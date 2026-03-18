A poco meno di dieci giorni dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, Apple ha avviato la parte conclusiva del quarto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che a questo punto dovrebbe concludersi definitivamente la settimana prossima e che si è rivelato abbastanza ricco sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4, watchOS 26.4 e visionOS 26.4, sia nella versione “beta per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple porta a termine il quarto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, versioni in anteprima che concludono (al netto di problematiche segnalate dai beta tester) il quarto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

A differenza dei due precedenti cicli di sviluppo, in questo caso il colosso di Cupertino ha rilasciato quattro beta prima delle versioni candidate al rilascio. Il rollout in forma stabile dovrebbe avvenire la prossima settimana, in linea con le tempistiche solite (guardando alla precedente generazione, iOS 18.4 e soci vennero rilasciati il 31 marzo 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per la precedente generazione di iOS/iPadOS e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26:

Release Candidate di iOS 18.7.7 e iPadOS 18.7.7 tramite la build 22H333 (sostituisce la 22H320 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.6 lo scorso 4 marzo)

e tramite la build (sostituisce la 22H320 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.6 lo scorso 4 marzo) Release Candidate 5 di macOS 15.7.5 Sequoia tramite la build 24G624 (sostituisce la 24G623 rilasciata come Release Candidate 4 di macOS 15.7.5 Sequoia lo scorso 9 marzo)

tramite la build (sostituisce la 24G623 rilasciata come Release Candidate 4 di macOS 15.7.5 Sequoia lo scorso 9 marzo) Release Candidate 5 di macOS 14.8.5 Sonoma tramite la build 23J423 (sostituisce la 23J422 rilasciata come Release Candidate 4 di macOS 14.8.5 Sonoma lo scorso 9 marzo).

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica”, è la 23E244 (sostituisce la 23E5234a rilasciata come beta 4 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 il 9 marzo scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nello specifico di iOS 26.4, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 8,12 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.3.1).

La quarta (e probabilmente ultima) build in anteprima del quarto aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica” è la 25E241/25E243 (sostituisce la 25E5233c rilasciata come beta 4 di macOS 26.4 Tahoe lo scorso 9 marzo).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile: macOS 26.r Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. L’aggiornamento che porta con sé questa Release Candidate ha un peso di 13,5 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.3.1 Tahoe).

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23T239 (e sostituisce la 23T5236a rilasciata come beta 4 di watchOS 26.4 il 9 marzo scorso).

Sapevamo che, sul fronte delle novità, questo ciclo di sviluppo potesse configurarsi come interessante per il sistema operativo (dato che è cambiata la prima lettera del codice della build). Nonostante ciò, l’aggiornamento sembra candidato a portare con sé principalmente alcuni affinamenti.

La build in anteprima conclusiva del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS e audioOS è la 23L240 (sostituisce la 23L5234a rilasciata come beta 4 di tvOS 26.4 e audioOS 26.4 lo scorso 9 marzo).

Come detto poco sopra per watchOS, anche in questo caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, erano attese novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo.

Il team di sviluppo porta a termine anche il quarto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 26.4 tramite la build 23O244 (sostituisce la 23O5235a rilasciata come beta 4 di visionOS 26.4 il 9 marzo scorso).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

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Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il quarto ciclo di sviluppo intermedio è quello che storicamente si configura come il più interessante per quanto concerne l’introduzione di nuove funzionalità su tutti i sistemi operativi (o almeno sulla maggior parte di essi).

In un certo senso, Apple ha rispettato le aspettative e, soprattutto con le beta 1, 2 e 4, abbiamo visto l’arrivo di molte novità. Grandi assenti sono il nuovo Siri potenziato da Gemini e qualcosa di veramente nuovo in ottica Apple Intelligence. Di seguito andiamo a riepilogare cosa è emerso dalle quattro versioni in anteprima che hanno caratterizzato questo ciclo di sviluppo:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 26.4, iPadOS 26.4 e macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, sono disponibili sia nella versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) che nella versione “beta pubblica” su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida).