui l’azienda ha svelato nuovi occhiali smart per la realtà aumentata, soundbar ma soprattutto la sua nuova gamma di TV fra cui spicca un QD Mini LED da ben 115 pollici in copertina. Scopriamone i principali dettagli, in attesa delle informazioni relative sui prezzi e la disponibilità per il nostro mercato.

Le nuove TV di TCL per il 2024

Noto in codice con la sigla 115QM89, si tratta del più grande televisore dotato di un pannello del genere, un dispositivo QD Mini LED da 115 che vanta fino a 5000 nit di luminosità di picco per la visione di contenuti HDR, oltre 20.000 zone di local dimming (sistema di controllo della retroilluminazione che permette di spegnere o di abbassare la luce dove l’immagine mostrata è più buia). Fra le chicche, un sistema di altoparlanti 6.2.2 e il processore TCL AIPQ ULTRA che garantisce una gestione accurata dei vari parametri del televisore.

TCL ha svelato al CES anche altri modelli dalle dimensioni abbondanti, come i modelli da 98″ della TCL XL Collection: la 98C55 con display mini LED, luminosità massima di 1300 nit in HDR e oltre 500 zone di local dimming, la 98P755 con refresh rate di 144 Hz e Dolby Vision IQ, o ancora, la 98C855 con display QD-Mini LED, luminosità massima di 2500 in HDR e oltre 2000 zone di local dimming.

Da segnalare anche le novità relative ad altre serie di televisori TCL, come la nuova S Class con S5, che garantisce luminosità maggiore fino al 25%, dotata di un nuovo processore TCL AIPQ e HDR Pro+ con Dolby Vision e HDR10+. Per quanto riguarda le dimensioni dei pannelli si va da 43″ a 85″.

La nuova Q Class di TCL sposa la tecnologia Quantum Dot, serie composta da vari modelli. TCL Q6 vanta la tecnologia di retroilluminazione LED High Brightness Plus per un surplus del 28% di luminosità, la funzione Game Accelerator per giocare a 120 e 240 Hz in VRR, disponibile per le varianti più grandi di un modello che copre uno spettro fra 43″ e 98″. Nuovo anche TCL Q6-Pro che, alle funzioni già citate del modello base, aggiunge il Full Array Local Diming, il 33% di luminosità in più, controlli vocali e piedini a larghezza variabile; da 50″ a 85″ le dimensioni.

TCL QM7 è invece un televisore di fascia ancor più elevata, con Game Accelerator 240, Dolby Vision IQ, altoparlanti 2.1 certificazione IMAX Enhanced, AMD FreeSync Premium e dimensioni dello schermo che vanno da 55″ a 98″. Al vertice c’è invece TCL QM8, che vanta un pannello QD Mini LED ULTRA a oltre 5000 zone, stessa cifra per la luminosità di picco; in aggiunta alle funzioni del modello QM7 aggiunte anche un sistema di altoparlanti a 2.1.2 con Dolby Atmos integrato e Wi-Fi 6, un televisore disponibile in versione 65″ e 98″.

Nuove soundbar e occhiali smart TCL al CES 2024

Come per le TV, anche le nuove soundbar di TCL annunciate al CES 2024 sono disponibili in due serie: S Class e Q Class. Della prima fanno parte S45H, un dispositivo a 2 canali con Dolby Atmos e Bass Reflex, con alcune funzioni avanzate come la calibrazione automatica della stanza e la modalità TV con canale centrale. È invece una 2.1 la TCL S55H, modello molto simile alla citata ma con un subwoofer wireless dedicato al posto della porta Bass Reflex.

Di fascia superiore le novità che fanno parte della serie Q Class di TVL come la Q75H, una soundbar 5.1.2 e la Q85H a 7.1.4, dispositivi di fascia più elevata che si posizionano al vertice della nuova famiglia di dispositivi audio di TCL presentati a Las Vegas.

I RayNeo X2 Lite sono invece i nuovi occhiali smart di TCL, un dispositivo dotato di display binoculare MicroLED con 1500 nit di luminosità massima e chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Sono i primi a essere dotati della nuova piattaforma di Qualcomm, occhiali AR dal peso di circa 60 grammi equipaggiati inoltre con funzioni smart, di navigazione e di traduzione multilingue.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato, pur avendo presentato tutte queste novità al CES 2024 di Las Vegas nelle scorse ore, TCL non ha al momento comunicato informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità sul mercato italiano ed europeo delle nuove TV, soundbar e occhiali smart citati. In ogni caso, non appena ne sapremo di più, ve ne daremo notizia.

