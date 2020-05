Quali sono i migliori film su Netflix? Rispondere a questa domanda non è facile, vista la grande quantità di pellicole a disposizione all’interno del catalogo del servizio di streaming, ma ci abbiamo provato concentrandoci solo sui titoli recentissimi.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film su Netflix da vedere, considerando i titoli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 film, ma abbiamo preferito non scegliere un ordine di preferenza, lasciando a voi questo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Netflix.

Se siete più tipi da serie TV e preferite concentrarvi su queste ultime, niente paura, abbiamo pensato anche a voi:

I migliori film su Netflix: la nostra selezione

The Irishman (original) – 2019

Apriamo la nostra selezione sui migliori film su Netflix con The Irishman, l’ultima pellicola firmata da Martin Scorsese. La vera storia di Frank Sheeran, veterano di guerra e camionista, diventato un sicario della malavita di Filadelfia (PA, USA) e assoldato per assassinare il popolare sindacalista Jimmy Hoffa. Da vedere.

Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, regia di Martin Scorsese. Durata: 209 minuti.

The Irishman, il trailer ufficiale

I due Papi (original) – 2019

Papa Benedetto e il futuro Papa Francesco si ritrovano a convivere tra le mura Vaticane e devono dialogare per riuscire a trovare il nuovo percorso per la Chiesa cattolica. I due Papi è un film basato sull’omonima opera teatrale di Anthony McCarten (sceneggiatore della pellicola), con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins.

Cast: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Juan Minujín, Sidney Cole (II), Thomas D Williams, regia di Fernando Meirelles. Durata: 125 minuti.

I due Papi, il trailer ufficiale

El camino – Il film di Breaking Bad (original) – 2019

Film ambientato nel “mondo” di Breaking Bad, una delle serie TV più popolari di questi anni, e dunque assolutamente da vedere per i fan. Nella pellicola-sequel El camino viene raccontata la storia di Jesse, che deve accettare il suo passato da criminale e provare a costruirsi un futuro: non sarà tanto facile.

Cast: Aaron Paul, Charles Baker, Matt Jones, Jesse Plemons, Jonathan Banks, Larry Hankin, regia di Vince Gilligan. Durata: 122 minuti.

El Camino – Il film di Breaking Bad, il trailer ufficiale

Storia di un matrimonio (original) – 2019

Un cast d’eccezione per Storia di un matrimonio, candidato a sei premi Oscar 2020 (Laura Dern si è aggiudicata quello per la miglior attrice non protagonista). Un regista teatrale e la moglie attrice, un tempo felicemente sposati, intraprendono un lungo e difficile divorzio, che li metterà alla prova e li esporrà ai loro limiti.

Cast: Scarlett Johansson, Adam Driver, Ray Liotta, Laura Dern, Merritt Wever, Azhy Robertson, regia di Noah Baumbach. Durata: 136 minuti.

Storia di un matrimonio, il trailer ufficiale

A Quiet Place – Un posto tranquillo – 2018

Tra i film da vedere su Netflix possiamo sicuramente inserire A Quiet Place – Un posto tranquillo, uno dei film horror più interessanti di questi ultimi anni e che vedrà uscire un sequel nel corso del 2020. In un terribile mondo invaso da creature misteriose, una famiglia vive nel silenzio per evitare che queste ultime sterminino i suoi membri. Evelyn e Lee sono determinati a trovare un modo per proteggere i loro figli, consapevoli che anche il minimo sussurro può portare a una terribile morte.

Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, regia di John Krasinski. Durata: 95 minuti.

A Quiet Place – Un posto tranquillo, il trailer ufficiale

Roma (original) – 2018

Città del Messico, anni ’70: Cleo è una delle collaboratrici domestiche che aiutano una coppia a prendersi cura dei loro quattro figli. Una serie di complicazioni sta per sconvolgere le vite di tutti. Roma, il cui titolo si riferisce al quartiere Colonia Roma di Città del Messico, si è aggiudicato numerosi premi, tra cui 3 Oscar 2019 (miglior film straniero, miglior fotografia e miglior regia per Alfonso Cuarón), David di Donatello 2019, 2 Golden Globes 2019 e il Leone d’oro di Venezia 2018: si merita dunque si stare tra i migliori film su Netflix.

Cast: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey, regia di Alfonso Cuarón. Durata: 135 minuti.

Roma, il trailer ufficiale

Eighth Grade – Terza media – 2018

Kayla Day è un’adolescente che pubblica video su YouTube dedicati ai coetanei che soffrono di isolamento, ansia e solitudine. Sul web si dimostra sicura e disinvolta, ma la vita reale è un’altra cosa. Eighth Grade – Terza media è un film sul tema delle difficoltà della preadolescenza, vincitore di numerosi premi nel corso del 2019 (tra cui il Critics Choice Award per Elsie Fisher, la protagonista).

Cast: Josh Hamilton, Emily Robinson, Elsie Fisher, Daniel Zolghadri, Greg Crowe, regia di Bo Burnham. Durata: 94 minuti.

Eighth Grade – Terza media, il trailer ufficiale

Il buco (original) – 2019

Il buco è un film horror distopico ambientato all’interno di una prigione che si sviluppa sottoterra. Una lastra scende un piano alla volta, dando cibo ai detenuti: partendo dalla cima, ai livelli inferiori non rimangono che le “briciole”, suscitando disperazione e facendo covare una ribellione. Tra i migliori film da vedere su Netflix non può mancare, soprattutto se siete amanti del genere.

Cast: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, regia di Galder Gaztelu-Urrutia. Durata: 94 minuti.

Il buco, il trailer ufficiale

Tyler Rake (original) – 2020

Tyler Rake (Chris Hemsworth) è un mercenario chiamato per compiere un difficile salvataggio: deve mettere in salvo il figlio di un signore della droga internazionale. Un film per gli amanti dell’azione, ricco di tensione e stunt spericolati, tratto dal graphic novel Ciudad. Già annunciato il sequel.

Cast: Chris Hemsworth, David Harbour, Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, regia di Sam Hargrave. Durata: 116 minuti.

Tyler Rake, il trailer ufficiale

Mission: Impossible – Fallout – 2018

Capitolo più recente della celebre saga dell’agente Ethan Hunt. In Mission: Impossible – Fallout, Tom Cruise e il suo team affrontano una corsa contro il tempo dopo una missione fallita, ritrovando alcuni alleati molto familiari. Pellicola ricca di effetti speciali e scene adrenaliniche, perfetta per gli amanti dei film d’azione: proprio per questo l’abbiamo scelta per la nostra selezione dei migliori film su Netflix da vedere.

Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, regia di Christopher McQuarrie. Durata: 147 minuti.

Mission Impossible – Fallout, il trailer ufficiale

Questi erano dunque i 10 migliori film su Netflix secondo noi, limitatamente agli ultimi anni. Fateci sapere i vostri preferiti nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

