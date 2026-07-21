Le novità Amazon Prime Video di questo mese regalano una sorpresa per gli abbonati. All’interno del catalogo si aggiunge tutta la prima stagione di una delle più popolari serie TV firmate Apple TV: stiamo parlando di Silo, serie originale del servizio di Cupertino proprio in questi giorni giunta alla terza stagione. Vediamo come approfittarne.

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Amazon Prime Video regala la prima stagione di Silo agli abbonati

Le tante novità Prime Video di questo luglio 2026 accolgono un altro pezzo grosso: si tratta dell’intera prima stagione di Silo, popolare serie TV giunta proprio questo mese alla terza stagione (l’abbiamo anche selezionata nella nostra top 10 della serie Apple TV). Per chi non la conoscesse, la serie di fantascienza vede protagonista Rebecca Ferguson e racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla Terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche.

Nessuno sa quando o perché la città sotterranea sia stata costruita e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Juliette Nichols, ingegnere che lavora sui generatori nei livelli più bassi del Silo, cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, finendo col realizzare che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità. Nel cast, oltre alla già citata Rebecca Ferguson, anche David Oyelowo, Rashida Jones, Common, Tim Robbins e Harriet Walter.

La serie si basa sui popolari romanzi della Trilogia del Silo dello scrittore statunitense Hugh Howey, adattati dal vincitore dell’Emmy Graham Yost. La prima stagione è in regalo per gli abbonati Prime Video ed è composta da 10 episodi; le due stagioni seguenti sono disponibili tramite Apple TV (la terza è in corso, con un episodio a settimana): l’abbonamento a quest’ultimo servizio è attivabile anche attraverso Prime Video stesso, al costo di 9,99 euro al mese (primi 7 giorni gratis).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale). Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime (che include tra gli altri vantaggi anche il catalogo Prime Video) potete rimediare qui, sfruttando 30 giorni gratis.