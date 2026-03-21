Apple si appresta a rilasciare in forma stabile iOS 26.4 e iPadOS 26.4, le nuove versioni intermedie per le più recenti generazioni dei sistemi operativi mobile, presentati in anteprima lo scorso 9 giugno (in occasione del keynote di apertura della WWDC25) e rilasciati per la prima volta in forma stabile lo scorso 15 settembre.

In questo contenuto andremo a riepilogare tutte le informazioni utili sui prossimi aggiornamenti intermedi di iOS e di iPadOS, molto importanti perché porteranno su tutti i dispositivi compatibili interessanti novità (per la prima volta dal primo rilascio in forma stabile).

Le novità di iOS 26.4 e iPadOS 26.4

Dopo due cicli di sviluppo più brevi del solito, il ciclo di sviluppo di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 ha ripreso uno svolgimento più “classico” in termini di versioni in anteprima: il colosso di Cupertino ha rilasciato quattro beta prima della Release Candidate che è arrivata lo scorso 18 marzo.

Abbiamo visto, beta dopo beta, le novità implementate e, adesso, andremo a riepilogare le principali, cercando di seguire anche le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento sugli iPhone.

Novità per Apple Music

Apple Music riceve tante novità nel passaggio a iOS 26.4 e, in primis, abbiamo la nuova funzione Playlist Playground potenziata da Apple Intelligence, così descritta nelle note di rilascio:

Playlist Playground (beta) genera una playlist dalla tua descrizione, completa di titolo, descrizione e tracklist.

Abbiamo poi la nuova funzione Concerti vicino a te e altre piccole novità, così descritte nelle note di rilascio dal colosso di Cupertino:

Concerti ti aiuta a scoprire spettacoli nelle vicinanze di artisti presenti nella tua libreria e ti consiglia nuovi artisti in base a ciò che ascolti.

Il riconoscimento musicale offline nel Centro di Controllo identifica i brani senza connessione a Internet e fornisce automaticamente i risultati quando torni online

Il widget Musica ambientale per Sonno, Relax, Produttività e Benessere porta playlist selezionate nella schermata Home.

Gli sfondi a schermo intero conferiscono alle pagine di album e playlist un aspetto più coinvolgente.

Novità in ambito accessibilità

iOS 26.4 porterà al debutto anche alcune modifiche in ambito accessibilità. Due di queste sono pensate per ottimizzare ulteriormente l’esperienza utente con in Liquid Glass design. Ecco cosa raccontano le note di rilascio:

L’impostazione “Riduci effetti luminosi” minimizza i lampi di luce intensa quando si toccano elementi come i pulsanti.

Le impostazioni dei sottotitoli e delle didascalie sono disponibili dall’icona delle didascalie durante la visualizzazione dei contenuti multimediali, rendendole più facili da trovare, personalizzare e visualizzare in anteprima.

L’impostazione “Riduci movimento” riduce in modo più affidabile le animazioni di Liquid Glass per gli utenti sensibili al movimento sullo schermo.

Altri miglioramenti di iOS 26.4

Oltre alle sezioni dedicate alle novità di Apple Music e alle novità in ambito accessibilità, le note di rilascio di iOS 26.4 raccontano di altre novità e miglioramenti che sono emersi durante l’intero ciclo di sviluppo:

Supporto a nuove emoji – “8 nuove emoji, tra cui un’orca, un trombone, una frana, una ballerina e una faccia distorta, sono disponibili nella tastiera emoji” – in soldoni, arriva il supporto alle emoji dello standard Unicode 17.0, rilasciato il 9 settembre 2025.

– “8 nuove emoji, tra cui un’orca, un trombone, una frana, una ballerina e una faccia distorta, sono disponibili nella tastiera emoji” – in soldoni, arriva il supporto alle emoji dello standard Unicode 17.0, rilasciato il 9 settembre 2025. Nuove potenzialità nell’app Freeform – “Freeform acquisisce strumenti avanzati per la creazione e la modifica di immagini e una libreria di contenuti premium, unendosi ad Apple Creator Studio“.

– “Freeform acquisisce strumenti avanzati per la creazione e la modifica di immagini e una libreria di contenuti premium, unendosi ad Apple Creator Studio“. Novità legate ai promemoria – “Contrassegna i promemoria come urgenti dalla barra degli strumenti rapida o tenendo premuto e filtra i promemoria urgenti nelle tue liste smart“.

– “Contrassegna i promemoria come urgenti dalla barra degli strumenti rapida o tenendo premuto e filtra i promemoria urgenti nelle tue liste smart“. Condivisione del metodo di pagamento – “La condivisione degli acquisti consente ai membri adulti dei gruppi di condivisione familiare di utilizzare il proprio metodo di pagamento per effettuare acquisti, senza dover dipendere dall’organizzatore familiare.”

– “La condivisione degli acquisti consente ai membri adulti dei gruppi di condivisione familiare di utilizzare il proprio metodo di pagamento per effettuare acquisti, senza dover dipendere dall’organizzatore familiare.” Miglioramenti per la tastiera – “Precisione della tastiera migliorata durante la digitazione rapida” – È qualcosa che è stata inserita durante il ciclo di sviluppo ma della quale ci siamo accorti solo con l’arrivo delle note di rilascio; in sostanza, Apple ha ripristinato il corretto funzionamento della tastiera quando si digita velocemente.

Alcune novità esclusive di iPadOS 26.4

Oltre a queste novità che investono anche iOS 26.4, ci sono un paio di novità “esclusive” di iPadOS 26.4 e che sono pensate ad hoc per gli iPad, dispositivi che hanno uno schermo decisamente più grande rispetto a quello degli iPhone.

Pulsante per visualizzare le finestre nascoste – Quando un utente avvia un’app che ha già finestre aperte, alcune delle quali sono nascoste, compare un nuovo messaggio sullo schermo che avvisa del numero di finestre nascoste e consente di visualizzarle.

– Quando un utente avvia un’app che ha già finestre aperte, alcune delle quali sono nascoste, compare un nuovo messaggio sullo schermo che avvisa del numero di finestre nascoste e consente di visualizzarle. Barra delle schede compatta su Safari – L’opzione “Barra delle schede compatta” di Safari ti offre più spazio per navigare e ti consente di effettuare ricerche direttamente dalla scheda attiva.

iPhone compatibili con iOS 26.4

La lista degli iPhone compatibili con iOS 26.4 è rimasta la stessa rispetto a iOS 26.3 e alle precedenti iterazioni di iOS 26: il colosso di Cupertino è solito mantenere invariata questa lista e, al massimo, aggiungere i nuovi dispositivi presentati nel frattempo (come il nuovo iPhone 17e).

iPad compatibili con iPadOS 26.4

Anche la lista degli iPad compatibili con iPadOS 26.4 non subisce modifiche rispetto a quella dei modelli compatibili con iPadOS 26.3 e le precedenti iterazioni, con l’unica eccezione che è rappresentata dall’arrivo dell’iPad Air con chip M4.

Gamma iPad Pro iPad Pro 13 (8 a generazione, 2025) iPad Pro 13 (7 a generazione, 2024) iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017) iPad Pro 11 (6 a generazione, 2025) iPad Pro 11 (5 a generazione, 2024) iPad Pro 11 (4 a generazione, 2022) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

Gamma iPad Air iPad Air (M4, 2026) iPad Air (M3, 2025) iPad Air (M2, 2024) iPad Air (5 a generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

Gamma iPad mini iPad mini (7 a generazione, 2024) iPad mini (6 a generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

Gamma iPad iPad (11 a generazione, 2025) iPad (10 a generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)



Quando arriveranno iOS 26.4 e iPadOS 26.4

Non abbiamo indicazioni ufficiali su quando verranno rilasciati iOS 26.4 e iPadOS 26.4 ma, considerando la disponibilità dalla prima parte di questa settimana delle Release Candidate, non ci vorrà molto prima dell’arrivo in forma stabile.

Il rilascio potrebbe avvenire in qualsiasi giorno della prossima settimana, già a partire da lunedì 23 marzo 2026, intorno alle 18:00 ore italiane (dato che negli USA l’ora legale è già tornata nella seconda domenica del mese). Come di consueto, l’aggiornamento verrà distribuito tramite OTA e, almeno all’inizio, potrebbe volerci molto tempo per l’installazione.