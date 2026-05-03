Rieccoci a parlare di schede video, un argomento sempre molto caldo nel panorama PC e componentistica, soprattutto in questi ultimi tempi dove disponibilità e prezzi sono ancora abbastanza precari per via di una “crisi” che ancora fa (e farà) sentire i propri effetti.

Lasciando da parte motivazioni e relative polemiche, discusse già in altre occasioni, oggi torniamo dai nostri lettori per la classica rubrica VERSUS, ovvero una serie di comparative tra le schede video più in voga del momento che ci offre la possibilità di confrontare direttamente i vari modelli in diversi scenari, dalle prestazioni, passando per l’efficienza e il relativo rapporto qualità / prezzo.

Nell’articolo di oggi metteremo di fronte due schede grafiche di fascia diversa, non solo sulla carta come vedremo, si tratta di NVIDIA GeForce RTX 5070 e AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB. Un confronto che possiamo definire particolare, non tanto per via delle “differenze” tra i due modelli (che ora vedremo), ma perché la crisi scaturita dallo shortage ha fatto lievitare i prezzi del modello Radeon in modo importante.

Fortunatamente nelle ultime settimane la situazione sembra essere migliorata parecchio, portando la variante 9060 XT 16 GB vicino al suo prezzo, fornendoci quindi un assist per rivederla all’opera con un testa a testa contro la GeForce RTX 5070, ovvero uno dei modelli più validi e ricercati nel catalogo NVIDIA GeForce RTX 50.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB: caratteristiche tecniche a confronto

Avendo testato più volte le schede grafiche AMD e NVIDIA di ultima generazione, sappiamo bene che GeForce RTX 5070 si colloca nella fascia medio-alta del segmento consumer, mentre Radeon RX 9060 XT è una buona GPU di fascia media, soprattutto se consideriamo la variante da 16 GB.

NVIDIA GeForce RTX 5070 parte quindi avvantaggiata, ma è anche più costosa e offre “solo” 12 GB di VRAM; a questo punto quindi ci interessa capire se il divario di prezzo tra le schede è giusto, o meglio equilibrato in base a quanto offrono le schede a livello prestazionale.

Come ormai da prassi, prima di vedere i benchmark è sempre utile fare un recap sulle specifiche tecniche dei modelli in prova, anche perché (e lo speriamo) tra i lettori potrebbero esserci dei novizi che magari si ritrovano per la prima volta di fronte a un confronto del genere, probabilmente ignorando l’hardware in dotazione alle GPU prese in esame.

Iniziamo con la NVIDIA GeForce RTX 5070, una GPU che possiamo dire di conoscere come le nostre tasche viste le numerose prove condotte nei mesi scorsi. La medio gamma della serie NVIDIA Blackwell utilizza una GPU da 6.144 Cuda Core, 192 Tensor Core e 48 RT-Core, il tutto abbinato a 12 GB di VRAM GDDR7 28 Gbps su un’interfaccia a 192 bit.

La Radeon RX 9060 XT 16 GB di AMD risponde invece con una GPU RDNA 4 da 32 Compute Unit e 2.048 Stream Processor; le unità di elaborazione sono nettamente inferiori nonostante il numero di transistor sia molto vicino, infatti guardando alle specifiche notiamo subito che la GPU NVIDIA garantisce praticamente il 50% delle unità ray-tracing in più.

Sul versante memoria, Radeon RX 9060 XT vanta un bel buffer da 16 GB, ma parliamo di chip GDDR6 a 20 Gbps, che non sarebbero per niente male se non fossero castrati dal bus a soli 128 bit; facendo duce calcoli, con questa configurazione la proposta NVIDIA riesce a fornire il doppio della larghezza di banda, caratteristica a dir poco determinante.

Radeon RX 9060 XT 16 GB risulta avvantaggiata, sempre sulla carta, solo per quanto concerne il Total Board Power e i consumi di picco; con un TBP di 160 watt consuma fino a 90 watt in meno rispetto a RTX 5070 che, con i suoi 250 watt nominali, ci richiede già un alimentatore di qualità e un connettore 16pin (per 9060 XT basta un classico 8pin).

Chiudendo sul versante software e tecnologie, la suite NVIDIA con DLSS 4.5 e Multi Frame Generation al momento è un gradino sopra la controparte AMD che, seppur lavorando costantemente al suo FSR, al momento support solo la classica Frame Generation x2. Le ultime notizie ci dicono che AMD potrebbe arrivare presto alla sua MFG, speriamo prima del passaggio alla prossima generazione di GPU (vedi RDNA 5 o comunque next-gen).

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5070 Architettura NVIDIA Blackwell

GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza GPU Reference 2.512 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 29,7 miliardi

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza GPU 2.530 MHz

AI TOPS (INT4) 821

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20,1 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 322,3 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 160 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

Piattaforma hardware utilizzata nei test

Dopo il sostanzioso riassunto sui prodotti in prova, passiamo ora alla pratica e iniziamo a vedere la configurazione hardware che utilizzeremo per la comparativa di oggi. Mantenendo il classico approccio, prenderemo in considerazione due schede video già testate e recensite, per l’occasione la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC e la “sorella” Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC.

Viste le novità dell’ultimo periodo, aggiorniamo la nostra build e mandiamo in pensione il glorioso AMD Ryzen 7 9800X3D in favore del suo successore, il recente Ryzen 7 9850X3D. Per il resto, le GPU in esame verranno testate a parità di configurazione hardware e software.

Schede video: Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC

Processore: AMD Ryzen 7 9850X3D (PBO AUTO)

Dissipatore: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: MSI X870E Carbon WiFi

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP700 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver AMD e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB – Gaming

Per scaldare i motori, la sessione focalizzata sulle prestazioni in ambito 3D inizia con i test sintetici del 3DMark; cinque sessioni nei benchmark di riferimento che mettono in risalto diverse caratteristiche e potenzialità delle singole GPU. Solitamente 3DMark è un buon indice delle prestazioni assolute delle schede, tuttavia in gaming ci potrebbero essere titoli ottimizzati per una o l’altra architettura, di conseguenza il divario potrebbe variare anche sensibilmente.

Questo andamento ovviamente è dovuto alla risoluzione, i test sintetici visti sopra sono a risoluzione fissa, mentre i giochi presi in esame possono restituire valori diversi in quanto sono stati testati a 1080P/1440P/2160, prima con risoluzione nativa e poi con ray-tracing e supersampling (dove supportati).

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Se il 3DMark ci ha già detto molto sul vantaggio della RTX 5070, i 10 giochi presi in esame confermano questo trend, variabile appunto in base al titolo, al motore grafico e alla risoluzione del display.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS/FSR:

Se abilitiamo il ray-tracing le cose non migliorano molto per la Radeon RX 9060 XT 16 GB, anche se, come vedremo nel paragrafo successivo, la proposta NVIDIA ha un vantaggio più sostanzioso in raster.

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NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB: media prestazioni nei giochi

Se non volete spulciare tutti i grafici, a seguire trovate la media degli FPS nelle tre risoluzioni adoperate per la sessione; qui possiamo dare dei numeri più concreti e corposi: la GeForce RTX 5070 batte a mani basse la Radeon RX 9060 XT 16 GB, in tutti i test e con un divario sempre importante.

In raster si va dal 55% circa al 75%, mentre in ray tracing si parte da un +58% a 1080P per arrivare a circa il 45% quando saliamo a risoluzione 4K, leggermente meno che in raster probabilmente per via dei 16 GB di VRAM della scheda AMD.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB – Calcolo e Produttività

Passando al calcolo puro. produttività e/o rendering, lo scenario rimane quasi immutato, fatta eccezione per Geekbench AI che, a questo punto potrebbe non essere ottimizzato al meglio per le GPU NVIDIA visto che i due modelli sono molto vicini, ma decisamente lontani se guardiamo al numero di unità di elaborazione.

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Di sicuro la Radeon RX 9060 XT 16 GB soffre molto in applicativi come Blender, ambito dove la GeForce RTX 5070 restituisce fino a cinque volte le prestazioni della proposta AMD.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB – Consumi ed efficienza

L’abbiamo visto già in altri articoli, avere un TBP inferiore non vuol dire sempre essere più efficiente se le prestazioni sono poco brillanti; è vero, la GPU NVIDIA arriva a 250 watt, ma le prestazioni bilanciano molto sul versante FPS/watt, permettendo alla GPU Blackwell di essere ancora davanti.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB: prezzi e considerazioni

Al termine di questa nuova comparativa, emerge chiaramente che la GeForce RTX 5070 ha una marcia in più rispetto alla RX 9060 XT 16 GB, posizionandosi praticamente dove dovrebbe essere visto che nella pratica abbiamo messo di fronte una classe x70 con una x60. In realtà, con la serie Radeon 9000, AMD ha dimostrato di poter competere anche su fasce di prezzo differenti, basta guardare alla 9070 XT che in raster spesso può dire la sua contro la RTX 5080.

In questo caso però i rapporti di forza sono molto diversi, quindi anche se lo scarto di prezzo è marcato a favore della scheda AMD, il modello NVIDIA rimane più appetibile. La Radeon RX 9060 XT da 16 GB può andare bene per giocare a 1080P e anche a 1440P in alcune occasioni (e senza ray tracing), un’opzione da valutare sarebbe cercare qualche compromesso coi dettagli e scendere su Alto, allora possiamo dire che anche a 1440P possiamo gestire la quasi totalità dei giochi, purché non abbiamo un’implementazione massiccia di ray tracing e path tracing.

Chiudendo sui costi, come discusso in apertura AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB è scesa vicino al suo prezzo di listino (se ancora esiste), infatti possiamo portarcela a casa con circa 400-420 euro o poco più, mentre la NVIDIA GeForce TX 5070 bazzica sulla fascia delle 600 euro per le custom più economiche, con offerte che spesso permettono di portarsela a casa anche con 580 euro.

Link all’acquisto

NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB