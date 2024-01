È un CES 2024 ricco di novità quello che si sta svolgendo a Las Vegas, dove MSI ha svelato al pubblico internazionale vari prodotti inediti, fra cui la console portatile MSI Claw e i nuovi notebook con Intel Core Ultra, schede grafiche RTX 40 Series e funzioni AI. Qui ci soffermiamo sulle novità del settore laptop da gaming, uno degli ambiti su cui l’azienda taiwanese punta di più. Fra questi ci sono i nuovi notebook da gaming da 18″ Titan, Raider e Stealth, le versioni aggiornate di Vector HX, Crosshair HX e Pulse, tutti e tre disponibili sia in versioni da 16″ che da 17″, oltre ai nuovi Sword HX, Cyborg e Thin 15. Ma procediamo con ordine.

I nuovi notebook da gaming di MSI per il 2024

MSI Titan 18 HX, Raider 18 HX e Stealth 18 AI Studio

Partiamo dai più grandi e potenti notebook da gaming di MSI equipaggiati con il meglio dei prodotti per laptop di Intel e NVIDIA.

Specifiche tecniche di MSI Titan 18 HX

MSI Titan 18 HX (A14VIG e A14VHG) è dotato di uno schermo mini LED da 18″ con risoluzione Ultra HD+ (3840 x 2400 pixel) frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto di forma 16:10. Sotto il cofano c’è un Intel Core i9 14900HX, un chipset Intel HM770 e schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4090 e 4080 (rispettivamente A14VIG e A14VHG). Lato memorie, ci sono SSD NVMe M.2 Gen5 x 4 o Gen4 x 4 con un massimo di 12 TB a seconda delle configurazioni, così come per la RAM, di tipo DDR5, per un massimo di 128 GB su 4 slot.

Per tenere a bada le temperature, MSI Titan 18 HX monta un sistema di dissipazione del calore con la camera di vapore più grande mai montata dal produttore, a cui si aggiunge anche MSI OverBoost Ultra, che garantisce una potenza complessiva di ben 270 W.

Per il resto, da segnalare la tastiera meccanica RGB by SteelSeries, il sistema audio Dynaudio con 6 altoparlanti, di cui 2 woofer, le schede Intel Killer Ethernet E3100 e Intel Killer Wi-Fi 7 BE175 con connettività Bluetooth 5.4 garantita, la webcam IR Full HD e un’ampia dotazione di porte: un lettore di schede SD, una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery, 4 USB C, una HDMI 2.1, 3 USB 3.2 Gen2 A e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di MSI Titan 18 HX è da 99,9 Whr e si ricarica con un alimentatore da 400 W. Mentre per quanto riguarda le dimensioni e il peso: 40,4 cm x 30,75 cm x 3,2 cm; 3,6 kg di peso.

Specifiche tecniche di MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX (in versione A14VIG, A14VHG, A14VGG e A14VFG) condivide molte specifiche tecniche con Titan, aggiornamento estetico compreso, che qui si traduce ad esempio nell’icona barra a matrice e nel nuovo stand 3D con ottimizzazione dei flussi di aria.

Anche qui c’è un Intel Core i9 14900HX con chipset Intel HM770, grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080 e 4070 (rispettivamente A14VIG, A14VHG, A14VGG), stessa tipologia di SSD e fino a 128 GB di RAM DDR5. Lo schermo è un mini LED da 18″ Ultra HD+ (3840 x 2400 pixel) frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto di forma 16:10.

Anche in termini di connettività non ci sono differenze, con schede Intel Killer Ethernet E3100 e Intel Killer Wi-Fi 7 BE175, Bluetooth 5.4 e un’ampia dotazione di porte: un lettore di schede SD, una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery, 4 USB C, 3 USB 3.2 Gen2 A, una HDMI 2.1, e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. Stesso sistema audio a 6 altoparlanti, ma la tastiera, a differenza del Titan, non è meccanica, pur essendo dotata di illuminazione RGB.

La batteria di MSI Raider 18 HX è anche in questo caso da 99,9 Whr, ma l’alimentatore a corredo si ferma a 330 W. Queste le dimensioni e il peso: 40,4 cm x 30,75 cm x 3,2 cm; per 3,6 kg di peso.

Specifiche tecniche di MSI Stealth 18 AI Studio

C’è invece un processore Intel Core Ultra 9 185H per MSI Stealth 18 AI Studio (A14VIG, A14VHG e A14VGG), il più notebook da gaming più leggero del lotto, che è possibile equipaggiare con le stesse GPU di Raider: NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080 e 4070 (rispettivamente A14VIG, A14VHG e A14VGG). In questo caso non si va oltre quota 64 GB di RAM DDR5 su due slot, mentre lo spazio di archiviazione è su unità SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 x 4.

Non cambia nemmeno qui lo schermo, un mini LED da 18″ Ultra HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto di forma 16:10, e lo stesso discorso vale per la connettività, con schede Intel Killer Ethernet E3100 e Intel Killer Wi-Fi 7 BE175, con supporto al Bluetooth 5.4 e tante porte, anche se meno dei citati: una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery, due USB 3.2 Gen2 A, un lettore di schede SD, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Il sistema audio è firmato Dynaudio anche in questo caso, ma ci sono due speaker in meno. La tastiera è invece la stessa del Raider, by SteelSeries e RGB. Non cambia la capacità della batteria, sempre da 99,99 Whr, benché ricaricabile con un alimentatore da 280 W.

Ingombri ridotti per MSI Stealth 18 AI Studio, che pesa 2,79 kg e riporta i seguenti numeri: è largo 39,99 cm, profondo 289,96 cm e spesso 2,39 cm.

MSI Vector HX, Crosshair HX e Pulse AI

Appena sotto al terzetto citato ci sono i nuovi MSI Vector HX, Crosshair HX e Pulse AI, notebook da gaming di fascia comunque elevata, ma non tanto quanto questi ultimi. A seconda dei casi si possono tuttavia configurare con processori Intel Core Ultra 9, con schede video RTX 4080; ma ecco tutti i dettagli di questi nuovi laptop da gaming di MSI in versione 2024.

Specifiche tecniche di MSI Vector HX

È un notebook disponibile con schermi da 16″ o da 17″, in entrambi i casi IPS con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), con rapporto di forma 16:10 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. MSI Vector HX (A14VHG, A14VGG e A14VFG) monta un processore Intel Core i9 14900HX con chipset Intel HM770 affiancato da schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4080, 4070 e 4060 (rispettivamente A14VHG, A14VGG e A14VFG). Mentre per quanto riguarda le memorie, si può configurare con al massimo 64 GB di RAM DDR5 su due slot e con unità SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 x 4 o Gen4 x 4.

Per il resto, la tastiera è RGB, l’impianto audio è con 2 altoparlanti, monta una webcam HD a 720p e una scheda Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 con supporto al Bluetooth 5.4. Completa la dotazione di porte: una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery, una USB C, una HDMI 2.1 e una USB 3.2 Gen2 A a cui si aggiunge uno slot per SD e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di MSI Vector HX è in entrambi i casi da 90 Whr e si ricarica con un alimentatore da 330 W nella configurazione più ricca (A14VHG), mentre è da 280 W nelle altre due. Queste le dimensioni e i pesi delle due versioni:

modello da 16″: 35,7 x 28,4 x 2,85 cm; pesa 2,7 kg;

modello da 17″: 38 x 29,79 x 2,94 cm; pesa 3 kg.

Specifiche tecniche di MSI Crosshair HX

Arriva in due modelli dalle dimensioni diverse anche il nuovo MSI Crosshair HX, un notebook da gaming che si presenta con schermi IPS da 16″ e 17″ con risoluzione WHD+ in 16:10 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. A differenza dei Vector il processore è di una fascia leggermente inferiore, un Intel Core i7 14700HX affiancato da schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4070 (modello D14VGKG) e RTX 4060 (il D14VFKG).

Non cambiano invece rispetto al Vector le memorie, con SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 x 4 o Gen4 x 4 e fino a 64 GB di RAM DDR5 su due slot. Cambia invece la tastiera, pur sempre retroilluminata RGB a 24 zone, come cambiano anche le specifiche relative alla connettività, con Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.3. Per il resto, MSI Crosshair HX integra un sistema audio con 2 altoparlanti da 2 W ciascuno, una USB C 3.2 Gen1 con Power Delivery, 3 USB 3.2 Gen1 A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria è in entrambi i casi da 90 Whr e abbinata a un alimentatore da 240 W, batteria integrata in scocche dalle dimensioni che seguono:

modello da 16″: 35,9 x 26,64 x 2,79 cm; pesa 2,5 kg;

modello da 17″: 38,32 x 27,99 x 2,97 cm; pesa 2,8 kg.

Specifiche tecniche di MSI Pulse AI

Condivide con Crosshair HX il sistema termico MSI Pulse AI, portatile da gioco anch’esso disponibile in due dimensioni con schermi da 16″ e 17″ dalle medesime specifiche tecniche: IPS QHD+ in 16:10 con refresh rate di 240 Hz. Cambiano invece i processori di questi notebook, configurabili con CPU fino a Intel Core Ultra 9 185H e con schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4070 (modello C1VGKG) e RTX 4060 (il C1VFKG).

Sono condivise con Crosshair HX anche le opzioni di memoria, la tastiera RGB, il sistema audio a doppio altoparlante, la connettività con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e la dotazione di porte: una USB C 3.2 Gen1 con Power Delivery, 3 USB 3.2 Gen1 A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. Lo stesso discorso vale anche per la batteria, in entrambi i casi da 90 Whr e ricaricabile con un alimentatore da 240 W.

Queste le dimensioni e i pesi delle due versioni di MSI Pulse AI:

modello da 16″: 35,9 x 26,64 x 2,79 cm; pesa 2,5 kg;

modello da 17″: 38,32 x 27,99 x 2,97 cm; pesa 2,8 kg.

MSI Sword HX, Cyborg e Thin 15

Si posizionano su un gradino inferiore i nuovi MSI Sword HX, Cyborg 15 e Thin 15, notebook da gaming disponibili tutti con schede grafiche dedicate e processori Intel di cui vi elenchiamo a seguire le principali caratteristiche tecniche.

Specifiche tecniche di MSI Sword HX

È un portatile che si presenta con schermi IPS in 16:10 da 16″ e da 17″, in entrambi i casi disponibili con pannelli Full HD con refresh rate da 144 Hz o da con display QHD+, varianti con frequenza di aggiornamento da 240 Hz. MSI Sword HX è equipaggiato con un processore Intel Core i7 14700HX affiancato dalle seguenti schede grafiche dedicate: NVIDIA GeForce RTX 4070, 4060 e 4050 (rispettivamente B14VGKG, B14VFKG e B14VEKG). Lato memorie, si può configurare con al massimo 64 GB di RAM (DDR5 su due slot) e con unità SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 x 4 o Gen4 x 4.

Per il resto, è un notebook dotato della medesima tastiera RGB e dello stesso sistema audio a doppio altoparlante degli ultimi due modelli citati, di connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e della seguente dotazione di porte: una USB C 3.2 Gen1 con Power Delivery, 3 USB 3.2 Gen1 A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. Non è al pari degli altri modelli la capacità della batteria, qui da 65 Whr per entrambe le versioni, equipaggiate con alimentatori da 200 W.

Per quanto riguarda infine le dimensioni e i pesi delle due versioni di MSI Sword HX:

modello da 16″: 35,9 x 26,64 x 2,77 cm; pesa 2,3 kg;

modello da 17″: 38,32 x 27,99 x 2,73 cm; pesa 2,6 kg.

Specifiche tecniche di MSI Cyborg

Due modelli anche per MSI Cyborg, tuttavia dalle dimensioni più contenute considerando che arriva in una versione con display IPS da 15,6″ con rapporto 16:9 e in una da 14″ in 16:10, in entrambi i casi con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Diversi fra i due modelli anche i processori e le opzioni grafiche, col più grande che monta un Intel Core Ultra 8 155H abbinato a GPU RTX 4060 e 4050 (in ordine A1VFK e A1VEK), mentre l’altro si può configurare al massimo con un Intel Core i7-13620H e, in aggiunta alle schede grafiche citate, anche con una più modesta RTX 2050 (A13VF, A13VE, A13UDX e A13UCX) in ordine decrescente di livello.

A esclusione della tastiera RGB (per il modello da 15″) e non, le altre specifiche tecniche dei nuovi MSI Cyborg sono in linea fra le due versioni con audio a due altoparlanti, opzioni di memoria fino a 64 GB (DDR5 su due slot), SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 x 4, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 53,5 Wh abbinata a un alimentatore da 120 W e la seguente dotazione di porte: una USB C 3.2 Gen2 con Power Delivery, 2 USB 3.2 Gen1 A, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. A seguire le dimensioni e i pesi:

modello da 14″: 31,7 x 23,35 x 2,23 cm; pesa 1,6 kg;

modello da 15″: 35,93 x 25,03 x 2,29 cm; pesa 1,98 kg.

Specifiche tecniche di MSI Thin 15

L’ultimo del lotto è MSI Thin 15, un notebook da gaming che in questa versione aggiornata si presenta con uno schermo da 15,6″ Full HD in 16:9 con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Si può configurare in vario modo, con schede grafiche RTX 2050, 3050 o 4050 (rispettivamente B13UCX, B13UC e B13VE) e con al massimo un processore Intel Core i7-13620H. Lato memorie, oltre alle unità SSD c’è un HDD e memorie RAM DDR4 fino a 64 GB su due slot.

Per il resto, MSI Thin 15 monta un sistema audio con due altoparlanti, una tastiera retroilluminata non RGB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e la seguente dotazione di porte: una USB C 3.2 Gen1 con Power Delivery, 3 USB 3.2 Gen1 A, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. La batteria è da 52,4 Whr e si ricarica con un alimentatore abbinato da 120 W.

Queste le dimensioni e il peso di MSI Thin 15: 35,9 cm di larghezza, 25,4 cm di profondità e 2,17 cm di spessore per un peso dichiarato dal produttore di 1,86 kg.

Prezzi e disponibilità

MSI ha presentato tutti questi nuovi computer da gaming in occasione del CES 2024 di Las Vegas, pur senza indicare informazioni specifiche su prezzi e disponibilità sul mercato italiano, dettagli che comunicherà in seguito e di cui vi daremo notizia a tempo debito.

