Alla ricerca di qualche minuto di puro svago? Siete finiti nel posto giusto perché abbiamo pronta per voi una selezione delle 10 migliori serie TV divertenti degli ultimi anni (più qualche “bonus” finale), perfette per farsi quattro risate da soli o in compagnia e per una bella maratona davanti allo schermo.

In questo articolo abbiamo scelto 10 serie TV comedy disponibili sulle principali piattaforme (di streaming e non): tutte meritano di essere viste per passare momenti divertenti, anche quando non si ha molto tempo a disposizione (siamo tra i 20 e i 30 minuti a episodio in quasi tutte). Non c’è un ordine di preferenza all’interno della selezione, abbiamo solo riunito le migliori serie TV divertenti degli ultimi anni: se siete pronti a scoprirle tutte continuate a leggere!

Le 10 migliori serie TV divertenti

Modern Family – 11 stagioni (2009 – 2020)

Partiamo nella nostra selezione delle migliori serie TV divertenti con Modern Family, la comedy creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan capace di portarsi a casa cinque Emmy consecutivi tra il 2010 e il 2015 e ventidue in totale. La sitcom è realizzata con la tecnica del falso documentario e racconta le vicende di una famiglia allargata composta da tre nuclei familiari: troviamo i Pritchett, con il patriarca Jay sposato alla bellissima colombiana Gloria, i Dunphy, con la figlia di Jay, Claire, il marito e i tre figli, e infine i Tucker-Pritchett, coppia gay composta dal figlio minore di Jay, Mitchell, e il marito Cameron.

Cast: Ed O’Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Sarah Hyland, ideata da Christopher Lloyd e Steven Levitan. Durata episodi: 22 minuti.

Modern Family, il trailer ufficiale di lancio

What We Do in the Shadows (2019 – …)

Proseguiamo con un’altra serie divertente girata come falso documentario, ma dai temi completamente diversi: parliamo di What We Do in the Shadows, tratta dall’omonimo film del 2014. Quattro vampiri e un famiglio condividono una casa signorile a Staten Island, New York: alle prese con i problemi di tutti i giorni e con situazioni esilaranti, il piccolo gruppo vi regalerà momenti davvero divertenti. Sicuramente una delle migliori comedy di questi ultimi anni.

Cast: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch, ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi. Durata episodi: 24-30 minuti.

What We Do in the Shadows, il trailer ufficiale di lancio

The Big Bang Theory – 12 stagioni (2007 – 2019)

Nella nostra selezione delle migliori serie TV divertenti non poteva mancare The Big Bang Theory, pluripremiata sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady che racconta in modo ironico le vicende di un gruppo di scienziati. I protagonisti sono Sheldon, Leonard, Howard e Raj, ragazzi pieni di intelligenza ma non particolarmente avvezzi alle vicende “sociali” e alle relazioni sentimentali. L’arrivo della bella Penny nell’appartamento di fronte cambierà radicalmente le loro vite.

Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, ideata da Chuck Lorre e Bill Prady. Durata episodi: 20 minuti.

Vedi The Big Bang Theory su Infinity TV

I Simpson (1989 – …)

Quasi impossibile non conoscere I Simpson, una delle più popolari famiglie del mondo dell’animazione. La serie, nata nel lontano 1989 per mano di Matt Groening, è attualmente alla 32a stagione, anche se le più recenti apparizioni hanno perso un po’ di “brio” rispetto agli inizi (in Italia è stato un brutto colpo la perdita di Tonino Accolla, scomparso nel 2013). È incentrata sull’omonima famiglia, composta da Homer (stereotipato padre di famiglia americano pigro e pasticcione), la moglie Marge (quasi l’opposto del marito) e dai figli Bart (combinaguai di professione), Lisa (fin troppo intelligente) e Maggie (neonata che non si separa mai dal suo ciuccio). Potevamo non inserirla tra le migliori serie TV divertenti?

Cast (voci originali): Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright e Yeardley Smith, ideata da Matt Groening. Durata episodi: 22 minuti.

Vedi I Simpson su Disney+

Silicon Valley – 6 stagioni (2014 – 2019)

Continuiamo con la nostra selezione delle serie TV più divertenti con Silicon Valley, ideata da Mike Judge, John Altschuler e Dave Krinsky che ha debuttato su HBO Max nel 2014. La serie racconta la vita di alcuni programmatori che lavorano in un “incubatore” gestito da Erlich Bachman, che fornisce mezzi e luogo di lavoro in cambio del 10% dei progetti: tra questi il protagonista Richard, al lavoro su una nuova piattaforma che, nella sua evoluzione, potrebbe cambiare per sempre il mondo di Internet.

Cast: Thomas Middleditch, T. J. Miller, Martin Starr, Kumail Nanjiani e Amanda Crew, ideata da Mike Judge, John Altschuler e Dave Krinsky. Durata episodi: 28-30 minuti.

Silicon Valley, il trailer ufficiale di lancio

I Griffin (1999 – …)

Torniamo all’animazione con I Griffin, divertente e dissacrante sitcom creata da Seth MacFarlane nel 1999. Protagonista delle serie è l’omonima famiglia americana, composta da Peter (operaio incompetente, obeso e ottuso), la moglie casalinga Lois, i loro figli Chris (simile al padre), Meg (ragazza con problemi adolescenziali), Stewie (geniale neonato) e il cane antropomorfo Brian (dipendente dall’alcool). Le vicende spaziano tra i problemi di tutti i giorni e surreali situazioni fuori dalla realtà, con forte vena umoristica e demenziale. La serie ha vinto sette Emmy.

Cast (voci originali): Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green e Mila Kunis, ideata da Seth MacFarlane. Durata episodi: 21 minuti.

The Grand Tour (2016 – …)

Cambiamo completamente “genere” con The Grand Tour, più uno show che una tradizionale serie TV. Gli ex protagonisti del celebre Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ritornano con un divertente programma tutto loro grazie ad Amazon Prime Video. Nasce come uno show sulle automobili, ma non si limita a questo: il trio recensisce auto attraverso test di guida, folli sfide, viaggi spettacolari e situazioni veramente esilaranti, che metteranno alla prova, oltre ai mezzi, anche loro stessi.

Cast: Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, ideato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May e Andy Wilman. Durata episodi: 44-90 minuti.

Vedi The Grand Tour su Amazon Prime Video

The Grand Tour, il trailer ufficiale di lancio

Fleabag – 2 stagioni (2016 – 2019)

Cambiamo di nuovo “format” con Fleabag, una serie TV prodotta da BBC e Amazon Studios con momenti particolarmente esilaranti alternati da situazioni drammatiche, ideata da Phoebe Waller-Bridge (autrice del testo teatrale da cui è tratta e interprete del personaggio principale). Parla di una giovane donna londinese dall’esistenza problematica, tra famiglia disfunzionale, difficoltà economiche e instabile e frenetica vita sessuale/sentimentale. Quattro Emmy (tra cui miglior serie comedy) e due Golden Globes come migliore serie commedia e miglior attrice protagonista.

Cast: Phoebe Waller-Bridge. Sian Clifford e Jenny Rainsford, ideata da Phoebe Waller-Bridge. Durata episodi: 24 minuti.

Vedi Fleabag su Amazon Prime Video

Fleabag, il trailer ufficiale di lancio

Rick and Morty (2013 – …)

Torniamo sull’animazione con Rick and Morty, divertente e piuttosto folle serie creata da Justin Roiland e Dan Harmon disponibile su Netflix e candidata agli Emmy 2020. Racconta di Rick, scienziato che passa il tempo a inventare gadget high tech, e del giovane nipote Morty, alle prese con fantastiche e pericolose avventure nel loro e in altri universi paralleli. La serie è nata come parodia animata di Ritorno al Futuro, come si può già notare dai nomi e dalle fattezze dei protagonisti, e merita senza dubbio di entrare nella nostra selezione delle migliori serie TV divertenti.

Cast (voci originali): Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon. Durata episodi: 22 minuti.

Vedi Rick and Morty su Netflix

Rick and Morty, il promo trailer ufficiale

South Park (1997 – …)

Chiudiamo la selezione con un’altra serie animata particolarmente divertente, soprattutto se siete amanti di satira, parodia e commedia nera. Parliamo di South Park, composta da più di 20 stagioni e più di 300 episodi e non ancora conclusasi nonostante le tante critiche per la volgarità e le offese che la caratterizzano (spesso è stata oggetto di censure): insomma, si tratta di una serie che o si ama o si odia. Segue le vicende di Stan, Kyle, Eric e Kenny, quattro ragazzi che vivono in una piccola cittadina tra le Montagne Rocciose e il Colorado e che frequentano la scuola elementare.

Cast (voci originali): Trey Parker, Matt Stone, Isaac Hayes, ideata da Trey Parker e Matt Stone. Durata episodi: 22 minuti.

Vedi South Park su Amazon Prime Video

Vedi South Park su Netflix

South Park, il trailer ufficiale di lancio

Bonus

La nostra selezione di 10 migliori serie TV divertenti comprende contenuti usciti negli ultimi anni (considerando la stagione più recente), ma sarebbe stato un delitto non aggiungere almeno le quattro “fuori quota” qui sotto, particolarmente apprezzate dal grande pubblico. Ovviamente ce ne sarebbero tante altre da inserire, ma non potevamo metterle tutte, no?

How I Met Your Mother – 9 stagioni (2005 – 2014)

Il primo “bonus” della nostra selezione delle migliori serie TV divertenti è How I Met Your Mother (nota in Italia anche come “E alla fine arriva mamma”), più volte definita come una sorta di “erede” di Friends per alcuni tratti comuni. Le vicissitudini sociali e sentimentali di un gruppo di cinque amici di New York, Ted, Marshall, Barney, Robin e Lily attraverso il racconto del primo, che prova a spiegare ai propri figli come ha conosciuto la madre. Una serie comedy da non perdere per chi vuole farsi quattro risate, ma non solo.

Cast: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris e Alyson Hannigan, ideata da Carter Bays e Craig Thomas. Durata episodi: 20 minuti.

Vedi How I Met Your Mother su Netflix

Vedi How I Met Your Mother su Amazon Prime Video

Friends – 10 stagioni (1994 – 2004)

L’abbiamo nominata più su e non potevamo non inserirla: Friends è infatti una delle sitcom più iconiche del periodo a cavallo del secolo. Creata da David Crane e Marta Kauffman, la serie ruota attorno a un gruppo di sei amici alle prese con problemi di tutti i giorni, lavorativi o sentimentali, che portano spesso a situazioni esilaranti: le vite di Rachel, Monica, Ross, Chandler, Phoebe e Joey sono intrecciate tra loro e si dividono soprattutto tra casa e caffetteria.

Cast: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ideata da David Crane e Marta Kauffman. Durate episodi: 22 minuti.

GUARDA SU Netflix Amazon

ACQUISTA € 99.95 € 274.9

The Office (US) – 9 stagioni (2005 – 2013)

Altra comedy da non perdere è The Office, divertente serie TV statunitense remake dell’omonima versione britannica composta da 9 stagioni. La serie è girata come un falso documentario, senza pubblico in studio o risate registrate, e narra le vicende di un gruppo di colleghi che lavorano in un ufficio di Scranton (Pennsylvania) che si occupa della distribuzione di carta. Tutto ruota intorno all’umorismo spesso fuori luogo del loro capo, Michael Scott, interpretato da un grande Steve Carell.

Cast: Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fischer, John Krasinski, B. J. Novak, ideata da Greg Daniels. Durata episodi: 22-30 minuti.

Vedi The Office su Amazon Prime Video

Scrubs – 9 stagioni (2001 – 2010)

Chiudiamo i nostri bonus delle migliori serie TV divertenti con Scrubs, una delle più apprezzate dei primi anni 2000 e sicuramente una delle più divertenti. Segue le vicende di John Michael Dorian (J.D.) e del suo migliore amico Christopher Turk fin dai primi giorni di tirocinio all’Ospedale Sacro Cuore, tra i consigli dei dottori di “lunga” data, giornate strampalate e situazioni esilaranti. Scrubs è diventata una vera icona nel suo genere ed è finita nel 2011 nella classifica di Empire delle migliori serie di tutti i tempi (al 19esimo posto).

Cast: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes, John C. McGinley, ideata da Bill Lawrence. Durata episodi: 20 minuti.

Vedi Scrubs su Amazon Prime Video

Questa dunque la nostra selezione delle migliori serie TV divertenti degli ultimi anni, con l’aggiunta di qualche “fuori quota” come bonus. Siete d’accordo con le nostre scelte o avete in mente altre serie TV comedy che avrebbero meritato di entrare in questo articolo? Fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui in basso.

Prima di lasciarvi vi consigliamo di dare uno sguardo alle nostre altre selezioni dei migliori film e delle migliori serie TV degli ultimi anni, per genere e servizio: