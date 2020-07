Quali sono le migliori serie TV su Disney+? Il catalogo del servizio di streaming include contenuti Disney, Marvel, Pixar e National Geographic e sta crescendo di mese in mese, complicando sempre di più la selezione. Non è quindi semplice rispondere alla domanda, ma ci abbiamo provato focalizzando la nostra attenzione solo sui titoli molto recenti, tutti naturalmente inclusi con l’abbonamento.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su Disney+ da vedere, considerando quelle più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 serie TV, ma non c’è un ordine di preferenza o una classifica. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Disney+ relativa alle serie TV.

Le migliori serie TV su Disney+: la nostra selezione

The Mandalorian – 1 stagione

Ha “fatto conoscere” il servizio al lancio e sicuramente è una delle migliori serie TV su Disney+. The Mandalorian, creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, è la prima serie in live action ambientata nell’universo di Star Wars e racconta vicende di qualche anno successive a Episodio VI (Il ritorno dello Jedi). Il protagonista è Din Djarin, cacciatore di taglie mandaloriano che opera oltre i confini della Nuova Repubblica. Già confermata la seconda stagione.

Cast: Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Omid Abtahi, Nick Nolte, ideata da Jon Favreau. Durata episodi: 31-46 minuti.

The Mandalorian, il trailer ufficiale

I Simpson – 32 stagioni

Come potevamo lasciare fuori dalla selezione delle migliori serie TV su Disney+ un mostro sacro come Homer Simpson? I Simpson sono una serie iconica, nonostante le ultime stagioni stiano riscuotendo un successo minore rispetto a quelle di qualche anno fa, anche in Italia (complice la morte di Tonino Accolla, l’amato doppiatore italiano del protagonista). Racconta le surreali ed esilaranti avventure di una tipica famiglia americana della classe media, alle prese con i problemi di tutti i giorni: impossibile non conoscere Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e tutti i personaggi gialli della serie di animazione probabilmente più famosa di sempre.

Cast (voci originali): Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, ideata da Matt Groening. Durata episodi: 22 minuti.

Il mondo secondo Jeff Goldblum – 1 stagione

Serie TV documentario presentata da Jeff Goldblum (Jurassic Park), Il mondo secondo Jeff Goldblum esplora il nostro pianeta attraverso temi e oggetti “semplici” come le scarpe da ginnastica, il gelato, i jeans, i videogiochi. La docuserie costituisce un viaggio nel consumismo e nelle nostre abitudini e può contare sulla personalità del celebre attore: difficile annoiarsi e non divertirsi in sua compagnia. Una delle migliori serie TV su Disney+ secondo noi.

Cast: Jeff Goldblum, ideata da National Geographic. Durata episodi: 24-30 minuti.

Il mondo secondo Jeff Goldblum, il trailer ufficiale

High School Musical: The Musical – La serie – 1 stagione

Cambiamo completamente genere con High School Musical: The Musical – La serie, serie TV musicale basata sull’omonima e celebre serie cinematografica. Collocata temporalmente quasi 15 anni dopo gli eventi del film originale, racconta le sfide e le difficoltà da superare per i protagonisti del gruppo di teatro, alle prese con l’allestimento del loro musical per la produzione teatrale invernale.

Cast: Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, ideata da Tim Federle. Durata episodi: 27-34 minuti.

High School Musical: The Musical: La serie, il trailer ufficiale

Il mondo Disney mai visto – 1 stagione

Serie TV di genere documentario che offre uno sguardo ravvicinato sulla Walt Disney Company. Ne Il mondo Disney mai visto lo spettatore compie un viaggio tra le produzioni e il merchandise, lanciandosi dietro le quinte dei film, dei parchi divertimenti, del luoghi, della musica, dei giocattoli e non solo. Ogni episodio include tre storie per catturare i migliori momenti della narrazione Disney.

Durata episodi: 17 minuti.

Star Wars Clone Wars – 7 stagioni

Serie TV animata creata da George Lucas e prodotta da Lucasfilm, Star Wars Clone Wars si colloca tra L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e racconta i conflitti avvenuti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni. La serie animata arricchisce la storia di Star Wars con tante nuove avventure ambientate in una galassia molto lontana tra innovativa animazione computerizzata, leggendari personaggi e scene mozzafiato. Senza dubbio una delle migliori serie TV su Disney+, in particolare per gli amanti di Guerre Stellari.

Cast (voci originali): Matt Lanter, James Arnold Taylor, Ashley Eckstein, Catherine Taber, Tom Kane, ideata da George Lucas. Durata episodi: 22 minuti.

Star Wars Clone Wars, il trailer ufficiale dell’ultima stagione

Dietro le quinte dei parchi Disney: The Imagineering Story – 1 stagione

La miniserie documentario The Imagineering Story analizza la storia e la creazione dei parchi a tema e delle varie attrazione Disney di tutto il mondo. La regista Leslie Iwerks guida lo spettatore in un interessante viaggio dietro le quinte del centro di progettazione e sviluppo Walt Disney Imagineering, attraverso il quale è possibile scoprire cosa serve per creare e costruire parchi a tema Disney e cosa c’è dietro la magia di ognuno di essi.

Ideata e diretta da Leslie Iwerks. Durata episodi: 62-68 minuti.

The Imagineering Story, il trailer ufficiale

Runaways – 3 stagioni

Creata per Hulu e basata sui personaggi della Marvel Comics, Runaways è ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe e rientra tra le migliori serie TV su Disney+. I protagonisti sono sei adolescenti che si uniscono per combattere i loro genitori, membri di un’organizzazione criminale chiamata Pride. La terza e ultima stagione è disponibile dal 17 luglio 2020 su Disney+.

Cast: Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin, Allegra Acosta. Durata episodi: 45-53 minuti.

Runaways, il trailer ufficiale

Elena, diventerò Presidente – 1 stagione

Divertente serie TV per tutta la famiglia, raccontata attraverso voci fuori campo della protagonista (alle prese con la lettura del suo diario). Elena, diventerò Presidente segue le vicende di Elena, una ragazza dodicenne cubana-statunitense che frequenta la scuola media mentre aspira a diventare la futura Presidente degli Stati Uniti. Già confermata la seconda stagione.

Cast: Tess Romero, Selenis Leyva, Charlie Bushnell, Michael Weaver, ideata da Ilana Peña. Durata episodi: 22-27 minuti.

Elena, diventerò Presidente, il trailer ufficiale

Penny on M.A.R.S.

Chiudiamo la top 10 delle migliori serie TV su Disney+ con Penny on M.A.R.S., serie adolescenziale italiana (ma girata in inglese) spin-off di Alex & Co. Penny, figlia segreta di una popstar, segue il suo sogno e si iscrive insieme alla sua amica Camilla al M.A.R.S., la più importante scuola di arte e musica. Inizierà una grande avventura, affrontando insicurezze e timidezze.

Cast: Olivia-Mai Barrett, Shannon Gaskin, Finlay MacMillan, Olivia Chan, ideata da Beatrice Valsecchi. Durata episodi: 20-30 minuti.

Penny on M.A.R.S., il trailer ufficiale

Queste erano dunque le 10 migliori serie TV su Disney+ secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere le vostre preferite e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

