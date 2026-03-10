Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 4 “per lo sviluppo” (e le terza beta pubbliche) di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulle nuove beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versione di iOS, iPadOS e macOS raccontandovi le principali novità emerse. A differenza dei precedenti cicli di sviluppo, il quarto ciclo di sviluppo porterà al debutto alcune novità degne di nota, anche se latitano (ormai sembra definitivo) le attese novità legate ad Apple Intelligence. Scopriamo tutti i dettagli.

Le beta 4 sono le prime compatibili coi nuovi dispositivi Apple

Le beta 4 “per lo sviluppo”, rilasciate poche ore dopo come terze beta pubbliche, di tutti gli OS 26.4 rappresentano uno snodo importante del quarto ciclo di sviluppo intermedio di tutti i sistemi operativi Apple di ultima generazione.

In prima battuta, perché la beta 3 non aveva introdotto novità di sorta, interrompendo un trend positivo a cui abbiamo assistito con le prime due beta del ciclo di sviluppo. In seconda battuta, perché estende la compatibilità del programma beta agli ultimi prodotti della Mela morsicata.

iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro (M5 Pro e M5 Max), gli Apple Studio Display e MacBook Neo, ufficializzati la scorsa settimana e in pre-ordine fino a domani, daranno la possibilità agli utenti che li hanno acquistati di far parte del programma beta sin dal primo giorno.

Prima di passare all’analisi delle novità emerse dalle nuove versioni in anteprima dei tre sistemi operativi principali del colosso di Cupertino, andiamo a fare un recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo che si avvicina ormai alla sua naturale conclusione.

Le novità dalle beta 4 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati, la beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4, quarto passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per un paio di settimane, probabilmente fino alla parte finale di marzo. Di seguito riportiamo le novità emerse.

Supporto a nuove emoji su iOS 26.4 e iPadOS 26.4

La quarta beta di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 (ma anche di macOS 26.4 Tahoe) introduce il supporto a nuove emoji. Abbiamo le nuove trombone, scrigno del tesoro, frana, faccina stravolta, creatura pelosa, orca, nuvoletta di zuffa (via 9to5 Mac), ma anche tante nuove combinazioni di tono della pelle, nuove opzioni “neutre” per l’emoji dei ballerini (danza classica), nuove opzioni per persone che lottano e ballerini con le orecchie da coniglio. Queste emoji fanno parte dello standard Unicode 17.0, rilasciato il 9 settembre 2025 ma implementato solo adesso dal colosso di Cupertino.

iOS 26.4 consente di disattivare un altro effetto del Liquid Glass Design

Con la beta 2 di iOS 26.4, Apple aveva introdotto un’opzione di accessibilità chiamata “Reduce Highlighting Effetcs” per ridurre uno degli effetti del Liquid Glass. Per rendere più chiaro il senso di questa nuova opzione, con la beta 4, il team di sviluppo ha rinominato questa opzione in Riduci effetti di luminosità, mantenendola al percorso “Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni testo“.

L’opzione, mostrata in azione dai video allegati al seguente post su X, viene così descritta: “Riduci gli effetti visivi e i lampeggiamenti durante l’interazione con gli elementi sullo schermo, come pulsanti o tastiera.”

Finally, we have the best of both worlds! You can now disable the Liquid Glass highlights on iOS 26.4 Beta. Definitely turning them off. https://t.co/Aj56BE1uck pic.twitter.com/ozQ6OyZaaY — Dylan (@DylanMcD8) March 9, 2026

Rimosso il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end

Stando a quanto segnalato dai colleghi di MacRumors, Apple ha rimosso il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end nella beta 4 di iOS 26.4, dopo averla testata nelle tre versioni in anteprima precedenti del ciclo di sviluppo.

Il colosso di Cupertino aveva già informato del fatto che questa novità non sarebbe stata effettivamente implementata con la versione finale del quarto aggiornamento intermedio e, di conseguenza, è qualcosa che ci può stare.

La funzione debutterà in futuro (non sappiamo ancora quando): fino ad allora, gli utenti iPhone che sfruttano la messaggistica RCS tramite iMessage non potranno usufruire della crittografia end-to-end.

La beta 4 di macOS 26.4 Tahoe porta gli sfondi di MacBook Neo su tutti i Mac

Esaurite le novità legate a iOS 26.4 e iPadOS 26.4, passiamo all’unica novità che debutta con la beta 4 di macOS 26.4 Tahoe, disponibile da poche ore su tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

Nello specifico, la nuova versione in anteprima di macOS mette a disposizione di tutti gli utenti gli sfondi ufficiali di MacBook Neo, il portatile economico e “pop” che Google non ha mai saputo fare annunciato la scorsa settimana.

I quattro nuovi sfondi, che si sposano con le quattro colorazioni del nuovo MacBook, vengono chiamati Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink e Mac Yellow e sono stati inseriti nel selettore degli sfondi di sistema (via 9to5Mac).

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 26.4, iPadOS 26.4 e macOS 26.4 Tahoe. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che “il grosso” sia già stato messo a punto dal colosso di Cupertino.