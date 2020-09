Quali sono i migliori film su NOW TV e Sky On Demand? Il catalogo del servizio di streaming e dell’on demand di Sky includono moltissimi contenuti e rende la selezione piuttosto impegnativa. Non è quindi semplice rispondere alla domanda, ma ci abbiamo comunque provato focalizzandoci solo sui titoli molto recenti.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film su NOW TV e Sky On Demand da vedere, considerando quelli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 film, ma non c’è un ordine di preferenza o una classifica. Considerate che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi (in qualche caso i film vengono rimossi e poi reintegrati mesi più tardi): proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 dei film su NOW TV e Sky On Demand.

I migliori film su NOW TV e Sky On Demand: la nostra selezione

L’ufficiale e la spia

Partiamo subito alla grande nei migliori film su NOW TV e Sky On Demand con L’ufficiale e la spia, pellicola diretta da Roman Polanski con protagonista Jean Dujardin, tratta dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris. Nel 1894 il capitano francese di origini ebraiche Alfred Dreyfus viene accusato di alto tradimento e spionaggio: verrà condannato all’ergastolo da scontare sull’Isola del Diavolo, ma le cose non sono andate esattamente come sembra. Il film ha vinto il Gran premio della giuria alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Cast: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, regia di Roman Polanski. Durata: 132 minuti.

L’ufficiale e la spia, il trailer ufficiale

Parasite



Proseguiamo e passiamo a Parasite, film che ha trionfato ai Premi Oscar 2020 con quattro statuette (tra cui quella per il miglior film) e al 72esimo Festival di Cannes (dove ha vinto la Palma d’Oro). Ki woo viene da una famiglia molto povera, ma unita: quando un amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un ricco magnate, il ragazzo se ne approfitta e riesce a procurare un impiego ad altri membri della famiglia. La situazione sfuggirà di mano…

Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, regia di Bong Joon-ho. Durata: 132 minuti

Parasite, il trailer ufficiale

C’era una volta a… Hollywood

Non poteva mancare nella nostra selezione dei migliori film su NOW TV e Sky On Demand C’era una volta a… Hollywood, l’ultima fatica di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Ambientata nella Los Angeles del 1969, la pellicola segue le vicende dell’ attore televisivo in declino Rick Dalton e della sua controfigura Cliff Booth, che si ritrovano vicini di casa di Sharon Tate (moglie di Roman Polanski), giusto qualche mese prima del massacro di Cielo Drive. Il film ha vinto 2 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, regia di Quentin Tarantino. Durata: 161 minuti.

C’era una volta a… Hollywood, il trailer ufficiale

Cattive acque

Cambiamo un po’ genere con Cattive acque, film diretto da Todd Haynes con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman. La pellicola racconta la battaglia legale di Robert Bilott contro la società di prodotti chimici DuPont dopo lo scandalo dell’inquinamento idrico della cittadina di Parkersburg, e si basa sull’articolo del 2016 del New York Times Magazine. Il caso si protrarrà per diversi anni.

Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, regia di Todd Haynes. Durata: 126 minuti.

Cattive acque, il trailer ufficiale

Green Book

Vincitore di tre Premi Oscar 2019, tra cui quello di miglior film dell’anno, Green Book è una pellicola diretta da Peter Farrelly ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip. Racconta l’amicizia tra un pianista afroamericano e un buttafuori italoamericano negli USA dei primi anni ’60: quest’ultimo accompagna il pianista in una tournée nel Sud del Paese, facendogli anche da guardia del corpo.

Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, regia di Peter Farrelly. Durata: 130 minuti.

Green Book, il trailer ufficiale

Il traditore

Nella nostra selezione dei migliori film su NOW TV e Sky On Demand c’è spazio anche per una pellicola italiana, diretta da Marco Bellocchio. Il traditore racconta le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso membro di Cosa nostra e successivamente collaboratore di giustizia: si tratta del primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di portare i capi di Cosa nostra in tribunale.

Cast: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, regia di Marco Bellocchio. Durata: 148 minuti.

Il traditore, il trailer ufficiale

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody racconta la storia di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek) ed è una pellicola imperdibile per gli amanti della musica e dei Queen. Dalla formazione della leggendaria band fino al celebre concerto Live Aid del 1985, una delle performance più indimenticabili della storia. Il film ha ottenuto quattro Premi Oscar (miglior attore protagonista a Rami Malek, miglior montaggio, miglior suono e miglior montaggio del suono).

Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Mike Myers, regia di Bryan Singer. Durata: 134 minuti.

Bohemian Rhapsody, il trailer ufficiale

Spider-Man: Far From Home

Questa volta l’amichevole Spider-Man di quartiere deve affrontare minacce in trasferta in Spider-Man: Far From Home: la vacanza in Europa di Peter Parker con la sua classe prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo e compare l’enigmatico Mysterio. Un film da non perdere per gli amanti dei supereroi e dell’azione, e per questo rientra nella nostra selezione dei migliori film su NOW TV e Sky On Demand degli ultimi tempi.

Cast: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal, regia di Jon Watts. Durata: 129 minuti.

Spider-Man Far From Home, il trailer ufficiale

Creed II

Torniamo nel mondo di Rocky Balboa con Creed II, nel quale un vecchio nemico si ripresenta alla porta del celebre pugile. Nonostante la contraria volontà di Rocky (Sylvester Stallone), il figlio del defunto Apollo Creed decide di combattere per il titolo con il figlio di Ivan Drago: la sfida è una vera e propria resa dei conti.

Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, regia di Steven Caple Jr. Durata: 129 minuti.

Creed II, il trailer ufficiale

Finché morte non ci separi

Chiudiamo la nostra top 10 dei migliori film su NOW TV e Sky On Demand con Finché morte non ci separi, una pellicola horror-comedy “a sorpresa” per mischiare un po’ le carte in tavola (il riferimento non è casuale). Grace sposa l’uomo dei suoi sogni nella lussuosa magione della ricca famiglia di quest’ultimo, ma non si aspetta di dover affrontare un vero incubo: a causa di un’antica tradizione, si ritroverà a essere inseguita dai suoceri (e non solo), che ne vogliono la morte.

Cast: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Andie MacDowell, Elyse Levesque, regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Durata: 95 minuti.

Finché morte non ci separi, il trailer ufficiale

Questi erano dunque i 10 migliori film su NOW TV e Sky On Demand secondo noi, relativamente al periodo recente. Fateci sapere i vostri preferiti e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming e tra gli “scaffali” dell’on demand Sky nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

