AGGIORNAMENTO DEL 22/07/2026, ORE 20:20 – A due giorni dal rilascio delle beta 4 “per lo sviluppo”, Apple ha avviato il rollout delle seconde beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27, portando sui dispositivi compatibili dei beta tester pubblici le stesse build rilasciate in precedenza ai soli sviluppatori registrati.

I beta tester che erano già “sintonizzati” per ricevere le beta pubbliche, riceveranno le nuove versioni in anteprima come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema. Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS, iPadOS o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata, dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (basterà selezionare il profilo “Beta pubblica di xOS 26” alla voce “Aggiornamenti beta” della sezione “Aggiornamento software”).

ARTICOLO ORIGINALE DEL 20/07/2026, ORE 19:34 – A due settimane esatte dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima e a poco meno una settimana dall’apertura del ciclo di sviluppo anche ai beta tester pubblici, Apple ha portato avanti il ciclo di sviluppo principale degli OS 27, un percorso che ci terrà compagnia ancora per circa un mese e mezzo, rilasciando nuove versioni in anteprima.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le beta 4 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 nella sola versione “per lo sviluppo”; le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare a breve. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuove build e come installarle.

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Apple porta avanti il ciclo di sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle beta 4 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, versioni in anteprima che costituiscono il quarto passo nel lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che da qualche giorno è stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel mese di settembre 2026 (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato della mela morsicata:

Beta 4 di Xcode 27 tramite la build 27A5228h (sostituisce la 27A5218g rilasciata come Beta 3 di Xcode 27 lo scorso 6 luglio).

Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27 e iPadOS 27

La quarta build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24A5390f (sostituisce la 24A5380h rilasciata come beta 3 di iOS 27 e iPadOS 27 il 6 luglio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2020 in avanti.

Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la beta 4 “per lo sviluppo” ha un peso di 3,09 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla beta 3 di iOS 27). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “h” a una classificazione “f” (sono stati compiuti piccoli passi in avanti sul fronte della stabilità, almeno sulla carta).

Beta 4 “per lo sviluppo” di macOS 27 Golden Gate

La quarta build in anteprima del ciclo di sviluppo principale per la prossima generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26A5388g (sostituisce la 26A5378j rilasciata come beta 3 di macOS 27 Golden Gate lo scorso 6 luglio).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo in questo caso da una classificazione “j” a una classificazione “g” (ci avviciniamo leggermente alla piena stabilità, almeno sulla carta).

Beta 4 “per lo sviluppo” di watchOS 27

La quarta build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24R5325h (e sostituisce la 24R5315i rilasciata come beta 3 di watchOS 27 lo scorso 6 luglio).

Questo ciclo di sviluppo sarà piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), anche perché termina il supporto ai modelli più datati e limitati sul fronte dell’hardware. Dal punto di vista della stabilità, passiamo da una classificazione “i” a una classificazione “h” (piccoli miglioramenti sul fronte della stabilità).

Beta 4 “per lo sviluppo” di tvOS 27

La quarta build in anteprima del primo ciclo di sviluppo verso la prossima generazione di tvOS è la 24J5325d (sostituisce la 24J5315i rilasciata come beta 3 di tvOS 27 e audioOS 27 il 6 luglio scorso).

Rispetto agli altri OS 27, con tvOS 27 non sono attese grossissime novità: infatti, tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “i” a una classificazione “d”; si tratta della build più stabile del lotto.

Beta 4 “per lo sviluppo” di visionOS 27

Il team di sviluppo porta avanti anche il ciclo di sviluppo principale anche per la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 4 “per lo sviluppo” di visionOS 27 tramite la build 24M5326g (sostituisce la 24M5316k rilasciata come beta 3 di visionOS 27 lo scorso 6 luglio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso passiamo da una build “k” a una build “g” (ci avviciniamo leggermente alla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Ecco un recap di tutte le novità annunciate.

Le novità, già disponibili con le prime tre beta, sono tantissime e le principali ve le abbiamo raccontate in articoli dedicati. Di seguito, in attesa di scoprire le novità che emergeranno da queste Beta 4, vi lasciamo i link a tutti i contenuti inerenti:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 4 dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere ma non troppo ormai; il primo ciclo di sviluppo, viene storicamente esteso ai beta tester nel mese di luglio e ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni.