Quali sono le migliori serie TV su Netflix? Nonostante il compito sia arduo, vista la quantità di contenuti disponibili, abbiamo deciso di provare a rispondere alla domanda, selezionando per voi le serie TV da vedere su Netflix.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV da vedere su Netflix, titoli che vale assolutamente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 15 serie TV, ma abbiamo preferito non scegliere un ordine di preferenza, lasciando a voi questo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 15 Netflix.

Le migliori serie TV su Netflix: la nostra selezione

La casa di carta – 4 stagioni

Apriamo la nostra selezione sulle migliori serie TV su Netflix con La casa di carta, serie spagnola acquistata da Netflix dopo il successo ottenuto su Antena 3. Narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa operata ai danni della zecca di Spagna e messa in atto da un gruppo in cui i membri non conoscono i reciproci nomi. Composta da quattro parti (per ora), è l’ideale per gli amanti delle serie drammatiche condite da un po’ di azione.

Cast: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso e Alba Flores, regia di Jesús Colmenar, Alex Rodrigo, Alejandro Bazzano, Miguel Ángel Vivas e Javier Quintas. Durata episodi: 41-57 minuti.

Orange is the New Black – 7 stagioni

Tra le serie TV da non perdere e da vedere su Netflix non possiamo non inserire Orange is the New Black (a volte abbreviato con OITNB), produzione statunitense distribuita da Netflix. La serie è composta da sette stagioni e racconta la storia di Piper Chapman, una donna condannata a scontare 15 mesi di detenzione prezzo il carcere femminile di Litchfield. Il motivo? Ha trasportato una valigia piena di soldi per conto di una trafficante internazionale di droga, all’epoca sua amante.

Cast: Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks e Kate Mulgrew, regia di Andrew McCarthy (II), Phil Abraham, Michael Trim, Constantine Makris, Uta Briesewitz, Mark A. Burley, Erin Feeley, Jodie Foster, Jesse Peretz e Matthew Penn. Durata episodi: 51-92 minuti.

Stranger Things – 3 stagioni

Cambiamo completamente genere con Stranger Things, la popolare serie TV di fantascienza targata Netflix e ambientata negli anni ’80. Un gruppo di amici si imbatte in una serie di eventi soprannaturali e la tranquilla cittadina di Hawkins dove vive viene completamente sconvolta dalla scomparsa di un ragazzo e dall’arrivo di una misteriosa ragazzina.

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, regia di Matt Duffer, Ross Duffer e Shawn Levy. Durata episodi: 42-77 minuti.

The Witcher – 1 stagione

Entriamo nel mondo fantasy con The Witcher, una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi mesi. Tratta dall’omonima saga di successo di Geralt di Rivia (romanzi e racconti scritti da Andrzej Sapkowski), ispiratrice della serie di videogiochi di successo, è ambientata in un mondo abitato da umani, elfi, nani e altre creature/specie magiche. Racconta la storia di Geralt di Rivia, uno strigo con poteri speciali che uccide mostri per denaro.

Cast: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton e Anya Chalotra, regia di Alex Garcia Lopez, Alik Sakharov, Charlotte Brändström e Marc Jobst. Durata episodi: 47-67 minuti.

Narcos – 3 stagioni

Serie TV che racconta la storia vera della diffusione e del contrabbando di cocaina tra Stati Uniti ed Europa: le prime due stagioni di Narcos si concentrano sulla lotta da parte delle autorità colombiane e della DEA al narcotrafficante Pablo Escobar e al temibile cartello di Medellín, mentre la terza è incentrata sulla “guerra” al cartello di Cali e ai fratelli Rodriguez Orejuela. Dal 2018 è disponibile anche la serie spin-off Narcos: Messico.

Cast: Wagner Moura, Joanna Christie, Maurice Compte, Boyd Holbrook, Pedro Pascal e Stephanie Sigman, ideata e diretta da José Padilha. Durata episodi: 43-60 minuti.

Black Mirror – 5 stagioni

Black Mirror è una serie TV antologica britannica, con personaggi e scenari diversi per ogni episodio, che svela i possibili pericoli della tecnologia che tutti noi amiamo fin troppo. La serie è incentrata sui problemi, sulle sfide e sugli effetti collaterali dell’introduzione di nuove tecnologie (il titolo si riferisce proprio agli schermi neri di TV, monitor e smartphone).

Netflix ha acquisito i diritti della serie nel 2015, annunciando la terza stagione. Attualmente siamo arrivati alla quinta stagione, disponibile dal giugno 2019 sulla piattaforma di streaming. Durata episodi: 41-89 minuti.

BoJack Horseman – 6 stagioni

Tra le migliori serie TV Netflix non potevamo non inserire BoJack Horseman, la popolare serie animata con protagonisti personaggi umani e animali antropomorfi. BoJack è una star di una sitcom di successo, che non è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda: pianifica allora di rinnovarsi con un’autobiografia. La serie vuole fare satira sull’ambiente hollywoodiano, sul culto delle celebrità e sull’industria cinematografica stessa.

Cast: Will Arnett, Amy Sedaris, Aaron Paul, Paul F. Tompkins, Alison Brie, Adam Conover e Angela Bassett, regia di Amy Winfrey, JC Gonzalez, Joel Moser, Martin Cendreda, Adam Parton, Anne Walker Farrell, Aaron Long, Mike Hollingsworth, Matt Mariska e Mike Robertson. Durata episodi: 25 minuti.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto – 4 stagioni

Vis a vis – Il prezzo del riscatto è una serie TV spagnola trasmessa originariamente da Antena 3 e poi acquistata da Fox Espana. In Italia viene trasmessa da Nove, DPlay e Netflix. La vita della giovane e ingenua Macarena viene stravolta dal suo capo, che la induce a commettere alcuni crimini. Non ci vorrà molto prima che venga “beccata” per quattro reati fiscali: dovrà scontare sette anni nella prigione di Cruz del Sur. Serie per certi versi simile a Orange is the New Black, ma dai toni diversi.

Cast: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Carlos Hipolito, Roberto Enriquez, Laura Baena, Imma Cuevas, Marta Aledo e Alba Flores, creata da Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar e Esther Martínez Lobato. Durata episodi: 70-80 minuti (stagioni 1 e 2), 40-50 minuti (stagioni 3 e 4).

The Crown – 3 stagioni

Altra serie da non perdere su Netflix, soprattutto per gli amanti degli “intrighi a palazzo” e del genere storico, è The Crown. Racconta la vita della regina Elisabetta II, dall’ascesa al trono del Regno Unito allo scandalo Profumo del 1963. La serie ha vinto 3 Golden Globes ed è ambientata tra Buckingham Palace e il celebre numero 10 di Downing Street.

Cast: Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson e Victoria Hamilton, regia di Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold, Benjamin Caron, Philippa Lowthorpe, Samuel Donovan, Jessica Hobbs e Christian Schwochow. Durata episodi: 47-64 minuti.

Better Call Saul – 5 stagioni

Tra le serie TV migliori su Netflix possiamo citare sicuramente anche Better Call Saul, spin-off comedy di Breaking Bad incentrata sul personaggio di Saul Goodman/Jimmy McGill. Prima di diventare l’uomo che tutti i fan di Breaking Bad conoscono, Jimmy era un semplice avvocato che provava a sbarcare il lunario lavorando come legale d’ufficio in tribunale.

Cast: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks e Michael Mando, regia di Vince Gilligan, Adam Bernstein, Thomas Schnauz, Peter Gould, Colin Bucksey, John Shiban, Michelle MacLaren, Larysa Kondracki, Terry McDonough e Daniel Sackheim. Durata episodi: 40-60 minuti.

Vikings – 6 stagioni

Serie TV canadese targata History Channel, Vikings racconta la grande epopea dei vichinghi tra storia e mito. Narra le avventure di Ragnar Lothbrok, determinato a esplorare il mondo attraversando l’oceano. Tra battaglie, colpi di stato e intrighi fraterni, la serie conquista per l’accuratezza storica, il fascino del popolo vichingo e il carisma dei personaggi.

Cast: Travis Fimmel, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, Clive Standen e Katheryn Winnick, regia di Johan Renck, Ken Girotti, Ciaran Donnelly, Steve Saint Leger, Jeff Woolnough, Daniel Grou, Helen Shaver, David Wellington, Kari Skogland e Kelly Makin. Durata episodi: 45 minuti.

Prison Break – 5 stagioni

Celebre serie TV statunitense trasmessa dal 2005 da Fox, è disponibile anche all’interno del catalogo Netflix. Ambientata principalmente all’interno di vari carceri sparsi per gli USA (e non solo), racconta la storia di Lincoln Burrows, condannato a morte per l’omicidio di un potente uomo di Washington. A credere in lui resta solo il fratello, che si fa rinchiudere nello stesso carcere per aiutarlo a fuggire. Una sesta stagione di Prison Break potrebbe essere in lavorazione, ma non si conoscono ancora i dettagli.

Cast: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco, Robert Knepper e Sarah Wayne Callies, creata da Paul Scheuring. Durate episodi: 44 minuti.

The 100 – 7 stagioni

Serie TV statunitense di fantascienza tratta dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan, The 100 è ambientata dopo una guerra nucleare che ha sconvolto e devastato il pianeta. Il genere umano sopravvive sulla stazione spaziale denominata l’Arca, ma con l’aumento demografico i membri del Consiglio decidono di inviare sulla Terra cento delinquenti per verificare se sia nuovamente abitabile.

Cast: Eliza Taylor, Isaiah Washington, Thomas McDonell, Henry Ian Cusick e Marie Avgeropoulos, creata da Jason Rothenberg. Durata episodi: 42 minuti.

The Story of God con Morgan Freeman – 3 stagioni

Cambiamo completamente genere con The Story of God con Morgan Freeman, una serie-documentario condotta dal celebre attore premio Oscar. Morgan Freeman viaggia in giro per il mondo raccontando agli spettatori le varie culture e religioni, in modo da provare a comprendere i differenti modi di affrontare i temi legati alla religione e all’esistenza di Dio.

Cast: Morgan Freeman. Durata episodi: 42 minuti.

Friends – 10 stagioni

Chiudiamo con un’eccezione, visto che finora abbiamo scelto tutti contenuti molto recenti. Tra le migliori serie TV disponibili su Netflix sarebbe stato un delitto non includere Friends, l’iconica sitcom statunitense andata in onda dal 1994 al 2004 e disponibile al completo in streaming. La serie racconta le vicende di sei amici di New York (Ross, Chandler, Joy, Monica, Rachel e Phoebe), alle prese con problematiche amorose, avventure divertenti e situazioni esilaranti.

Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer, creata da David Crane e Marta Kauffman. Durata episodi: 22 minuti.

Queste erano dunque secondo noi le 15 migliori serie TV su Netflix. Fateci sapere le vostre preferite nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

