In questi ultimi giorni LG ha fatto intendere che attribuisce grande importanza al CES 2024 di Las Vegas, primo appuntamento del settore tecnologico di quest’anno e tra i prodotti che mostrerà vi è anche un televisore trasparente che le persone potranno effettivamente acquistare nel corso dei prossimi mesi.

Prima di proseguire è bene precisare che allo stato attuale non vi sono informazioni né sulla data di lancio né su quello che potrebbe essere il suo prezzo (sarà senza dubbio molto alto).

LG presenta OLED Signature T da 77 pollici

Si chiama LG OLED Signature T (la lettera sta per trasparente) ed è il primo smart TV di questo produttore ad uscire dalla fase prototipale per divenire un dispositivo destinato alla commercializzazione e ovviamente il colosso coreano ha scelto il CES 2024 come vetrina per il suo lancio.

C’è da precisare che il modello mostrato non è proprio quello che sarà commercializzato ma il suo pannello da 77 pollici non differirà da quello che sarà possibile acquistare.

Gli utenti avranno la possibilità, attraverso un apposito tasto, di stabilire se visualizzare lo schermo come un normale televisore o se, al contrario, renderlo trasparente e vedere ciò che si trova dietro, con un effetto decisamente accattivante.

Nel complesso chi ha già avuto modo di vedere la dimostrazione fornita da LG in occasione delle prime ore della fiera di Las Vegas ha riscontrato un’esperienza di visione piacevole anche se forse bisogna abituarsi all’effetto complessivo che offre questa nuova tecnologia.

In particolare, pare che quando viene attivato il filtro per il contrasto l’effetto finale non sia al livello dei pannelli LED tradizionali (manca la tecnologia Micro Lens Array, che garantisce notevoli miglioramenti per la luminosità).

Resta da capire quale possa essere il tipo di utenza a cui è rivolto LG OLED Signature T e nei prossimi mesi, quando sarà svelato anche il suo prezzo, potremmo farcene un’idea.