Samsung ha mostrato al CES 2024 un nuovo robot domestico di forma sferica chiamato Ballie che oltre a controllare i dispositivi della smart home integra un proiettore per intrattenere i membri della famiglia, animali compresi.

Rispetto al prototipo mostrato nel 2020 il robot domestico è passato alle dimensioni di una palla da bowling e adotta le più recenti tecnologie come il sensore LiDAR, inoltre integra un proiettore 1080p che permette al robot di visualizzare filmati, videochiamate, messaggi e altro sulle superfici circostanti.

Samsung mostra il nuovo robot domestico Ballie al CES 2024

Ballie può ad esempio accogliere il padrone di casa quando rientra proiettando una scritta “Bentornato”, intrattenere il cane mostrandogli un video naturalistico, visualizzare una teleconferenza, un video di allenamento e il contenuto di un PC vicino come un monitor secondario.

Samsung ha anche mostrato che le persone possono controllare Ballie parlando con lui, oltre che tramite messaggi di testo, e nelle sue risposte il robot inviava videoclip di ciò che vedeva, come l’attività di un animale domestico lasciato a casa.

Come il modello precedente, il nuovo robot domestico di Samsung può accendere o spegnere automaticamente luci e dispositivi collegati della casa intelligente, ma anche quelli tradizionali tramite il suo trasmettitore a infrarossi.

Samsung non ha ancora rivelato il prezzo del prodotto, ma ha affermato che sarà messo in vendita entro quest’anno. Ecco il video che mostra Ballie in azione.

