Quali sono i migliori film su Amazon Prime Video? Con il passare dei mesi il catalogo del servizio di streaming è cresciuto parecchio, e la selezione si rivela ardua. Non è dunque facile rispondere a questa domanda, ma ci abbiamo provato concentrandoci solo sui titoli molto recenti, tutti inclusi con l’abbonamento Prime.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film Amazon Prime Video da vedere, considerando i titoli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 film, ma abbiamo preferito non dare un ordine di preferenza, lasciando a voi questo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Amazon Prime Video.

I migliori film su Amazon Prime Video: la nostra selezione

Cena con delitto – Knives out – 2019

Tra i migliori film da vedere assolutamente su Amazon Prime Video vale la pena di citare Cena con delitto – Knives Out, una pellicola con un cast d’eccezione che prende spunto dai classici gialli “deduttivi” in stile Agatha Christie. Un investigatore (Daniel Craig) si reca in una lussureggiante tenuta per interrogare i parenti di un patriarca morto la notte del suo ottantacinquesimo compleanno e svelare il mistero.

Cast: Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, regia di Rian Johnson. Durata: 131 minuti.

Cena con delitto – Knives Out, il trailer ufficiale

The Report (original) – 2019

Proseguiamo con i film da vedere su Amazon Prime Video con un contenuto originale, The Report, un thriller basato su una storia vera. Un membro idealista del Senato statunitense (Adam Driver) conduce un’inchiesta sul Programma Detenzione e Interrogatori della CIA dopo l’11 settembre: scoprirà quanto oltre si sia spinta l’agenzia per nascondere un terribile segreto agli americani.

Cast: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, regia di Scott Z. Burns. Durata: 119 minuti.

The Report, il trailer ufficiale

Rocketman – 2019

Rocketman è un film biografico che racconta la spettacolare ascesa di Elton John nel mondo della musica. La pellicola fa scoprire come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più emblematiche del rock and roll, e lo fa attraverso le canzoni più amate del celebre artista. Perfetto per gli amanti della musica.

Cast: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, regia di Dexter Fletcher. Durata 121 minuti.

Rocketman, il trailer ufficiale

BlacKkKlansman – 2018

Nella selezione dei migliori film su Amazon Prime Video non poteva mancare BlacKkKlansman, firmato da Spike Lee. Primi anni ’70: Ron StallWorth (John David Washington) diventa il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs. Desideroso di fare la differenza, si dedica a una missione decisamente rischiosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan per smascherarne i membri.

Cast: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, regia di Spike Lee. Durata: 135 minuti.

BlacKkKlansman, il trailer ufficiale

Jurassic World – Il Regno Distrutto – 2018

Forse non uno dei capitoli più apprezzati dai fan del mondo di Jurassic Park, ma Jurassic World – Il Regno Distrutto è un film che sa comunque intrattenere gli amanti dell’azione (e dei dinosauri). L’isola è stata abbandonata dagli umani, e i dinosauri se ne sono definitivamente impadroniti; quando il vulcano dell’isola inizia a dare segnali di vita, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) partono per salvare i sopravvissuti da una nuova estinzione.

Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, regia di J.A. Bayona. Durata: 128 minuti.

Jurassic World – Il Regno Distrutto, il trailer ufficiale

Apollo 11 – 2019

Docu-film che racconta della celebre missione dell’Apollo 11, che portò per la prima volta l’uomo sulla Luna nel 1969. Realizzato con una serie di riprese a 70 mm scoperte di recente e ben 11.000 ore di registrazioni non catalogate, il documentario ci porta direttamente nel cuore della missione più famosa della NASA, con protagonisti gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Assolutamente da non perdere per gli abbonati Amazon Prime Video.

Cast: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, regia di Todd Douglas Miller. Durata: 93 minuti.

Apollo 11, il trailer ufficiale

L’immensità della notte – The Vast of Night (original) – 2020

Atteso film dell’emergente regista Andrew Patterson, The Vast of Night è un thriller di fantascienza ambientato alla fine degli anni ’50 con protagonisti un carismatico presentatore radiofonico e una giovane centralinista di una piccola cittadina del Nuovo Messico: dopo aver scoperto una misteriosa frequenza sulle onde radio, saranno spinti a investigare e le loro vite cambieranno per sempre.

Cast: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer, regia di Andrew Patterson. Durata: 90 minuti.

The Vast of Night, il trailer ufficiale

Arctic

Tra i migliori film Amazon Prime Video di questi ultimissimi anni possiamo includere Arctic, che racconta una storia di sopravvivenza ambientata tra i ghiacci artici, con protagonista Mads Mikkelsen. Un uomo scava nella neve congelata una scritta di SOS sperando di essere avvistato, riparandosi dal gelo nella carcassa dell’aereo precipitato. Alcuni eventi lo costringeranno a partire, complicando ulteriormente la sua esperienza già disperata.

Cast: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk, regia di Joe Penna. Durata: 97 minuti.

Arctic, il trailer ufficiale

John Wick 3 – Parabellum

Uno dei migliori film su Amazon Prime Video per gli amanti dell’azione è il terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves. In John Wick 3 – Parabellum, l’infallibile killer “in pensione” è costretto a tornare a uccidere dopo essere stato scomunicato dall’Alta Tavola: sulla sua testa pende una taglia di 15 milioni di dollari, e i peggiori assassini sono sulle sue tracce. Su Prime Video è disponibile anche il primo capitolo.

Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, regia di Chad Stahelski. Durata: 131 minuti.

John Wick 3 – Parabellum, il trailer ufficiale

Guns Akimbo – 2019

Chiudiamo la selezione dei 10 migliori film su Amazon Prime Video con Guns Akimbo, una pellicola folle, frenetica e spaventosamente premonitrice, ottima per gli amanti dell’azione condita da un po’ di fantascienza e umorismo nero. Uno sviluppatore di videogiochi (Daniel Radcliffe) si ritrova a essere concorrente di un letale quanto illegale gioco in diretta streaming: nessuna vita extra in questo caso.

Cast: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Natasha Liu Bordizzo, regia di Jason Lei Howden. Durata: 97 minuti.

Guns Akimbo, il trailer ufficiale

Questi erano dunque i 10 migliori film su Amazon Prime Video secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere i vostri preferiti e quali pellicole vedere assolutamente sul servizio di streaming nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?