Oltre a Lamborghini, anche altre importanti aziende dell’industria automobilistica hanno svelato delle novità interessanti al CES 2024 di Las Vegas. Fra queste c’è ad esempio la piattaforma di cockpit virtuale di Stellantis, le nuove funzionalità di BMW e l’ultima evoluzione del sistema di infotainment di Mercedes-Benz. Scopriamone insieme le principali peculiarità.

Stellantis insieme a BlackBerry e Amazon AWS con una piattaforma di cockpit virtuale

Iniziamo dal nuovo cockpit virtuale di Stellantis. Nota come VEW (acronimo di Virtual Engineering Workbench), si tratta di una piattaforma realizzata in collaborazione con BlackBerry e AWS (Amazon), uno strumento che, secondo quanto dichiarato dal gruppo, permette di ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo dei sistemi di infotainment, fino a 100 volte rispetto alle soluzioni precedenti.

Si basa su QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry in accesso anticipato su AWS Marketplace, e serve a Stellantis per generare e integrare in ambiente cloud delle versioni virtuali dei sistemi software per auto, per avere un’anteprima digitale concreta di nuovi infotainment o parti di essi senza che sia necessario modificare il software che li gestisce, fatto che di conseguenza velocizza di molto l’intero processo di sviluppo. La virtualizzazione riguarda la grafica, l’audio, le periferiche di input (touchscreen, mouse e tastiera, cioè i comandi di un’auto) limitando notevolmente le differenze rispetto a lavorare su componenti hardware reali.

“Con il nostro cockpit virtuale, stiamo rivoluzionando non solo il nostro approccio, ma anche quello dei nostri fornitori e partner del settore. In sostanza, grazie a questa tecnologia siamo in grado di avvicinarci alle esigenze dei nostri clienti con cicli di sviluppo più rapidi, feedback più veloci e offerta più tempestiva della tecnologia che usano e apprezzano” ha spiegato Yves Bonnefont, capo del reparto software di Stellantis, gruppo presente al CES 2024 di Las Vegas in cui è disponibile anche una dimostrazione della tecnologia in questione.

BMW al CES 2024 con giochi, AI e realtà virtuale

Più palpabili le novità di BMW, che al CES 2024, oltre a mostrare i nuovi prodotti di infotainment per la gamma attuale di automobili, ha presentato delle novità in via di sviluppo relative all’intelligenza artificiale generativa, alla realtà aumentata e al parcheggio da remoto.

Telecomandare una BMW iX per guidarla nel luogo dell’esposizione (funzione legata a Valeo per il parcheggio comandato da remoto), sperimentare il potenziale offerto dai visori per la realtà aumentata durante un viaggio simulato, o ancora provare le funzioni IA dell’Intelligent Personal Assistant di BMW alimentato dal modello di linguaggio LLM di Alexa con risposte rapide e istruzioni sulle funzioni del veicolo, sono alcune delle nuove soluzioni svelate.

Futuro a parte, l’azienda ha inoltre colto l’occasione per annunciare la maggiore disponibilità di app di terze parti nel BMW ConnectedDrive Store, che si è arricchito di contenuti nelle categorie musica e audio, notizie e riviste e giochi per il sistema di infotainment, sistemi che saranno in futuro compatibili anche con dei controller da gioco veri e propri, qualsiasi controller con Bluetooth. Si tratta di una novità esclusiva per i sistemi BMW OS 9 che arriverà come aggiornamento OTA nel corso dell’anno.

Buone notizie anche per i clienti BMW alla ricerca di qualche funzione in più per l’intrattenimento in auto. Grazie all’integrazione del servizio video DTS AutoStage powered by TiVo, i clienti possono guardare i contenuti video (dirette e on-demand di notizie, sport, intrattenimento per bambini, film e serie TV) anche sui display centrali dei sistemi BMW OS 8.5 con ConnectedDrive Professional o con BMW OS 9 con BMW Digital Premium.

Si tratta di una funzione nata come esclusiva della nuova Serie 5, ora implementata via OTA anche su altri modelli (BMW Serie 7; BMW iX prodotta dal 03/23; BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW X5 M, BMW X6 M prodotte dal 04/23; BMW XM prodotta dall’08/23) e a seguire su altri modelli, comprese le nuove MINI. In Italia, l’app Video in questione integra RaiPlay come servizio di streaming a cui si aggiungono vari portali internazionali come Pluto TV, TED, Bloomberg e Yahoo!, con altri a seguire, comprese le piattaforme di streaming.

Mercedes-Benz migliora l’infotainment con diverse novità

CES 2024 ricco di novità anche per Mercedes-Benz, che ha annunciato una nuova collaborazione con Audible e Amazon Music per l’ascolto in auto di podcast, audiolibri e giochi audio in Dolby Atmos. Grazie ai sistemi audio surround Burmester 4D e 3D disponibili come optional sui veicoli più recenti del costruttore, i clienti possono accedere a un’ampia selezione di contenuti audio tramite le app Audible e Amazon Music direttamente dal sistema MBUX (il sistema multimediale di Mercedes-Benz), pagando un abbonamento (qui per Audible e qui per Amazon Music Unlimited).

Si tratta di una novità che verrà distribuita nel terzo trimestre del 2024 tramite un aggiornamento OTA per la nuova Classe E e le nuove CLE Coupé e Cabriolet con sistema di infotainment MBUX di terza generazione; per inciso, Amazon Music in Dolby Atmos è disponibile nei modelli con MBUX di seconda generazione prodotti da dicembre 2023.

Ci sono tuttavia delle altre novità per i sistemi MBUX di Mercedes-Benz, come il nuovo assistente virtuale con l’intelligenza artificiale generativa che rende le interazioni con l’assistente vocale “Hey Mercedes” più naturali e utili, anche per ottenere suggerimenti relativi a vari contesti basati sulle informazioni apprese via via dal software.

Curiosa anche la nuova grafica 3D che può esprimere tramite varie animazioni diversi stati d’animo anche il fatto che; volendo l’assistente è in grado anche di automatizzare determinati processi, come armonizzare l’illuminazione ambientale e il sistema audio del veicolo o far sì che le luci siano utili a comunicare determinate informazioni al conducente. Aggiornata anche la funzione di navigazione virtuale e tridimensionale che integra varie informazioni e immagini catturate dall’auto in elementi aggiuntivi alle indicazioni di percorso, per mostrare potenziali pericoli e non solo.

