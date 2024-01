In occasione del CES 2024 di Las Vegas, anche MSI ha svelato diverse novità: nuovi notebook da gaming e per creatori di contenuti, ma anche una nuova console: MSI Claw. Si tratta di una dispositivo portatile con processori Intel Core Ultra, tecnologia Intel XeSS, Windows 11 come sistema operativo, uno schermo da 7″ Full HD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria che garantisce fino a 2 ore di gioco con carichi massimali. Per tutti gli altri dettagli, seguiteci.

Caratteristiche e particolarità della nuova console portatile MSI Claw

Dopo la Legion Go di Lenovo e la ASUS ROG Ally, anche MSI presenta la sua console portatile. MSI Claw (A1M) è la prima del suo genere a essere equipaggiata con i nuovi processori Intel Core Ultra Meteor Lake, una console dotata della tecnologia di upscaling Intel XeSS (è una sorta di alternativa al DLSS di NVIDIA, basata su deep learning e IA) e del sistema di dissipazione termico MSI Cooler Boost Hyperflow che, insieme, dovrebbero assicurare ottime prestazioni nei videogiochi AAA. MSI Center M è l’interfaccia utente di Claw basata su Windows 11, MSI APP Player è invece lo store, che oltre ai titoli Windows, dà accesso anche ai giochi Android.

Specifiche tecniche di MSI Claw

Dal punto di vista tecnico, MSI Claw si presenta con uno schermo IPS touch da 7″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, copertura dello spazio colore sRGB del 100% e luminosità massima di 500 nit. I processori Intel Core Ultra sono il cuore di questa console, che monta nella configurazione più ricca l’Ultra 7 155H con al fianco la grafica Intel Arc, 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4×4.

Per il resto, MSI Claw monta due altoparlanti da 2 W ciascuno, una scheda Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 con supporto al Bluetooth 5.4, un lettore di impronte digitali posto sul pulsante di accensione/spegnimento e la seguente dotazione di porte: una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery 3.0, un ingresso jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. La batteria è da 53 Wh, si ricarica fino a 65 W e, secondo quanto dichiarato da MSI, garantisce fino a 2 ore di autonomia giocando al massimo delle prestazioni supportate.

Per quanto riguarda infine le dimensioni e il peso, MSI Claw è larga 29,4 cm, alta 11,7 cm e spessa 2,12 cm; pesa 675 grammi.

Prezzi e disponibilità di MSI Claw

MSI ha presentato Claw in occasione del CES 2024 di Las Vegas, pur senza comunicare informazioni sui prezzi e sulla disponibilità, che dovrebbe in ogni caso rendere note prossimamente. Vi terremo aggiornati.

