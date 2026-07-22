Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per tre dei suoi smartwatch più recenti a marchio Amazfit: parliamo di Amazfit Balance 3 e Balance Ultra, annunciati all’inizio del mese di giugno, e di Amazfit Cheetah 2 Ultra, annunciato nel mese di maggio.

Oltre a questi tre modelli, un nuovo aggiornamento software è in distribuzione anche per quello che fino a poco tempo fa era lo smartwatch di punta del brand, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025, sempre durante IFA). Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità per ciascun modello.

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Zepp Health aggiorna quattro smartwatch Amazfit

Come anticipato in apertura, Zepp Health ha recentemente avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per quattro dei suoi popolarissimi smartwatch a marchio Amazfit.

Dai recentissimi Balance 3 e Balance Ultra fino al T-Rex 3 Pro dello scorso anno, passando per il Cheetah 2 Ultra, tutti i modelli coinvolti stanno ricevendo la stessa versione 6.2.104.6 del software, accompagnata però da changelog diversi a seconda del modello.

Dettagli aggiornamento per Balance 3 e Balance Ultra

Su Amazfit Balance 3 e Balance Ultra il nuovo aggiornamento va a sostituire la precedente versione rilasciata a inizio luglio (6.1.206.1) ed è accompagnato da un changelog nutrito che racconta di alcune ottimizzazioni e dell’aggiunta di tre novità in tutto: tra queste figura la possibilità di utilizzare lo smartwatch come altoparlante Bluetooth una volta che è collegato allo smartphone.

Amazfit Balance 3/Balance Ultra introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni. Prova l’aggiornamento! [Novità] Aggiunta la visualizzazione di navigazione Direzione di marcia in alto nell’app Mappe.

Aggiunto il rilevamento automatico dell’immersione per gli allenamenti di immersione.

Aggiunta la funzione Altoparlante Bluetooth. Dopo aver collegato lo smartphone, puoi riprodurre l’audio multimediale del telefono tramite l’altoparlante dell’orologio. [Ottimizzazioni] Ottimizzato l’algoritmo della soglia del lattato nella corsa per migliorarne la precisione.

Ottimizzata la visualizzazione di alcune unità durante la corsa in pista con il sistema imperiale. I dati relativi alla distanza continuano a essere visualizzati in unità metriche.

Ottimizzato l’ordine del carosello dati nella schermata di pausa durante gli allenamenti.

Ottimizzata l’interfaccia della navigazione sulla mappa all’arrivo a destinazione.

Dettagli aggiornamento per Cheetah 2 Ultra

Lo stesso aggiornamento, al netto di una delle tre novità che in questo caso manca, arriva su Amazfit Cheetah 2 Ultra. Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.2.104.6, tradotto in italiano dagli screenshot sottostanti (via u/Volker_l su Reddit), che è in distribuzione sullo smartwatch (anche in Europa) tramite un pacchetto OTA da 20,07 MB.

Benvenuti all’ultima versione di Amazfit Cheetah 2 Ultra! Ecco i contenuti dell’aggiornamento: [Novità] Aggiunta la visualizzazione di navigazione Direzione di marcia in alto nell’app Mappe.

Aggiunta la funzione Altoparlante Bluetooth. Dopo aver collegato lo smartphone, puoi riprodurre l’audio multimediale del telefono tramite l’altoparlante dell’orologio. [Ottimizzazioni] Ottimizzato l’algoritmo della soglia del lattato nella corsa per migliorarne la precisione.

Ottimizzata la visualizzazione di alcune unità durante la corsa in pista con il sistema imperiale. I dati relativi alla distanza continuano a essere visualizzati in unità metriche.

Ottimizzato l’ordine del carosello dati nella schermata di pausa durante gli allenamenti.

Ottimizzata l’interfaccia della navigazione sulla mappa all’arrivo a destinazione.

Dettagli aggiornamento per T-Rex 3 Pro

È passato circa un mese da quando Amazfit T-Rex 3 Pro ha ricevuto l’aggiornamento alla versione 4.10.5.1 che ha portato sullo smartwatch HybridCharge e qualche altra novità; ora Zepp Health ha deciso di “allineare” la versione del software di T-Rex 3 Pro a quella dei modelli più recenti, facendo di fatto compiere allo smartwatch un bel salto in avanti fino alla versione 6.2.104.6 del software.

Rispetto agli altri tre modelli sopra-citati, nonostante la versione del software sia la medesima, questo smartwatch può vantare novità differenti. Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.2.104.6, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via u/splen0 su Reddit), che è già in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (su scala globale) tramite un pacchetto OTA da 24,59 MB.

Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Di seguito i dettagli: [Novità] Aggiunta l’app Calendario di allenamento, che consente di visualizzare i piani di allenamento creati nell’app Zepp. Aggiunta una voce Libreria di allenamento all’Elenco allenamenti, con supporto per più corsi integrati dall’app Zepp. Aggiunto HybridCharge come campo dati di allenamento, che consente di visualizzare lo stato di HybridCharge in tempo reale durante gli allenamenti (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Altro > HybridCharge). I record di allenamento ora supportano il collegamento di attrezzature per l’allenamento (come le scarpe da corsa) per il monitoraggio dell’utilizzo delle attrezzature*. [Ottimizzazioni] Ottimizzato il layout della pagina del record di allenamento. Ottimizzate le impostazioni di notifica con più opzioni di personalizzazione (Percorso: Impostazioni > Notifiche > Impostazioni). Il tasto di scelta rapida ora supporta l’avvio diretto di un allenamento designato (Percorso: Impostazioni > Preferenze > Tasto di scelta rapida > Allenamento designato). Ottimizzata l’esperienza di Risparmio batteria. Aggiunto il supporto per la sincronizzazione dei dati di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) con Apple Salute (solo iOS. È richiesta l’autorizzazione nell’app Apple Salute). Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).