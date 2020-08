Quali sono le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand? Il catalogo del servizio di streaming e dell’on demand di Sky include moltissimi contenuti e complica non poco la selezione. Non è quindi semplice rispondere alla domanda, ma ci abbiamo comunque provato focalizzandoci solo sui titoli molto recenti, tutti naturalmente inclusi con l’abbonamento.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand da vedere, considerando quelle più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma (visto che parliamo di serie abbiamo tenuto conto dell’ultima stagione disponibile). L’elenco è composto da 15 serie TV, ma non c’è un ordine di preferenza o una classifica. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi (in qualche caso le stagioni vengono tolte e poi rimesse mesi più tardi): proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 15 NOW TV e Sky On Demand relativa alle serie TV.

Le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand: la nostra selezione

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – 7 stagioni

Partiamo con le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand con Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., che vede protagonista Phil Coulson come direttore di un’agenzia segreta che indaga su avvenimenti inspiegabili e protegge il mondo da eventi straordinari. Ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU) e basata sulla celebre organizzazione dei fumetti Marvel Comics, ripercorre le avventure dell’agente Coulson (Clark Gregg) e del suo team dotato di poteri più o meno sovrumani.

Cast: Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Henry Simmons, Elizabeth Henstridge, ideata da Joss e Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Durata episodi: 43 minuti.

Westworld – Dove tutto è concesso – 3 stagioni

Serie TV fantascientifica targata HBO e basata sull’omonimo film del 1973, merita senza dubbio di entrare nelle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand. In un tempo non definito nel futuro, la Delos Inc. ha creato un parco a tema in stile western (Westworld) dove è possibile trovare androidi talmente realistici e tecnologicamente avanzati da risultare praticamente indistinguibili dagli essere umani. Gli ospiti pagano cifre enormi per vivere le loro fantasie, ma le cose si complicheranno non appena gli androidi inizieranno a prendere coscienza della loro vera natura.

Cast: Anthony Hopkins, Thandie Newton, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Ed Harris, ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy (su soggetto di Michael Crichton). Durata episodi: 57 minuti.

The Walking Dead – 10 stagioni

The Walking Dead, ispirata alla serie di fumetti di Robert Kirkman, è la serie TV sugli zombie più famosa e deve ovviamente trovare posto nella nostra selezione NOW TV e Sky On Demand. Il vice sceriffo Rick Grimes si risveglia dal coma in un mondo post apocalittico devastato dagli zombie: i morti si risvegliano e attaccano i vivi, ma Rick è deciso a ritrovare la sua famiglia. Il viaggio dei sopravvissuti sarà lungo, pieno di difficoltà e morte, e i non-morti non saranno l’unico pericolo…

Cast: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Chandler Riggs, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, ideata da Robert Kirkman e Frank Darabont. Durata episodi: 45 minuti.

Chernobyl – 1 stagione (miniserie)

Miniserie televisiva in cinque puntate creata e scritta da Craig Mazin per HBO e Sky Atlantic, che racconta la storia del disastro di Chernobyl a oltre 30 anni dall’accaduto basandosi in buona parte sui resoconti degli abitanti di Pryp”jat’ (Ucraina). Il devastante incidente nucleare di Chernobyl, che si verificò il 26 aprile 1986, narrato attraverso le vicende degli eroi che hanno dato il loro contributo per mitigare i danni a costo della loro vita.

Cast: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Jessie Buckley, ideata da Craig Mazin. Durata episodi: 60-70 minuti.

True Detective – 3 stagioni

Tra le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand non può mancare True Detective, soprattutto se siete amanti dei thriller polizieschi. Concepita come serie antologica, ogni stagione rinnova storia e interpreti: la prima stagione è ambientata in Louisiana e vede i detective Rust Cohle e Marty Hart alle prese con la caccia a un serial killer attraverso archi temporali diversi; nella seconda stagione, ambientata nella contea di Los Angeles, i detective Ray Velcoro e Ani Bezzerides e l’agente di polizia Paul Woodrugh devono risolvere l’omicidio di un importante politico locale; nella terza la serie segue le indagini sulla scomparsa di due fratellini.

Cast: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, ideata da Nic Pizzolatto. Durata episodi: 55 minuti.

Das Boot (original) – 2 stagioni

Nella selezione delle nostre serie TV preferite su NOW TV e Sky On Demand troviamo Das Boot, ambientata un anno dopo gli eventi del film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen e basata sui romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Anni ’40, Seconda Guerra Mondiale: la storia dell’equipaggio di un sommergibile tedesco e della resistenza francese a La Rochelle tra battaglie sottomarine, colpi di scena e non solo.

Cast: Rick Okon, Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Lizzy Caplan, ideata da Johannes W. Betz e Tony Saint. Durata episodi: 60 minuti.

Gomorra – La serie (4 stagioni)

Tra le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand non poteva mancare Gomorra – La serie, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Camorristi, spacciatori di droga e organizzazioni criminali di stampo mafioso, con risvolti nel mondo degli affari e in quello della politica: questo e altro nella cruda serie TV ambientata nelle periferie di Napoli, con protagonista il clan dei Savastano comandato dal temuto don Pietro e che annovera tra le sue fila Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano.

Cast: Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Cristiana Dell’Anna, ideata da Roberto Saviano. Durata episodi: 50-55 minuti.

Il Trono di Spade – 8 stagioni

Impossibile non inserire nella nostra selezione delle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand Il Trono di Spade (Game of Thrones se preferite il titolo originale), tratta dal ciclo di romanzi fantastici Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. In otto intense stagioni, la serie racconta la lotta per il potere e la conquista del Trono dei Sette Regni tra sanguinose battaglie e intrighi di palazzo: le varie famiglie in lotta dovranno fronteggiare anche un nemico “esterno”.

Cast: Sean Bean, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Sophie Turner, creata da David Benioff e D. B. Weiss. Durata episodi: 49-81 minuti.

Homeland – 8 stagioni

Se il genere fantastico non è il vostro forte nella lista delle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand troviamo anche Homeland, serie TV statunitense di spionaggio tratta dall’israeliana Prisoners of War (Hatufim). La protagonista è Carrie Mathison (Claire Danes), agente della CIA affetta da un disturbo bipolare, e la serie si apre con il ritorno a casa di Nicholas Brody, marine scomparso durante la guerra in Iraq: il Paese lo crede un eroe, ma Carrie è l’unica a ritenerlo una minaccia per gli Stati Uniti.

Cast: Claire Danes, Damian Lewis, Morena Baccarin, David Harewood, Mandy Patinkin, ideata da Howard Gordon e Alex Gansa. Durata episodi: 46-84 minuti.

Modern Family – 11 stagioni

Cambiamo ancora genere con una delle serie TV comedy più riuscite degli ultimi anni, che si è conclusa con l’undicesima stagione. In Modern Family, girata come un falso documentario, le protagoniste sono tre famiglie legate tra loro da legami di parentela: troviamo i Pritchett, con il patriarca Jay sposato alla bellissima colombiana Gloria (Sofia Vergara), i Dunphy, con la figlia di Jay, Claire, il marito e i tre figli, e infine i Tucker-Pritchett, coppia gay composta dal figlio minore di Jay, Mitchell, e il marito Cameron. Sicuramente tra le migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand.

Cast: Ed O’Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Sarah Hyland, ideata da Christopher Lloyd e Steven Levitan. Durata episodi: 22 minuti.

What We Do in the Shadows – 2 stagioni

Altra serie comedy girata come un falso documentario con What We Do in the Shadows, che vede protagonisti quattro vampiri e un famiglio che condividono una casa a Staten Island (New York) alle prese coi problemi di tutti i giorni e i goffi tentativi di sembrare persone normali. La serie è tratta dal film omonimo del 2014 ed è una delle migliori comedy su NOW TV e Sky On Demand.

Cast: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch, ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi. Durata episodi: 24-30 minuti.

The New Pope – 1 stagione (miniserie original)

The New Pope è una serie TV creata e diretta da Paolo Sorrentino, sequel di The Young Pope (inizialmente doveva essere la seconda stagione di quest’ultima). Ambientata nella Città del Vaticano, racconta la storia di un nuovo Papa, che prende il posto del bizzarro Pio XIII, ormai in coma da diverso tempo: rispetto a quest’ultimo, Giovanni Paolo III sembra perfetto, ma anche lui nasconde alcuni segreti.

Cast: John Malkovich, Jude Law, Cécile de France, Silvio Orlando, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, ideata da Paolo Sorrentino. Durata episodi: 50-60 minuti.

Watchmen – 1 stagione (miniserie)

Miniserie ispirata agli omonimi fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons pubblicati dalla DC Comics, Watchmen è un sequel ambientato trent’anni dopo questi ultimi. Mentre il Dottor Manhattan è ancora in esilio volontario su Marte, negli Stati Uniti di un 2019 alternativo si cerca di far fronte alle tensioni razziali: a Tulsa spunta la Settima Cavalleria, un misterioso gruppo terroristico fautore della supremazia bianca che prende di mira la polizia, costretta a operare a volto coperto per proteggersi.

Cast: Regina King, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II, Jean Smart, Jeremy Irons, ideata da Damon Lindelof. Durata episodi: 52-67 minuti.

Vikings – 6 stagioni

Sicuramente meritevole di far parte della selezione delle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand è Vikings, serie canadese che racconta le avventure di Ragnar Lothbrok, determinato a esplorare il mondo attraverso l’oceano. Battaglie, colpi di scena e intrighi in questa serie che brilla per accuratezza storica, fascino e carisma dei personaggi.

Cast: Travis Fimmel, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, Clive Standen, Katheryn Winnick, ideata da Michael Hirst. Durata episodi: 45 minuti.

Gangs of London – 1 stagione (original)

La produzione Sky Original più recente della nostra selezione delle migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand: Gangs of London è ambientata nella Londra contemporanea, dilaniata da devastanti lotte di potere tra gangster della malavita e bande internazionali del crimine organizzato. La storia è incentrata sul clan Wallace, famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici nella città.

Cast: Joe Cole, Sope Dirisu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu, Mark Lewis Jones, ideata da Gareth Evans e Matt Flannery. Durata episodi: 53-93 minuti.

Queste erano dunque le 15 migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere le vostre preferite e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming e tra gli “scaffali” dell’on demand Sky nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

