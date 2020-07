Quali sono i migliori film su Disney+? Il catalogo del giovane servizio di streaming che include contenuti Disney, Marvel, Pixar e National Geographic sta crescendo sempre di più, e la selezione inizia a diventare complicata. Non è dunque facile rispondere a questa domanda, ma ci abbiamo provato concentrandoci solo sui titoli molto recenti, tutti inclusi con l’abbonamento. Abbiamo dunque lasciato fuori i grandi classici, che altrimenti avrebbero potuto “cannibalizzare” l’intera selezione.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film su Disney+ da vedere, considerando i titoli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 film, ma senza un ordine di preferenza o una classifica: abbiamo preferito lasciare a voi questo arduo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Disney+.

I migliori film su Disney+: la nostra selezione

Avengers: Endgame

Tra i migliori film da vedere assolutamente su Disney+, soprattutto per gli amanti dei supereroi Marvel, non può mancare Avengers: Endgame, di fatto il capitolo finale della fase 3 del MCU che porta alla drammatica resa dei conti nei confronti di Thanos. Mentre Tony Stark è alla deriva nello spazio, i restanti Vendicatori affrontano il titano in un epico scontro: ce la faranno a rimettere le cose a posto, ripristinando l’ordine nell’universo e salvando i loro cari?

Cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Brie Larson, regia di Anthony e Joe Russo. Durata: 183 minuti.

Avengers: Endgame, il trailer ufficiale

Toy Story 4

Tra i migliori film su Disney+ non potevamo non inserire Toy Story 4, l’ultimo capitolo della popolare saga dedicata ai giocattoli. Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda si imbarcano in una nuova avventura in compagnia di Forky, l’ultimo arrivato nella stanza di Bonnie. Durante il viaggio si imbatteranno in vecchi e nuovi amici.

Cast (voci originali): Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, regia di Josh Cooley. Durata: 100 minuti.

Toy Story 4, il trailer ufficiale

Il Re Leone (2019)

Remake live action dell’iconico e omonimo film d’animazione del 1994, Il Re Leone (2019) non può che essere amato da grandi e piccini. Tradito dallo zio che ha ordito un diabolico complotto per prendere il potere, il leoncino Simba, figlio del re della foresta, deve affrontare il suo destino nella savana: potrà contare su amici molto speciali per rimettere le cose a posto. Tra i migliori film su Disney+, sia per gli amanti della pellicola d’animazione originale sia per i “nuovi arrivati”.

Cast (voci originali): Donald Glover, Billy Eichner, Seth Rogen, Beyoncé, James Earl Jones, regia di Jon Favreau. Durata: 124 minuti.

Il Re Leone, il trailer ufficiale

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

L’avvincente capitolo finale della nuova trilogia e dell’epica saga degli Skywalker, tutta disponibile su Disney+. In Star Wars: L’ascesa di Skywalker (Episodio IX), gli ultimi membri della Resistenza affrontano il Primo Ordine, mentre Rey, Finn e Poe Dameron proseguono il loro viaggio. La battaglia finale ha finalmente inizio, non senza qualche sorpresa.

Cast: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill, regia di J.J. Abrams. Durata 142 minuti.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il trailer ufficiale

Togo – Una grande amicizia

Tra i migliori film su Disney+ recenti abbiamo scelto Togo – Una grande amicizia, pellicola che racconta la vera storia della corsa al siero del 1925. Leonhard Seppala (Willem Dafoe) e il suo fidato Siberian Husky di nome Togo devono trasportare un siero nel piccolo paese di Nome in una corsa contro il tempo: l’unica speranza per i cittadini è riposta nella loro slitta, e l’impresa metterà in risalto l’indissolubile legame tra i due.

Cast: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, regia di Ericson Core. Durata: 116 minuti.

Togo – Una grande amicizia, il trailer ufficiale

Aladdin (2019)

Altro remake live action di un grande classico dei film d’animazione, tra i migliori film su Disney+ recenti. Aladdin è un furfantello di strada dal cuore nobile, che si innamora di una bella principessa: per conquistarla prova a spacciarsi per un nobile pretendente con l’aiuto di un Genio (Will Smith), ma i suoi piani vengono smascherati. Ce la farà a dimostrare il suo vero valore?

Cast: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, regia di Guy Ritchie. Durata: 134 minuti.

Aladdin, il trailer ufficiale

Captain Marvel

Basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film segue Carol Denvers nel suo percorso per diventare Captain Marvel. La supereroina, giunta a vivere sulla Terra nel 1995 nei panni di una pilota, continua a rivivere i ricordi della sua vita precedente e si ritrova coinvolta in una battaglia intergalattica con gli Skrull. Sicuramente uno dei film su Disney+ da non perdere per gli amanti dell’azione e dei supereroi Marvel.

Cast: Brie Larson, Samuel Jackson, Ben Mendelsohn, regia di Anna Boden e Ryan Fleck. Durata: 125 minuti.

Captain Marvel, il trailer ufficiale

Gli Incredibili 2

Mentre Mr. Incredible si ritrova a dover affrontare la difficile sfida di dover badare alla casa e ai tre figli, la “normale” vita della famiglia di potenti supereroi viene ancora una volta stravolta quando un nuovo pericoloso criminale escogita un diabolico piano. Il primo capitolo è presente nella nostra selezione dei migliori film di animazione, e Gli Incredibili 2 merita un posto tra i migliori film su Disney+ di questi ultimi anni.

Cast (voci originali): Craig Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huckleberry Milner, Catherine Keener, Eli Fucile, regia di Brad Bird. Durata: 117 minuti.

Gli Incredibili 2, il trailer ufficiale

Hamilton

Inserito nel catalogo a luglio 2020, Hamilton si è conquistato subito un posto tra i migliori film su Disney+. Si tratta della versione filmata della celebre produzione originale di Broadway, vincitrice di numerosi premi a livello teatrale. Il musical si basa sull’omonima biografia di Alexander Hamilton, padre fondatore americano, e combina elementi di hip-hop, jazz, R&B e Broadway.

Cast: Daveed Diggs, Renée Goldsberry, Jonathan Groff, Christopher Jackson, Jasmine Jones, Lin-Manuel Miranda, regia di Thomas Kail. Durata: 160 minuti.

Hamilton, il trailer ufficiale

Apollo: missione Luna

Docu-film che racconta la storia del Progetto Apollo, il programma spaziale che alla fine degli anni ’60 riuscì a portare l’uomo sulla Luna. 12 anni, 12 missioni con equipaggio per un obiettivo (quasi) impossibile, raccontati con rari filmati e audio d’archivio: tra i migliori film su Disney+, Apollo: missione Luna è da non perdere soprattutto per gli amanti dello spazio e dell’esplorazione lunare.

Cast: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, regia di Tom Jennings. Durata: 94 minuti.

Apollo: missione Luna, il trailer ufficiale

Questi erano dunque i 10 migliori film su Disney+ secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere i vostri preferiti e quali pellicole vedere assolutamente sul servizio di streaming nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

abbonati a Disney+