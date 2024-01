Anche Sony partecipa al CES 2024 che apre le porte oggi a Las Vegas. La casa nipponica ha appena tenuto una conferenza stampa di presentazione e si prepara a presentare diverse iniziative e tecnologie per il futuro del settore tech e dell’elettronica di consumo. Il tema scelto da Sony per la sua partecipazione al CES di quest’anno è “Powering Creativity with Technology“. Da notare, inoltre, che la fiera è anche l’occasione per Sony-Honda Mobility, joint venture tra Sony e Honda, per presentare i nuovi progetti per il futuro della mobilità.

Sony-Honda Mobility mostra il suo nuovo prototipo elettrico

A distanza di alcuni anno dalla presentazione della prima concept car, Sony-Honda Mobility (SHM), il costruttore nato dalla partnership delle due aziende nipponiche, mostra Afeela, la concept car che punta a ridefinire la mobilità del futuro, partendo dai concetti “AI for ADAS” e “Mobilità come spazio di intrattenimento creativo”. Sfruttando i SoC ad alte prestazioni di Qualcomm, SHM punta a creare un sistema di ADAS potenziati dall’intelligenza artificiale e dall’apprendimento automatico per la pianificazione del percorso e la sicurezza.

La nuova versione di Afeela è una berlina tre volumi con una lunghezza di quasi 5 metri e un basso di ben 3 metri. Tra le specifiche di questa nuova versione troviamo due motori a magneti permanenti, uno per asse, per una potenza di 245 CV per unità. Il sistema a trazione integrale è abbinato a una batteria da 91 kWh e supporta la ricarica in corrente continua fino a 150 kW.

Tra le novità della nuova Afeela c’è il comparto software, sviluppato in collaborazione con Epic Games come parte della partnership annunciata nel 2023. Il software integrerà un simulatore di ADAS in grado di sfruttare gli oltre 40 sensori disponibili a bordo, integrandosi con l’ultima versione di Unreal Engine per dar vita a una simulazione fisica e grafica di alto livello, integrabile con applicazioni sviluppate da terze parti.

Sony-Honda Mobility ha, inoltre, anticipato lo sviluppo di un chatbot per auto realizzato in collaborazione con Microsoft. In attesa del debutto di una versione di serie, Afeela è pronta per Gran Turismo 7, grazie a una collaborazione con Plyphony Digital, anticipata dal video ufficiale.

Sony mostra le tecnologie del futuro al CES

La partecipazione di Sony all’edizione 2024 del CES si articola su più livelli, con tutte le divisioni dell’azienda nipponiche coinvolte dall’evento in corso a Las Vegas. Sony Pictures Entertainment ha presentato Torchlight sviluppato in collaborazione con Epic Games e il suo Unreal Engine con l’obiettivo di garantire ai filmmaker la possibilità di creare scene digitali in un ambiente virtuale basato proprio su Unreal Engine. Per i creatori di contenuti ci sarà anche la possibilità di accedere a tecnologie esclusive Sony, come il sistema mocopi per il motion capture mobile.

Al CES c’è spazio anche per Sony Interactive Entertainment che ha riproposto le ultime novità hardware per l’ecosistema PlayStation, con la nuova versione Slim della console, il remote player PlayStation Portal, gli auricolari wireless Pulse Explore, le cuffie wireless Pulse Elite, in arrivo a breve, e il controller Access. Non ci sono novità assolute ma tra gli stand della fiera sarà possibile scoprire in anteprima la nuova modalità No Return di The Last of Us Parte II Remastered, in arrivo il 19 gennaio.

In tema PlayStation, inoltre, c’è spazio anche per le nuove cover per la PlayStation 5 Slim. In particolare, presso lo stand Sony, sono state esposte tre nuove colorazioni (riportate nella foto qui di sotto – fonte The Verge). Sony, quindi, si prepara ad avviare le vendite delle cover blu, silver e red della sua nuova console. Per gli USA, il prezzo di vendita sarà di 54,99 dollari.

Da notare che Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) mostrerà in anteprima il suo nuovo gioco VR multiplayer e multipiattaforma, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord che sfrutta le funzioni di eye-tracking e di risposta di PS VR2. Lo stand di Sony Music, invece, permetterà di scoprire alcune esperienze musicali immersive di ultima generazione, con tre applicazioni a disposizione dei visitatori della fiera tra cui c’è anche Nitewave, una nuova isola musicale per Fortnite.

Interessante anche la collaborazione con la squadra di calcio del Manchester City che punta alla creazione di servizi finalizzati alla nascita di una community online di tifosi che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Nel frattempo, allo stand Sony ci sarà spazio per l’accesso a nuovi contenuti del Virtual Etihad Stadium, uno stadio virtuale che, potenzialmente, potrebbe essere proposto anche per altri club.

L’intera conferenza di Sony in occasione del CES 2024 è disponibile su YouTube: