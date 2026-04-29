La Dyson Clean+Wash Hygiene è la nuova lavapavimenti della casa britannica che punta tutto su ergonomia, leggerezza e design compatto, con alcune scelte tecniche fuori dal coro rispetto alla concorrenza. A partire dai 3,82 kg di peso, quasi un chilo in meno rispetto al predecessore WashG1, fino all’assenza totale di motore di aspirazione e filtro di scarico: qui la pulizia è affidata interamente al rullo in microfibra e all’erogazione controllata dell’acqua, senza componenti ciclonici o sistemi di filtraggio dell’aria.

Rispetto al WashG1, che con quasi 5 kg e un’impostazione più massiccia si prestava soprattutto a sessioni di pulizia più strutturate, questo modello scende di peso e dimensioni per orientarsi all’uso frequente e quotidiano. Il profilo è riconoscibile, con la finitura Blu/Rame che distingue questa variante sullo scaffale, ma la struttura interamente in plastica lascia qualche perplessità sul piano della solidità percepita: tende a scricchiolare con una certa facilità, e chi è abituato alla costruzione più robusta dei prodotti ad aspirazione della stessa casa potrebbe notare la differenza. Scopriamo tutto in questa recensione completa.

Design, costruzione e caratteristiche

Le dimensioni complessive parlano di un corpo alto 109,6 cm, largo 28 cm e profondo 24,4 cm, con una testa di lavaggio da 29,2 cm di larghezza. Lo snodo permette alla lavapavimenti di inclinarsi fino a 180 gradi, portando il profilo complessivo a soli 11,3 cm a terra, il che nella pratica significa poter passare sotto divani, letti e basi di mobile che spesso restano fuori dalla portata degli strumenti verticali. È uno dei vantaggi più concreti del design rispetto al WashG1, che non offriva la stessa libertà di movimento rasoterra.

Il sistema di pulizia è il cuore tecnico del prodotto. A differenza dei modelli ad aspirazione tradizionale e del V15s Detect Submarine, che usa un motore ciclonico accoppiato a una testina bagnata intercambiabile, la Clean+Wash Hygiene lavora senza alcun motore di aspirazione dell’aria e senza filtro di scarico. L’azione pulente è affidata interamente al rullo in microfibra, che conta 84.000 filamenti combinati con alcuni filamenti duri sporgenti pensati per aumentare la capacità abrasiva sullo sporco aderente. Il rullo è corredato di un pettine anti-groviglio che gestisce capelli e peli, anche bagnati, fino a 35 cm di lunghezza, riducendo la necessità di interventi manuali frequenti per liberare la spazzola dai grovigli.

L’architettura dei serbatoi è uno degli elementi più distintivi rispetto al WashG1. Quest’ultimo utilizzava un serbatoio dell’acqua pulita da 1 litro e un serbatoio dell’acqua sporca da 0,8 litri, con separazione dei residui solidi tramite un vassoio nella testa. La Clean+Wash Hygiene riduce la capienza, con 0,75 litri per l’acqua pulita e 0,52 litri per il serbatoio di recupero, ma concentra la raccolta dello sporco dietro alla spazzola: serbatoio di recupero e vaschetta dei detriti si estraggono insieme dalla base, separando rifiuti solidi e acqua sporca. È una soluzione che semplifica la gestione dello sporco dopo l’uso, anche se riduce sensibilmente l’autonomia idrica rispetto al WashG1.

Sull’impugnatura sono presenti i comandi principali: tasto di accensione, regolazione dell’intensità dell’acqua su più livelli e un pulsante dedicato al livello massimo di erogazione, il livello 4/Max. Il display a colori sulla struttura mostra animazioni visive per orientarsi sullo stato del prodotto, ma non produce avvisi acustici né vocali.

La dotazione di serie comprende la lavapavimenti, un rullo in microfibra dedicato, una bottiglia di detergente Dyson 02 Probiotic da 500 ml per pavimenti duri e la stazione di ricarica con funzione di autopulizia e asciugatura ad aria calda. Dyson specifica l’uso esclusivo di prodotti non schiumogeni, vietando candeggina e detergenti puri.

Come lava e si usa la Dyson Clean+Wash Hygiene

Nell’uso quotidiano, la Clean+Wash Hygiene trasmette subito l’idea di un prodotto pensato per la rapidità: si prende dalla base, si accende e si passa. Non richiede di aver già aspirato in precedenza, perché il rullo è costruito per raccogliere insieme sporco secco e umido in un’unica passata, senza la necessità di un pre-trattamento aspirante. È un cambiamento di abitudine rispetto a chi è cresciuto con l’abbinamento aspirapolvere più mocio, e nella pratica si traduce in una routine più snella, soprattutto per le pulizie veloci di metà settimana.

Il peso contenuto si sente. A 3,82 kg, la lavapavimenti scorre senza affaticare il polso anche in sessioni di media durata, e lo snodo a 180 gradi rende naturale il gesto di abbassarla parallela al pavimento per raggiungere gli spazi sotto i mobili. La larghezza della testa da 29,2 cm è gestibile anche in corridoi stretti e bagni piccoli, e il sistema di pulizia su tre lati permette di arrivare vicino ai battiscopa senza dover girare intorno agli angoli con passate extra. Chi ha cucine con isole centrali o spazi con molti arredi bassi troverà nella combinazione di peso, snodo e profilo piatto un vantaggio concreto rispetto a modelli più ingombranti. Chi invece è alla ricerca di alternative con funzione combinata aspira+lava può trovare utile la nostra guida alle migliori scope lavapavimenti, aggiornata mensilmente con i modelli disponibili in Italia.

Nella pulizia ordinaria, con lo sporco leggero che si accumula durante la giornata tra briciole, polvere sottile e piccole tracce di transito, la Clean+Wash Hygiene lavora bene con poche passate. Il rullo raccoglie i residui secchi mentre l’acqua dosata in automatico mantiene la superficie uniforme senza lasciarla bagnata a lungo. Dyson dichiara meno di 1 grammo d’acqua per metro quadrato, e il pavimento risulta quasi asciutto in circa 60 secondi con l’erogazione massima di acqua, nella pratica significa non dover aspettare prima di camminare di nuovo sulla superficie appena pulita. Per chi ha pavimenti in laminato o parquet, consigliamo di calibrare l’intensità dell’acqua al minimo, questa gestione controllata dell’umidità è rilevante: meno rischi di accumulo d’acqua sulle giunture rispetto a un mocio tradizionale.

Quando lo sporco è più visibile, come le tracce lasciate da un passaggio in cucina, dopo la cottura o i segni leggeri di un pavimento non passato da qualche giorno, la lavapavimenti risponde bene già al secondo o terzo passaggio. La regolazione dell’intensità dell’acqua sull’impugnatura permette di aumentare l’erogazione nelle zone più sporche senza dover gestire impostazioni da app o menu complessi. In questi casi, la differenza tra il livello base e il livello più alto si percepisce chiaramente nel risultato finale: le tracce più ostinate richiedono il livello superiore, mentre per la routine quotidiana i livelli intermedi sono sufficienti.

Poi, sulle tracce umide e sullo sporco più intenso, il comportamento diventa più articolato. Una macchia secca sedimentata da qualche ora cede progressivamente, ma richiede qualche passata in più rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un prodotto di questa fascia. Nel caso di un liquido rovesciato, come un caffè o una bevanda, sono necessarie quattro o cinque passate per rimuovere lo sporco a fondo. Non è un limite critico, ma va considerato: la Clean+Wash Hygiene è un prodotto pensato per la frequenza e la rapidità, non per sostituire un intervento più profondo su incrostazioni o residui trascurati. Chi usa la lavapavimenti ogni giorno o a giorni alterni non avrà difficoltà; chi invece la usa una volta a settimana su sporco accumulato potrebbe trovare il lavaggio meno risolutivo del previsto.

Vale la pena sottolineare un aspetto che emerge nelle sessioni più prolungate: la capacità dei serbatoi è ridotta rispetto al predecessore, con 0,75 litri d’acqua pulita contro 1 litro del WashG1. Su superfici molto ampie, questo si traduce in rabbocchi più frequenti. La copertura teorica è di 350 metri quadrati per serbatoio, ma in condizioni di uso reale con livelli d’acqua più generosi o sporco abbondante il risultato pratico dipende molto dall’intensità impostata. Per un appartamento medio di 70-80 metri quadrati di superficie dura da lavare, un singolo serbatoio è solitamente sufficiente; per superfici più grandi il discorso cambia.

Manutenzione e autonomia

Finita la sessione di pulizia, il momento in cui si capisce davvero quanto un prodotto sia ben pensato nel design è quello della gestione post-uso. Qui la Clean+Wash Hygiene introduce alcune soluzioni interessanti, ma anche qualche compromesso che vale la pena conoscere.

Lo sporco solido si raccoglie in un vassoio separato direttamente nella testina, e la sua estrazione è rapida e pulita, senza dover rovistare in contenitori umidi o maneggiare componenti zuppi. Il serbatoio dell’acqua sporca si svuota tramite un piccolo foro con tappo, ma l’interno presenta angoli stretti e spigolature non raggiungibili con uno straccio o una spazzola, il che nel medio periodo può favorire l’accumulo di residui e potenzialmente di odori. È un limite pratico reale, che si mitiga con lo svuotamento regolare dopo ogni uso, ma che non scompare del tutto.

Le guarnizioni dei serbatoi meritano attenzione: in più di un’occasione, durante il trasporto della lavapavimenti dal punto d’uso alla base, possono formarsi piccoli rivoli d’acqua, soprattutto dal contenitore di recupero. Non è un problema strutturale, ma richiede qualche accortezza nel maneggiarla a lavaggio terminato, specialmente su superfici che si vuole mantenere asciutte.

La stazione di ricarica gestisce l’autopulizia con un ciclo in due fasi: prima risciacqua il rullo con acqua pulita, poi lo asciuga con un flusso di aria calda fino a 85 gradi Celsius. Questo secondo passaggio è quello che distingue la Clean+Wash Hygiene da molti concorrenti diretti: un rullo asciutto dopo ogni ciclo riduce sensibilmente la proliferazione batterica e gli odori che spesso affliggono i lavapavimenti usati quotidianamente. Per questo motivo il processo di asciugatura richiede circa 30 minuti ed è accompagnato da un livello di rumore considerevole, con il rullo in rotazione e l’emissione d’aria che generano un suono continuo. Non è qualcosa da avviare in serata se ci sono persone che dormono o lavorano nelle stanze vicine, ma in orari diurni o di uscita di casa si gestisce senza problemi.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria arriva fino a 45 minuti di utilizzo, un valore che supera abbondantemente il tempo necessario a esaurire il serbatoio d’acqua in una sessione normale. Nella pratica quotidiana, il fattore limitante è quasi sempre la capienza del serbatoio prima della batteria, il che significa che la ricarica non è un pensiero fisso tra una sessione e l’altra. Il tempo per tornare alla piena carica è di 4,5 ore. La base occupa uno spazio contenuto, anche se la stabilità dello stand non è ottimale e può richiedere di trovare un appoggio adeguato vicino a una presa.

Controlli e funzioni smart

La Clean+Wash Hygiene non dispone di app o connettività remota, ma offre un sistema di controllo diretto sull’impugnatura che nella pratica risulta immediato e sufficiente per la gestione quotidiana. I comandi fisici, raggiungibili senza staccare la mano dal manico, permettono di accendere il prodotto, regolare l’intensità dell’erogazione dell’acqua su più livelli e attivare con un tasto dedicato il livello massimo quando serve più potenza pulente. Non è necessario fermarsi o guardare un menu per passare da un’intensità all’altra, il che in una routine veloce fa la differenza.

Il display a colori mostra animazioni visive che orientano sullo stato del prodotto, sulle modalità attive e sulle condizioni operative. È più intuitivo di un display numerico, soprattutto per chi non vuole interpretare codici o icone astratte, ma la scelta di non accompagnare i segnali visivi con avvisi acustici è un peccato.

Non sono presenti sensori di sporco automatici o regolazione dell’erogazione in base al tipo di superficie, funzioni che compaiono in alcuni concorrenti di fascia simile o superiore. La gestione dell’acqua resta manuale, il che non è necessariamente uno svantaggio: chi vuole avere controllo diretto su quanto il pavimento viene bagnato apprezza questa impostazione, mentre chi preferisce affidarsi a un sistema automatico dovrà tenerne conto.

Nel complesso, il sistema di controllo è pensato per essere usato in modo diretto, senza passaggi intermedi. È coerente con il posizionamento del prodotto come strumento per la routine quotidiana: si accende, si imposta l’intensità, si passa. La semplicità è una scelta progettuale, non un limite tecnico. Chi cerca funzionalità smart più avanzate, sensori automatici, gestione da app, regolazione intelligente del flusso, troverà risposte interessanti tra le migliori lavapavimenti Tineco, brand che ha costruito la sua proposta proprio sull’integrazione di queste tecnologie.

Prezzo, conclusioni e dove acquistarlo

Con un prezzo medio online di 409 euro, la Clean+Wash Hygiene si posiziona sensibilmente sotto il listino originale di 499 euro e ben al di sotto del V15s Detect Submarine, che appartiene a una fascia di prezzo superiore perché combina aspirazione ciclonica e lavaggio con testina dedicata. Il confronto più naturale è dunque con il WashG1, oggi reperibile attorno ai 320-350 euro: la differenza di prezzo riflette un salto generazionale reale sul piano dell’ingegneria, con un sistema di separazione dello sporco solido e umido nella testina, un peso ridotto di oltre un chilo, uno snodo più agile e un ciclo di autopulizia con asciugatura ad aria calda che il predecessore non aveva. Vale anche la pena tenere d’occhio le novità più recenti dell’ecosistema Dyson: il Dyson PencilWash, presentato a febbraio 2026 a 349 euro, si propone come alternativa ancora più leggera (2,2 kg) per chi privilegia la manovrabilità rispetto alla capienza dei serbatoi.

Compra ora la Dyson Clean+Wash Hygiene su Amazon o sul sito ufficiale

A 409 euro, la Clean+Wash Hygiene è comunque un investimento non trascurabile per un lavapavimenti dedicato. Il valore del prodotto si esprime pienamente in ambienti con prevalenza di superfici dure e in chi cerca uno strumento specifico per la pulizia quotidiana, non una soluzione tuttofare. L’assenza di filtro di scarico, il ciclo di autopulizia con asciugatura termica e la maneggevolezza complessiva sono differenziali concreti rispetto alla media della fascia, specialmente per chi attribuisce peso all’igiene del prodotto stesso nel lungo periodo.

I limiti non mancano. La qualità costruttiva in plastica crea qualche perplessità sul percepito. I serbatoi, con le guarnizioni che non sempre tengono perfettamente e l’interno del contenitore di recupero difficile da pulire a fondo, richiedono attenzione costante. Il ciclo di asciugatura da 30 minuti è rumoroso. E la capacità ridotta rispetto al WashG1 si fa sentire su superfici ampie.

Il prodotto è venduto sul sito ufficiale Dyson e nei principali rivenditori di elettronica, oltre che su Amazon dove a più facilmente si trova in offerta.

A chi lo consigliamo

La Clean+Wash Hygiene è la scelta giusta per chi vive in un appartamento con pavimenti duri prevalenti, utilizza già un aspirapolvere separato per tappeti e moquette e vuole uno strumento specifico per il lavaggio quotidiano. Funziona al meglio nelle routine frequenti e veloci: interventi giornalieri su cucina, bagno e zona giorno, gestione delle macchie fresche, rinfrescate rapide senza dover aspettare che il pavimento si asciughi. Il peso ridotto, lo snodo a 180 gradi e la pulizia su tre lati la rendono particolarmente adatta a chi ha molti mobili bassi, angoli difficili o spazi con arredi ravvicinati.

Chi invece cerca un unico elettrodomestico capace di aspirare anche su tessuti, oppure ha superfici molto ampie da coprire in un’unica sessione senza rabbocchi, dovrebbe valutare con attenzione i limiti di capienza e l’assenza di funzione aspirante. Allo stesso modo, chi è sensibile alla qualità costruttiva percepita potrebbe rimanere sorpreso dal comportamento della struttura in plastica. Per chi rientra nel profilo giusto, però, la combinazione di igiene del rullo, maneggevolezza e gestione automatica dell’asciugatura rappresenta un equilibrio difficile da trovare a questo prezzo. In alternativa, chi desidera un approccio completamente diverso, delegando la pulizia dei pavimenti a un dispositivo autonomo, può valutare le opzioni nella nostra guida ai migliori robot lavapavimenti.