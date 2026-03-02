Oltre al nuovo iPhone 17e, che sostanzialmente aggiorna alcuni aspetti del predecessore iPhone 16e, nella giornata inaugurale della settimana ricca anticipata da Tim Cook, Apple ha presentato anche il “nuovo” iPad Air M4.

Il virgolettato è d’obbligo perché, in fin dei conti, si tratta dello stesso tablet che abbiamo già conosciuto due anni fa e che, nello stesso periodo dello scorso anno, hanno ricevuto i chip M3. Le novità del nuovo modello, disponibile ancora una volta in versione da 11″ e in versione da 13″, sono interamente sotto al cofano; sono stati rivisti verso il basso i prezzi di listino rispetto a quelli del modello 2025. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple iPad Air M4 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato iPad Air M4, la nuova versione con chip Apple Silicon M4 di iPad Air, tablet che all’atto pratico non cambia la sua essenza dal 2024, anno dell’immissione sul mercato del modello con chip Silicon M2 che ha “inaugurato” la doppia versione (col 13 pollici che ha affiancato il modello da 11 pollici).

Di seguito riportiamo le parole che Bob Borchers, vicepresidente della divisione Worldwide Product Marketing presso Apple, ha speso per commentare il lancio del nuovo iPad Air M4:

“iPad Air offre ancora più modi per esprimere la propria creatività e lavorare. Potente e incredibilmente versatile, aiuta a trasformare ogni idea in realtà. Con le sue performance scattanti possibili grazie a M4, gli incredibili strumenti AI e le funzioni all’avanguardia di iPadOS 26, non c’è mai stato momento migliore per scegliere o fare l’upgrade ad iPad Air”.

Chip M4 e più memoria unificata

La vera novità di iPad Air M4 è, come suggerito dal nome, la presenza del chip Apple Silicon M4: il chip combina una CPU 8-core, una GPU 9-core, una NPU a 16-core e 12 GB di memoria unificata, passo in avanti rispetto agli 8 GB presenti sul modello con chip M3.

Il nuovo iPad Air risulta quindi più veloce del 30% rispetto al modello 2025 e 2,3 volte più scattante rispetto al modello del 2022 con chip M1: il tablet supporta senza problemi i flussi di lavoro con le app della suite Apple Creator Studio e risulta 4 volte più veloce nel rendering 3D professionale con ray tracing rispetto al modello 2022.

Il Neural Engine (NPU) incluso nel chip M4 risulta poi 3 volte più veloce rispetto a quello che includeva il chip M1, dando il meglio di sé nelle attività quotidiane che includono funzioni e strumenti di intelligenza artificiale on-device come la ricerca di soggetti e testi nelle foto o le funzioni avanzate di app come Goodnotes, Onform e Final Cut Pro.

Chip N1 e modem C1X migliorano la connettività (e l’efficienza)

iPad Air M4 può inoltre vantare i chip di rete e connettività messi a punto da Apple: il chip N1 apre le porte al supporto di Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e reti Thread (per la domotica), migliorando le prestazioni, aumentando l’affidabilità e le performance complessive.

Nella versione Wi-Fi + Cellular è incluso il modem C1X che garantisce prestazioni superiori al 50% e consumi più bassi del 30% rispetto al modem integrato sugli iPad Air M3. Il modem, inoltre, abilita le funzioni GPS. Rimane il supporto alle reti 5G tramite eSIM.

iPadOS 26 potenzia la produttività, così come gli accessori

iPad Air M4 debutta sul mercato con a bordo iPadOS 26 nella sua iterazione più recente, ovvero iPadOS 26.3, e mette a disposizione degli utenti la nuova interfaccia rivista in ottica Liquid Glass, e strumenti che potenziano la produttività come il sistema di gestione delle finestre potente e intuitivo, la nuova barra dei menù, le cartelle di file nel Dock e miglioramenti a svariate app di sistema, inclusa la nuova app dedicata Anteprima per l’apertura dei PDF.

Per potenziare ulteriormente la produttività, il colosso di Cupertino propone accessori “evoluti” per iPad Air M4 ma, in fin dei conti, si tratta degli stessi accessori che erano già disponibili per il precedente modello con chip M3: oltre alla penna Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C), abbiamo la cover con tastiera Magic Keyboard per iPad Air; l’unica novità della Magic Keyboard è la colorazione nera (che affianca la bianca, unica disponibile finora).

Specifiche tecniche di Apple iPad Air M4

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali del nuovo iPad Air M4 di Apple.

Dimensioni e peso (11″): 247,6 x 178,5 x 6,1 mm e 464/465 grammi

x x e Dimensioni e peso (13″): 280,6 x 214,9 x 6,1 mm e 616/617 grammi

x x e Display: Liquid Retina (IPS LCD) con retroilluminazione LED da 11 pollici o 13 pollici Risoluzione: 2.360 x 1.640 pixel (11″) o 2.732 x 2.048 pixel (13″) Luminosità: 500 nit (11″) e 600 nit (13″) True Tone Compatibilità con la Apple Pencil (Pro e USB-C)

(IPS LCD) con retroilluminazione LED da o SoC: Apple Silicon M4 CPU 8-core GPU 9-core NPU 16-core 12 GB di memoria unificata

Spazio di archiviazione: 128 GB , 256 GB , 512 GB , 1 TB

, , , Fotocamera posteriore singola con sensore grandangolare da 12 MP (f/1.8) Obiettivo a 5 elementi Zoom digitale fino a 5x Autofocus con Focus Pixel Scatti in modalità Panorama fino a 63 MP Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Immagini acquisite in HEIF o JPEG Possibilità di registrare video in 4K a 60 fps

con sensore da (f/1.8) Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 122° Funzionalità Center Stage Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps Retina Flash con True Tone

da (f/2.0) con angolo di visione a Audio: speaker stereo , due microfoni

, due Reti mobili: eSIM, 5G /4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular)

/4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular) Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 6 , Thread , GPS (solo Wi-Fi+Cellular), USB-C (USB 3 fino a 10 Gbps con Display Port), GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular)

(802.11 be), , , (solo Wi-Fi+Cellular), (USB 3 fino a 10 Gbps con Display Port), GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular) Metodo di sblocco: Touch ID posizionato sul tasto di accensione/spegnimento

posizionato sul tasto di accensione/spegnimento Sensori: Giroscopio a tre assi , accelerometro , barometro , sensore di luce ambientale

, , , Batteria: unità da 7.606 mAh (28,93 Wh, 11″) o da 9.705 mAh (36,59 Wh, 13″) Autonomia di 10 ore in navigazione Web (sotto Wi-Fi) o in riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web (sotto rete dati cellulare) Ricarica cablata a 20 W

(28,93 Wh, 11″) o da (36,59 Wh, 13″) Software: iPadOS 26.3 con supporto a Apple Intelligence

Immagini di Apple iPad Air M4

Disponibilità e prezzi di Apple iPad Air M4

Esaurite tutte le informazioni legate alle specifiche tecniche, spostiamoci alla parte legata a disponibilità e prezzi dei nuovi tablet della Mela morsicata. I “nuovi” iPad Air M4 saranno pre-ordinabili in Italia dalle ore 15:15 di mercoledì 4 marzo 2026, con la disponibilità effettiva in programma per mercoledì 11 marzo 26.

iPad Air M4 arriva in due dimensioni (versione da 11″ e versione da 13″), in quattro colorazioni (Blu, Galassia, Grigio siderale e Viola), in quattro differenti tagli di memoria e nelle due varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Ecco il listino prezzi:

iPad Air 11″ M4 Taglio da 128 GB al prezzo di 669 euro (Wi-Fi) o 839 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 799 euro (Wi-Fi) o 969 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.049 euro (Wi-Fi) o 1.469 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.299 euro (Wi-Fi) o 1.519 euro (Wi-Fi+Cellular)

iPad Air 13″ M4 Taglio da 128 GB al prezzo di 869 euro (Wi-Fi) o 1.039 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 999 euro (Wi-Fi) o 1.169 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.249 euro (Wi-Fi) o 1.419 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.499 euro (Wi-Fi) o 1.669 euro (Wi-Fi+Cellular)

La Magic Keyboard per iPad Air viene proposta, nelle due colorazioni bianca e nera, al prezzo consigliato di 329 euro per il modello da 11″ e al prezzo consigliato di 349 euro per il modello da 13″.

viene proposta, nelle due colorazioni bianca e nera, al prezzo consigliato di per il modello da 11″ e al prezzo consigliato di per il modello da 13″. Apple Pencil Pro viene proposta al prezzo di 149 euro

viene proposta al prezzo di Apple Pencil (USB-C) viene proposta al prezzo di 89 euro

Confrontando il listino prezzi con quello del modello con chip M3, possiamo notare che Apple abbia ribassato di 50 euro i prezzi della versione da 11″ e ribassato di 100 euro i prezzi della versione da 13″. Non è molto, certo, ma è comunque una buona notizia per chi aspettava i nuovi modelli per aggiornare il proprio iPad.