La WWDC 2026 non è stata soltanto l’occasione per scoprire le novità destinate agli utenti finali di iPhone, iPad e Mac, come ogni anno una parte importante della conferenza è stata dedicata agli sviluppatori e, sotto questo punto di vista, Apple ha annunciato alcune delle novità più significative degli ultimi anni.

L’azienda di Cupertino ha infatti presentato una nuova generazione di strumenti pensati per accelerare lo sviluppo delle applicazioni, introducendo framework di intelligenza artificiale più avanzati, nuove API per integrare modelli generativi e una profonda evoluzione di Xcode 27, che abbraccia in modo sempre più deciso la cosiddetta programmazione agentica.

L’obiettivo è chiaro, consentire agli sviluppatori di creare applicazioni più intelligenti, più integrate con il sistema operativo e più semplici da realizzare sfruttando l’assistenza dell’intelligenza artificiale durante tutte le fasi dello sviluppo.

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I nuovi framework IA aprono le porte a modelli Apple, Gemini e Claude

Una delle novità più importanti riguarda l’evoluzione dei framework dedicati all’intelligenza artificiale. Apple ha annunciato un importante aggiornamento del framework Foundation Models, che diventa una sorta di punto di accesso unificato per integrare nelle applicazioni sia i modelli sviluppati internamente dall’azienda sia quelli di fornitori esterni.

Grazie alla nuova API nativa per Swift, gli sviluppatori potranno utilizzare modelli più avanzati eseguiti direttamente sul dispositivo, sfruttare input basati sulle immagini, accedere a modelli ospitati nel cloud e persino creare capacità personalizzate per adattare il comportamento dell’intelligenza artificiale alle esigenze della propria applicazione.

La novità più interessante è probabilmente l’apertura verso soluzioni di terze parti, Apple ha infatti confermato che gli sviluppatori potranno utilizzare facilmente modelli come Gemini di Google e Claude di Anthropic, oltre a qualsiasi altro servizio compatibile con il nuovo protocollo dedicato ai modelli linguistici.

Per favorire l’adozione di queste tecnologie, Cupertino offrirà inoltre l’accesso gratuito ai nuovi Apple Foundation Models eseguiti tramite Private Cloud Compute agli sviluppatori iscritti all’App Store Small Business Program che non abbiano superato i due milioni di download complessivi.

Arriva Core AI per eseguire modelli complessi direttamente sui dispositivi

Tra le novità annunciate trova spazio anche Core AI, un framework completamente nuovo pensato per chi desidera integrare modelli personalizzati all’interno delle proprie applicazioni; Apple lo descrive come la soluzione ideale per l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale, grazie a un’architettura progettata specificamente per sfruttare la memoria unificata e il Neural Engine dei chip Apple Silicon.

Questo significa che gli sviluppatori potranno distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sui dispositivi compatibili, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando privacy, velocità di risposta e affidabilità.

Xcode 27 diventa sempre più agentico

Se i nuovi framework rappresentano la base tecnologica dell’offerta IA di Apple, è probabilmente Xcode 27 la novità che attirerà maggiormente l’attenzione degli sviluppatori. La nuova versione dell’ambiente di sviluppo integra infatti in modo nativo alcuni dei principali modelli e agenti di intelligenza artificiale oggi disponibili sul mercato, inclusi quelli sviluppati da OpenAI, Google e Anthropic.

Apple parla apertamente di agentic coding, ovvero un approccio nel quale l’intelligenza artificiale non si limita a suggerire frammenti di codice ma collabora attivamente con lo sviluppatore durante la realizzazione del software.

Gli agenti possono partecipare a sessioni di pianificazione, rispondere a domande contestuali, proporre modifiche al codice e mostrare in tempo reale anteprime delle modifiche effettuate; le conversazioni avvengono direttamente all’interno di Xcode e permettono di visualizzare documentazione, codice e suggerimenti in un’unica area di lavoro.

La piattaforma compie inoltre un ulteriore passo avanti verso l’automazione, consentendo agli agenti di eseguire test, verificare modifiche grafiche, sperimentare soluzioni all’interno del Playground e interagire con i simulatori attraverso il nuovo Device Hub.

Xcode diventa più leggero, veloce e personalizzabile

Oltre alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Apple ha introdotto diversi miglioramenti all’ambiente di sviluppo. Xcode 27 sarà disponibile esclusivamente sui Mac dotati di Apple Silicon, una scelta che consente all’azienda di ottimizzare ulteriormente le prestazioni; secondo Apple la nuova versione occupa circa il 30% di spazio in meno rispetto al passato e offre una maggiore velocità generale nelle operazioni quotidiane.

Non mancano novità dedicate alla personalizzazione, con una barra degli strumenti completamente configurabile e un nuovo sistema di temi che permette di applicare colori e impostazioni grafiche all’interno dell’editor.

Anche Xcode Cloud riceve un importante aggiornamento e promette prestazioni fino a due volte superiori, grazie all’ottimizzazione per le applicazioni basate su Metal e per i progetti destinati a visonOS.

Miglioramenti anche per SwiftUI, Swift e lo sviluppo di videogiochi

Apple ha approfittato della WWDC 2026 anche per aggiornare diversi strumenti fondamentali del proprio ecosistema. SwiftUI continua il suo percorso di maturazione e promette applicazioni più reattive senza richiedere modifiche al codice esistente, mentre Swift 6.4 introduce nuove ottimizzazioni dedicate alla produttività quotidiana degli sviluppatori, semplificando la gestione degli avvisi e migliorando la diagnostica del compilatore.

Importanti novità arrivano inoltre per il mondo del gaming, Apple ha presentato Game Porting Tollkit 4, che punta a rendere ancora più semplice il porting dei giochi PC verso macOS, oltre a nuovi strumenti per Unity, un convertitore dedicato agli asset di Steam e miglioramenti e Reality Composer Pro per la creazione di esperienze spaziali su visionOS.

Apple prepara il terreno per una nuova generazione di app intelligenti

Le novità annunciate mostrano chiaramente la direzione intrapresa da Apple, dopo aver portato l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente con Apple Intelligence, l’azienda sta ora costruendo un ecosistema completo che permetta agli sviluppatori di sfruttare queste tecnologie in modo sempre più semplice e potente.

L’integrazione nativa di modelli come Gemini, Claude e ChatGPT all’interno di Xcode, unita ai nuovi framework IA e agli strumenti di sviluppo più automatizzati, potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più importanti per l’ecosistema Apple degli ultimi anni; resta ora da vedere come gli sviluppatori accoglieranno queste novità e quali applicazioni nasceranno sfruttando le nuove possibilità offerte da iOS 27, macOS 27 e dalle altre piattaforme della società di Cupertino.