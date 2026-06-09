Tra le tante novità annunciate da Apple nel corso della WWDC 2026 ce n’è una che, pur non avendo ricevuto la stessa attenzione riservata ad altre funzionalità più appariscenti, potrebbe rivelarsi particolarmente apprezzata dagli utenti che utilizzano quotidianamente gli AirPods. L’azienda di Cupertino ha infatti confermato l’arrivo di un nuovo sistema di equalizzazione personalizzabile che consentirà di modificare la resa sonora degli auricolari in modo molto più semplice e immediato rispetto a quanto possibile fino a oggi.

Si tratta di una novità attesa da anni dalla community e che va a colmare una delle lacune storiche dell’ecosistema audio di Apple, soprattutto se confrontato con molte soluzioni concorrenti che già promettono di intervenire direttamente sui parametri audio attraverso equalizzatori avanzati.

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Apple introduce un equalizzatore personalizzato per AirPods

Con la nuova generazione delle proprie piattaforme software, e in particolare con iOS 27, Apple aggiungerà agli AirPods un equalizzatore personalizzato integrato a livello di sistema. Fino a oggi gli utenti potevano fare affidamento soltanto sui preset disponibili all’interno di Apple Music oppure su alcune opzioni nascoste nelle impostazioni di Accessibilità di iOS, soluzioni che, pur offrendo un minimo margine di personalizzazione, risultavano decisamente limitate e soprattutto incapaci di influenzare tutte le sorgenti audio utilizzate sul dispositivo.

La nuova implementazione cambia radicalmente questo approccio, Apple spiega infatti che l’equalizzazione personalizzata permetterà di intervenire direttamente sul bilanciamento delle frequenze sonore, regolando separatamente bassi, medi e alti in base alle proprie preferenze di ascolto.

In termini pratici, chi predilige una resa più energica potrà enfatizzare le basse frequenze per ottenere bassi più profondi e presenti, mentre chi cerca maggiore definizione potrà intervenire sugli alti per migliorare la chiarezza di voci e strumenti musicali.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova funzione riguarda proprio il suo funzionamento a livello di sistema. Dalle schermate mostrate da Apple emerge infatti la presenza di due modalità principali: una configurazione Consigliata, pensata per mantenere il profilo audio ottimizzato dagli ingegneri dell’azienda, e una modalità Personalizzata che mette a disposizione un equalizzatore grafico a tre bande.

La vera novità tuttavia, è che le modifiche apportate dall’utente verranno applicate a qualsiasi contenuto riprodotto tramite AirPods; non si parlerà quindi soltanto di Apple Music, ma anche di applicazioni come Spotify, YouTube, Netflix, Disney+, podcast, chiamate vocali e qualsiasi altra sorgente audio riprodotta attraverso gli auricolari.

Apple stessa sottolinea che gli AirPods sono progettati per riprodurre fedelmente musica, film, programmi TV e chiamate, ma riconosce che molti utenti preferiscono un’impronta sonora diversa da quella predefinita; proprio per questo motivo l’azienda ha deciso di offrire un livello di personalizzazione molto più avanzato rispetto al passato.

L’equalizzatore personalizzabile andrà ad aggiungersi alle numerose funzionalità già presenti sugli AirPods, tra cui troviamo Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato e Rilevamento conversazione. La novità rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nella strategia di Apple volta a rendere l’esperienza audio sempre più flessibile e adattabile alle esigenze individuali di ogni utente.

Al momento non è ancora chiaro quanto sarà approfondito il livello di controllo disponibile nella versione finale del software, restano infatti alcuni interrogativi legati alla possibilità di creare e salvare profili personalizzati multipli oppure di intervenire su un numero maggiore di bande di frequenza. Durante il keynote della WWDC 2026 Apple ha mostrato soltanto una prima anteprima dell’interfaccia e ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi mesi.

In ogni caso, dopo anni di richieste da parte degli utenti, l’arrivo di un vero equalizzatore di sistema per gli AirPods rappresenta una delle novità più interessanti introdotte da iOS 27. Gli utenti dovranno dunque attendere il rilascio pubblico previsto per l’autunno, ma tutto lascia pensare che uno dei limiti più discussi degli auricolari Apple sia finalmente destinato a scomparire.