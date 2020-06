Quali sono le migliori serie TV su Amazon Prime Video? La scelta è difficile, visto l’aumento della quantità di contenuti disponibili con il passare dei mesi, ma abbiamo deciso di provare comunque a rispondere alla domanda, selezionando per voi le serie TV da vedere su Amazon Prime Video tra quelle molto recenti.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video assolutamente da vedere: ci siamo concentrati (con qualche piccola eccezione) sulle serie che hanno avuto almeno una stagione negli ultimi anni, senza scegliere un ordine di preferenza (lasciamo a voi questo “compito”). Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra selezione sulle migliori serie TV su Amazon Prime Video, concentrandoci prevalentemente sulle serie più recenti.

Preferite i film?

Le migliori serie TV su Amazon Prime Video: la nostra selezione

Vikings – 6 stagioni

Partiamo con la nostra selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video con Vikings, serie canadese targata History Channel che segue le avventure dell’eroe Ragnar Lothbrok. Racconta la saga dei fratelli vichinghi di Ragnar e della sua famiglia tra battaglie, colpi di stato e intrighi, conquistando il pubblico per l’accuratezza storica, il fascino del popolo vichingo e il carisma dei personaggi.

Cast: Travis Fimmel, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, ideata da Michael Hirst. Durata episodi: 45 minuti.

Vikings, il trailer ufficiale di lancio

Bosch (original) – 6 stagioni

Serie TV perfetta per gli amanti dei polizieschi e dei romanzi bestseller di Michael Connelly da cui è tratta. Harry Bosch (Titus Welliver) è un detective della omicidi della polizia di Los Angeles: nel corso delle sei stagioni dovrà affrontare e “pizzicare” diversi pericolosi criminali, mettendo in pericolo sé stesso e (in alcuni casi) la propria famiglia.

Cast: Titus Welliver, Jamie Hector, Madison Lintz, ideata da Michael Connelly. Durata episodi: 45 minuti.

Bosch, il trailer ufficiale di lancio

The Grand Tour (original) – 4 stagioni

La serie TV che ha fatto conoscere a tanti, anche in Italia, Amazon Prime Video. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May tornano nel mondo delle automobili (e non solo) dopo essersi allontanati da Top Gear con The Grand Tour: un divertente show per gli appassionati di auto e viaggi composto al momento da tre stagioni e da uno speciale per “lupi di mare” di 91 minuti, che inaugura la quarta. Senza ombra di dubbio una delle migliori serie TV su Amazon Prime Video.

Cast: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, ideato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May e Andy Wilman. Durata episodi: 44-90 minuti.

The Grand Tour, il trailer ufficiale di lancio

The Boys (original) – 1 stagione

In una selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video deve sicuramente esserci The Boys, che offre un irriverente sguardo su ciò che accade quando i supereroi, popolari e influenti, abusano dei loro poteri invece di usarli solo a fin di bene. I protagonisti proveranno a svelare la verità al mondo, iniziando una lotta apparentemente impari. Tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Cast: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, ideata da Eric Kripke. Durata episodi: 60 minuti.

The Boys, il trailer ufficiale di lancio

Dispatches from Elsewhere (original) – 1 stagione

Dispatches from Elsewhere, o Messaggi da Elsewhere, è una serie TV drammatica con protagonista Jason Segel (Marshall Eriksen di “How I met your mother”), alle prese insieme a un gruppo di persone comuni con un mistero che si snoda in profondità. La storia è incentrata su quattro personaggi, le cui vite si incroceranno: un uomo ossessionato dalle teorie complottiste, una vedova, un comune informatico e una donna problematica si imbattono in un rompicapo nascosto dietro il velo della vita quotidiana. Aggiunta di recente, si tratta di una delle migliori serie TV su Amazon Prime Video.

Cast: Jason Segel, Sally Field, Eve Lindley, ideata da Jason Segel. Durata episodi: 45 minuti.

Dispatches from Elsewhere, il trailer ufficiale di lancio

L’uomo nell’alto castello (original) – 4 stagioni

Basata sul romanzo di Philip K.Dick, L’uomo nell’alto castello, The Man in the High Castle il titolo originale, è una delle migliori serie TV su Amazon Prime Video, assolutamente da non perdere. In un passato ucronico, l’Asse (Germania nazista e Giappone) ha trionfato nella Seconda Guerra Mondiale e ora domina gran parte del mondo. A San Francisco, città controllata dai giapponesi, Juliana viene invischiata dalla sorellastra nella “resistenza” e sarà costretta a partire per un pericoloso viaggio. La serie si conclude in quattro stagioni.

Cast: Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, ideata da Frank Spotnitz. Durata episodi: 48-70 minuti.

L’uomo nell’alto castello, il trailer ufficiale di lancio

Jack Ryan (original) – 2 stagioni

Serie TV basata sulle vicende dell’analista della CIA Jack Ryan, protagonista di una serie di libri di Tom Clancy. Imbattutosi in una serie di movimenti bancari sospetti, Jack Ryan parte alla ricerca di risposte e si ritrova in un gioco mortale che lo porterà in giro per il mondo, mentre un pericoloso terrorista progetta un massiccio attacco agli Stati Uniti.

Cast: John Krasinski, Wendell Pierce, Abbie Cornish, ideata da Carlton Cuse e Graham Roland. Durata episodi: 42-60 minuti.

Jack Ryan, il trailer ufficiale di lancio

Fear the Walking Dead – 5 stagioni

Tra le serie TV da vedere su Amazon Prime Video, soprattutto per gli amanti dell’horror e degli zombie, possiamo includere Fear the Walking Dead. Si tratta di una serie spin-off ambientata nel mondo del popolarissimo show The Walking Dead, con protagonisti differenti. Una misteriosa epidemia distrugge il mondo dell’assistente scolastica Madison Clark, dell’insegnante Travis Manawa, della loro famiglia e non solo: saranno costretti alla fuga per sfuggire alle orde di zombie.

Cast: Kim Dickens, Cliff Curtis, Alycia Debnam-Carey, ideata da Robert Kirkman e Dave Erickson. Durata episodi: 45 minuti.

Fear The Walking Dead, il trailer ufficiale di lancio

Mr. Robot – 4 stagioni

Serie TV thriller ambientata nel mondo della tecnologia, Mr. Robot segue le vicende di Elliot (Rami Malek), giovane programmatore che di giorno lavora come ingegnere in una ditta di sicurezza informatica, di notte è un hacker giustiziere. Egli si ritrova a un bivio quando il leader di un gruppo di hacker attivisti lo recluta per distruggere l’azienda che per lavoro deve proteggere. Sicuramente tra le migliori serie TV su Amazon Prime Video.

Cast: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin, ideata da Sam Esmail, durata episodi: 40-60 minuti.

Mr. Robot, il trailer ufficiale di lancio

Grey’s Anatomy – 16 stagioni

Una delle serie TV più popolari di sempre e da non perdere su Amazon Prime Video, soprattutto per gli appassionati dei medical drama, è Grey’s Anatomy. Incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia presso un ospedale di Seattle: insieme ai suoi colleghi del programma di specializzazione, dovrà districarsi tra emergenze quotidiane e rapporti interpersonali.

Cast: Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Katherine Heigl, ideata da Shonda Rhimes. Durata episodi: 45 minuti.

Grey’s Anatomy, il trailer ufficiale di lancio

Bonus: 3 serie TV assolutamente da non perdere su Amazon Prime Video

Friends – 10 stagioni

Chiudiamo con tre serie “fuori concorso”, visto che finora abbiamo scelto tutti contenuti molto recenti (o con nuove stagioni). Tra le migliori serie TV su Amazon Prime Video sarebbe stato impossibile non includere Friends, iconica sitcom statunitense andata in onda dal 1994 al 2004 e disponibile con tutte le dieci stagioni al completo. Racconta le vicende di sei amici di New York (Ross, Chandler, Joy, Monica, Rachel e Phoebe), alle prese con problematiche amorose, avventure divertenti e situazioni esilaranti.

Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer, creata da David Crane e Marta Kauffman. Durata episodi: 22 minuti.

Friends, il trailer ufficiale di lancio

How I Met Your Mother – 9 stagioni

Come seconda eccezione abbiamo scelto How I Met Your Mother, iconica sitcom da alcuni giudicata come “erede” di Friends. La serie racconta le divertenti vicissitudini di cinque amici di New York, Ted, Marshall, Barney, Robin e Lily. Nel “futuro”, Ted racconta ai suoi figli di come ha conosciuto la loro madre, la cui identità rimarrà nascosta per quasi tutta la serie.

Cast: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, creata da Carter Bays e Craig Thomas. Durata episodi: 20 minuti.

How I Met Your Mother, il trailer di lancio

Scrubs – 9 stagioni

Chiudiamo con la terza e ultima eccezione di questa selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video con Scrubs, disponibile in tutte le nove stagioni. La divertente serie comedy racconta le vicende di J.D., del suo migliore amico Christopher e degli altri dipendenti, tra medici, infermieri e non solo, dell’ospedale Sacro Cuore. A eccezione dell’ultima, le stagioni sono raccontate dal punto di vista di J.D., narratore fuori campo di (quasi) ogni episodio.

Cast: Zach Braff, Sarah Clarke, Donald Faison, ideata da Bill Lawrence. Durata episodi: 20 minuti.

Scrubs, il trailer di lancio

Queste erano dunque secondo noi le 10 migliori serie TV su Amazon Prime Video dei tempi recenti, da vedere assolutamente (con l’aggiunta di tre serie “bonus” da non perdere). Abbiamo dovuto lasciare fuori tantissime belle serie TV, ma qualcuna doveva pur rimanere esclusa, no? Fateci sapere le vostre preferite nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

