Anthropic continua a rivedere la strategia relativa a Claude Fable 5, il modello di intelligenza artificiale più potente della famiglia Claude. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi una prima estensione dell’accesso gratuito fino al 12 luglio, l’azienda ha deciso di concedere un’ulteriore settimana agli utenti dei piani a pagamento, rinviando ancora una volta il passaggio definitivo al sistema basato sui crediti di utilizzo.

La nuova comunicazione arriva a poche ore dalla precedente scadenza e conferma che Claude Fable 5 rimarrà incluso negli abbonamenti fino al 19 luglio 2026, lasciando quindi invariata, almeno per un’altra settimana, la possibilità di utilizzare il modello senza acquistare crediti aggiuntivi.

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Anthropic concede un’altra settimana di accesso a Fable 5

La vicenda continua a evolversi rapidamente. Inizialmente Anthropic aveva previsto che Claude Fable 5 sarebbe uscito dagli abbonamenti standard già l’8 luglio, obbligando anche gli utenti Pro a utilizzare un sistema di pagamento a consumo. Dopo le numerose critiche ricevute dalla community, l’azienda aveva però fatto un primo passo indietro, estendendo il periodo promozionale fino al 12 luglio.

Ora arriva una seconda retromarcia. Attraverso un nuovo annuncio ufficiale, Anthropic ha confermato che il modello resterà disponibile fino a domenica 19 luglio alle 23:59 (ora del Pacifico) per tutti gli utenti in possesso di un piano a pagamento. La società sottolinea che il funzionamento del servizio non subirà modifiche rispetto a quanto previsto negli ultimi giorni e che non sarà necessario effettuare alcuna operazione per beneficiare della proroga.

La nuova estensione non modifica però le limitazioni già introdotte, gli utenti dei piani Pro, Max, Team ed Enterprise continueranno infatti a poter utilizzare Claude Fable 5 senza costi aggiuntivi, ma soltanto entro un limite pari al 50% della quota settimanale prevista dal proprio abbonamento.

Anthropic ricorda inoltre che Fable 5 consuma le risorse disponibili più rapidamente rispetto agli altri modelli della piattaforma, come Opus e Sonnet, motivo per cui suggerisce di riservarlo ai compiti più impegnativi, come attività di ricerca avanzata o problemi di programmazione particolarmente complessi.

Una volta raggiunta la soglia dedicata a Fable 5, gli utenti potranno scegliere se acquistare crediti di utilizzo per continuare a impiegare il modello oppure passare a uno degli altri modelli Claude disponibili, sfruttando il restante limite incluso nel proprio piano.

Se non ci saranno ulteriori cambiamenti di programma, questa dovrebbe essere l’ultima proroga concessa da Anthropic; l’azienda conferma infatti che dal 20 luglio tutto l’utilizzo di Claude Fable 5 avverrà esclusivamente tramite crediti di utilizzo, uscendo quindi definitivamente dal monte richieste incluso negli abbonamenti standard.

Si tratta dell’ennesimo cambio di programma in poche settimane, dopo il temporaneo blocco della disponibilità internazionale imposto dalle restrizioni statunitensi, il modello era infatti tornato accessibile a livello globale soltanto pochi giorni prima che Anthropic annunciasse la sua rimozione dagli abbonamenti, una decisione che aveva generato numerose proteste da parte degli utenti, soprattutto perché Fable 5 era stato presentato come uno dei principali vantaggi dei piani a pagamento.

Anche se l’azienda aveva già lasciato intendere di voler reintegrare il modello negli abbonamenti non appena la capacità della propria infrastruttura lo consentirà, al momento non esiste ancora una tempistica ufficiale e il passaggio ai crediti rimane il piano previsto.

La nuova proroga non riguarda esclusivamente Claude Fable 5, Anthropic ha infatti annunciato l’estensione dell’aumento temporaneo dei limiti di utilizzo di Claude Code, l’ambiente dedicato allo sviluppo software con l’intelligenza artificiale.

L’incremento del 50% dei limiti settimanali, introdotto lo scorso maggio e inizialmente previsto fino al 13 luglio, rimarrà valido anch’esso fino al 19 luglio, offrendo agli sviluppatori un’altra settimana con una disponibilità di utilizzo superiore rispetto a quella standard.

L’ennesimo cambio di rotta conferma come Anthropic stia ancora cercando il giusto equilibrio tra la volontà di rendere disponibili i propri modelli più avanzati e gli elevati costi computazionali necessari per mantenerli operativi su larga scala. Per gli utenti, almeno per il momento, la conseguenza è positiva: Claude Fable 5 resterà accessibile senza costi aggiuntivi ancora per qualche giorno, anche se il passaggio definitivo al sistema basato sui crediti sembra ormai semplicemente rimandato.