-40% su un OLED 4K del 2026 vincitore del CES Innovation Awards: non capita spesso di trovare uno schermo con 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e processore AI di nuova generazione a meno di 800€ su Amazon. LG OLED48B6ELC è in promozione con uno sconto che supera i 500€ sul prezzo di listino, e vale decisamente la pena approfondire.

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LG OLED48B6ELC: nero perfetto, AI integrata e gaming da urlo in 48 pollici

Partiamo dall’elemento che da solo giustifica la scelta di un OLED rispetto a qualsiasi altra tecnologia: il Nero Perfetto certificato UL. Ogni pixel si spegne individualmente, eliminando il backlight bleeding tipico dei pannelli LCD e restituendo un contrasto che non ha rivali. Su LG OLED48B6ELC questo vantaggio è amplificato da una risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10 Pro, Dolby Vision e HLG Pro.

Il cuore pulsante del televisore è il processore α8 AI Gen3, descritto da LG come 5 volte più intelligente rispetto alla generazione precedente. Non si tratta di marketing: il chip analizza attivamente il contenuto in riproduzione per ricostruire i dettagli in 4K, ottimizzare i colori e adattare la resa audio alle condizioni della stanza. Tra le funzioni AI più interessanti:

AI Object Remastering Pro : isola voci e suoni chiave anche in presenza di musica di sottofondo o rumore di folla

: isola voci e suoni chiave anche in presenza di musica di sottofondo o rumore di folla AI Sound PRO : virtual upmix a 11.1.2 canali con supporto Dolby Atmos

: virtual upmix a con supporto AI Genre Selection : rileva automaticamente il tipo di contenuto (film, sport, gaming) e regola il motion per un risultato naturale

: rileva automaticamente il tipo di contenuto (film, sport, gaming) e regola il motion per un risultato naturale AI Picture personalizzato: il TV impara le preferenze di visione nel tempo e adatta l’immagine di conseguenza

Sul fronte smart, OLED48B6ELC gira su webOS con Multi AI, compatibile sia con Google Gemini che con Microsoft Copilot, una combinazione che ancora pochi televisori sul mercato possono vantare. Il sistema ha ricevuto il riconoscimento AVForums Editor’s Choice Best Smart TV System 2025/2026 e il programma webOS Re:New garantisce aggiornamenti futuri della piattaforma.

Per i gamer, la proposta è completa: 4K@120fps, G-Sync, FreeSync Premium, VRR e ALLM su tutte e 4 le porte HDMI 2.1 disponibili. Il Bluetooth Ultra Low Latency riduce la latenza dei controller wireless, mentre la compatibilità con NVIDIA GeForce NOW e Xbox Game Pass è integrata nativamente in webOS. Il formato da 48 pollici (121 cm) si presta perfettamente anche come monitor da scrivania evoluto, una soluzione che sta attirando sempre più appassionati di gaming.

La dotazione si completa con il Telecomando AI Magic Remote MR26GB con controllo gestuale, connettività Wi-Fi 5, Miracast, DLNA, uscita ottica e sintonizzatori DVB-T2/S2/C. Sul fronte salute, la certificazione Eyesafe RPF 40 garantisce una riduzione verificata delle emissioni di luce blu.

Sconto superiore al 40%: i numeri dell’offerta su Amazon

LG OLED48B6ELC è disponibile su Amazon.it a 782,11€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 1.299,00€, con un risparmio netto di oltre 516€ e uno sconto che si avvicina al 40%. Per un OLED del 2026 con processore AI di ultima generazione e gaming 4K@120Hz completo, si tratta di una finestra interessante da non sottovalutare. Il prezzo su Amazon può variare, quindi conviene verificare la pagina al momento dell’acquisto.

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