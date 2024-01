Come ogni anno AMD è tra i protagonisti del CES 2024, evento tra i più sentiti visto che l’azienda gioca in casa e non vuole cedere terreno ai competitor diretti, Intel in primis. Le novità AMD per il CES di Las Vegas passano anche per questo e portano di nuovo all’attenzione la piattaforma notebook Ryzen 8040 “Hawk Point”, comparata per l’occasione ai recentissimi Intel Core Ultra, annunciati sostanzialmente una settimana dopo i Ryzen Mobile. La sfida tra i due big di settore nel segmento dei sistemi “AI Ready”, se così vogliamo chiamarla, si fa sempre più accesa e non a caso vede AMD “portare” questo approccio anche al mercato delle CPU desktop, oramai sempre più evolute.

Parlando invece di nuovi prodotti, AMD ha svelato la gamma di APU desktop Ryzen 8000G con grafica RDNA3 ed NPU integrata, ampliando allo stesso tempo anche la serie Ryzen 5000 (AM4) di precedente generazione (Zen3) con quattro nuovi modelli, tra questi come vedremo spicca il Ryzen 7 5700X3D pensato espressamente per il segmento gaming di fascia media. Ci sono novità anche sul versante schede grafiche con la Radeon RX 7600 XT, sempre pensata per la fascia media, nonché l’espansione del programma AMD Advantage per notebook e desktop, ribattezzato per l’occasione Advantage Premium e abbinato ai processori AMD più recenti.

AMD Ryzen 8000G: arrivano le prime APU desktop con core Zen4 e Ryzen AI

Partiamo da quella che viene presentata da AMD come la novità di rilievo, ossia le APU Ryzen 8000G basate su architettura CPU Zen4 con grafica integrata RDNA3, presente in realtà anche sui Ryzen 7000, ma in questo caso nella versione più potente mirata al gaming. Questa in realtà non è l’unica peculiarità dei Ryzen 8000G che, al pari delle APU mobile Ryzen 8040, vantano anche una NPU dedicata ai carichi per l’Intelligenza Artificiale, assente invece sui modelli desktop svelati ormai nel 2022.

I quattro modelli Ryzen 8000G che ora vedremo in dettaglio, spiccano per un chip grafico integrato sino a Radeon 780M (da 12 Compute Unit) e il supporto nativo per Ryzen AI. Il top di gamma è il Ryzen 7 8700G, APU da 8 core/16 thread dotata di 24 MB di Cache che può spingersi a una frequenza Boost di 5,1 GHz, il tutto con un TDP di soli 65 watt, comune a tutti gli altri modelli così come il socket AM5 (e RAM DDR5).

Le altre proposte AMD vanno a occupare le fasce di prezzo più basse, parliamo di Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G e Ryzen 3 8300G, equipaggiati rispettivamente con 6 e 4 core (Ryzen 3). In questo caso, oltre ai core, si scende anche con le frequenze e la potenza della iGPU, passando dalla Radeon 780M del 5700G a Radeon 760M e 740M. Da segnalare infine che, i due modelli 8500G e 8300G, prevedono l’adozione di core Zen4 e Zen4c; il Ryzen 5 8500G utilizza due core Zen4 e quattro core Zen4c, il Ryzen 3 8500G invece un solo core Zen4 e tre core Zen4c. Quanto alle prestazioni grafiche sui titoli più giocati, AMD dichiara numeri a dir poco ottimi quando si parla di gaming 1080P a dettagli bassi, il tutto anche grazie alle più recenti funzionalità come AMD HYPR-RX e Fluid Motion Frames.

Specifiche tecniche APU AMD Ryzen 8000G con Ryzen AI e socket AM5

AMD Ryzen 7 8700G: 8C/16T – Boost 5,1 GHz – 24 MB Cache – Radeon 780M – TDP 65W

AMD Ryzen 5 8600G: 6C/12T – Boost 5,0 GHz – 2 2MB Cache – Radeon 760M – TDP 65W

AMD Ryzen 5 8500G: 6C/12T (2+4) – Boost 5,0 GHz – 22 MB Cache – Radeon 740M – TDP 65W

AMD Ryzen 3 8300G: 4C/8T – (1+3) Boost 4,9 GHz – 12 MB Cache – Radeon 740M – TDP 65W

Ryzen 5000: AMD riporta ancora in vita il socket AM4

Se i Ryzen 8000G sono rivolti a chi cerca un’opzione con grafica integrata, ma soprattutto una piattaforma di ultima generazione con PCI-E 5.0 e DDR5, AMD pensa anche all’utenza che guarda al budget e propone un aggiornamento delle CPU desktop Ryzen serie 5000. Nel dettaglio il produttore annuncia Ryzen 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT e Ryzen 5 5500GT, soluzioni che ampliano ulteriormente il collaudato ecosistema AMD AM4 con memorie RAM DDR4.

Ryzen 7 5700X3D va ad affiancare il tanto amato Ryzen 7 5800X3D, il tutto con un prezzo e un target inferiore che nel segmento consumer mira contrastare i modelli più gettonati di pari fascia Intel. Nessuna sorpresa sulle specifiche tecniche che, frequenze Boost a parte (4,1 vs 4,5 GHz), ricalcano quelle del suo predecessore: 8 core, 16 thread e un sottosistema cache che con l’implementazione 3D V-Cache porta il quantitativo a ben 100 MB.

Secondo i dati forniti da AMD, Ryzen 7 5700X3D offre prestazioni fino al 13% superiori a un Core i5-13600K, mentre per chi non ha troppe pretese nel gaming arriva il Ryzen 7 5700, praticamente identico (tolta la Cache 3D) ma con un TDP che scende da 105 a 65 watt; in questo caso l’azienda lo paragona al Core i5-12400F che si allinea prestazionalmente nei giochi.

Ultimi, non per importanza, Ryzen 5 5600GT e Ryzen 5 5500GT, due prodotti per la fascia medio-bassa che vanno a coprire un segmento importante del mercato consumer, ossia quello che va da 125 a 150 dollari. Basati sempre su architettura Zen3 con grafica integrata AMD Radeon, Ryzen 5 5600GT e 5500GT offrono 6 core e 12 thread; il TDP per entrambi è fissato a 65 watt, mentre l’unica differenza risiede nella massima frequenza Boost, 4,6 GHz per 5600GT e 4,4 GHz per 5500GT.

Specifiche tecniche CPU AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen 7 5700X3D: 8C/16T – Boost 4,1 GHz – 100 MB Cache – TDP 105W

AMD Ryzen 7 5700: 8C/16T – Boost 4,6 GHz – 20 MB Cache – TDP 65W

AMD Ryzen 5 5600GT: 6C/12T – Boost 4,6 GHz – 19 MB Cache – Radeon Graphics – TDP 65W

AMD Ryzen 5 5500GT: 6C/12T – Boost 4,4 GHz – 19 MB Cache – Radeon Graphics – TDP 65W

AMD Radeon RX 7600 XT

Cambiamo argomento e passiamo alle schede grafiche dove AMD propone un altro prodotto per il gaming e più precisamente per tutti quegli utenti che giocano a 1080P. Dopo la Radeon RX 7600 annunciata maggio, debutta oggi la Radeon RX 7600 XT 16 GB, un’opzione pensata per chi non ha particolari esigenze in termini prestazionali ma si trova tra le mani una GPU con qualche anno sulle spalle (AMD o NVIDIA), magari “faticando” nei giochi di ultima generazione.

AMD in realtà presenta la Radeon RX 7600 XT come un GPU per il gaming a 1440P, ma come spesso accade in questi casi bisogna sempre considerare l’ambito di utilizzo, o meglio, la tipologia di titolo preso in esame e il grado di dettagli (ray-tracing ecc). I 16 GB di VRAM, raddoppiati rispetto alla sorella minore, aiuteranno sicuramente a salire con la risoluzione, mentre il paragone con la GeForce RTX 2060 nel gaming a 1080P proposto dall’azienda non è secondo noi così entusiasmante.

Parlando di specifiche tecniche, la Radeon RX 7600 XT riprende praticamente tutte le caratteristiche della RX 7600, raddoppiando di fatto la quantità di memoria grafica. A bordo troviamo una GPU RDNA3 (Navi 33) da 32 Compute Unit e 2.048 Stream Processor; sono presenti anche 32 unità dedicate al ray-tracing, 64 AI Accelerator e 32 MB di AMD Infinity Cache (2a gen). Il reparto memoria prevede 16 GB GDDR6 18 Gbps su bus a 128 bit, il TDP passa invece dai 165 watt della Radeon RX 7600 a 190 watt, impattando positivamente anche sulle frequenze di clock che ora possono spingersi sino a 2,76 GHz.

In occasione della presentazione, AMD ha enfatizzato i 16 GB di memoria che rendono questa scheda indicata anche per carichi legati alla produttività (non esagerati), mentre tornando alle prestazioni nei giochi, la possibilità di sfruttare tecnologie e funzionalità proprietarie come FSR3, AMD Fluid Motion Frames (AFMF) e HYPR-RX, porta la Radeon RX 7600 XT a battagliare con una GeForce RTX 4060 8 GB (ma qui come al solito servono test indipendenti).

Scheda tecnica AMD RADEON RX 7600

Architettura RDNA3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza Game 2,47 GHz

Frequenza Boost GPU 2.76 MHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

Display Port 2.1 e HDMi 2.1

TBP 190 watt

Alimentazione PCI-E 8pin

Disponibilità e prezzi

Chiudendo con disponibilità e prezzi, AMD ha condiviso solo una parte dei dettagli che riguardano i prodotti annunciati oggi. Per i Ryzen 8000G sappiamo solo che arriveranno il 31 di gennaio, stessa data che vedrà il debutto dei “nuovi” Ryzen 5000, dei quali però abbiamo già i prezzi di listino:

AMD Ryzen 7 5700X3D 249 dollari

AMD Ryzen 7 5700 175 dollari

AMD Ryzen 5 5600GT 140 dollari

AMD Ryzen 5 5500GT 125 dollari

La Radeon RX 7600 XT 16 GB invece debutterà ufficialmente il prossimo 24 gennaio, non sappiamo ancora con quale prezzo ma sicuramente superiore ai 269 dollari richiesti per la Radeon RX 7600.

