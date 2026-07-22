A partire dalle ore 13:15 di oggi, 22 luglio 2026, Facebook, Instagram e WhatsApp stanno dando diversi problemi a vari utenti. Le segnalazioni sono numerose e sembrano riguardare malfunzionamenti generalizzati, sia in Italia che altrove. A seguire gli aggiornamenti sulla situazione.

Aggiornamento ore 16.00: tutti i disservizi di Meta sembrano essere rientrati.

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Instagram e Facebook down oggi, 22 luglio: la situazione attuale

I problemi in corso in queste ore sembrano coinvolgere due dei principali servizi di Meta: Instagram, WhatsApp e Facebook, social che per numerosi utenti risultano al momento inaccessibili e/o non utilizzabili appieno. Come mostra il sito Downdetector, ci sono migliaia di segnalazioni a partire dalle ore 13:15 di oggi, 22 luglio.

Le cause di questi malfunzionamenti non sono ancora chiare, ma è importante sottolineare che se non riuscite a pubblicare un post, a condividere una storia, a navigare nel feed, a inviare messaggi su WhatsApp o a usare alcune funzioni di Facebook, Instagram o WhatsApp, il problema non risiede nel vostro smartphone o computer. Di solito, problemi di questo tipo vengono risolti entro poche ore, appena i tecnici individuano e correggono eventuali falle.

Questo “down” generalizzato segue altre interruzioni dei servizi di Meta verificatesi in passato, che hanno coinvolto Facebook, Instagram, WhatsApp e altri servizi della piattaforma. Comunque, al momento Meta non ha condiviso ulteriori informazioni al riguardo, ma vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

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In aggiornamento…