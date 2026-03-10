La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon mette a disposizione una grandissima quantità di proposte che riguardano praticamente tutte le categorie del sito. L’evento proseguirà in questa edizione 2026 fino al 16 marzo, e vuole celebrare l’arrivo della bella stagione. Vista la mole enorme di sconti, abbiamo selezionato per voi alcune tra le proposte migliori di varie categorie, con un bel mix di ribassi da non perdere. Partiamo subito.
Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB
Offerta + sconto di 50€ da applicare in pagina (visibile se loggati)
Una selezione di offerte da non perdere con la Festa di Primavera Amazon
È partita la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida dal 10 al 16 marzo 2026, comprende tantissima tecnologia, tra smartwatch, smart TV, prodotti per la smart home, dispositivi Amazon, videogiochi, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori nelle varie categorie.
Senza ulteriori indugi, ecco una selezione degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ordinati per tipologia e prezzo:
Offerte robot aspirapolvere e lavapavimenti
-
-33%
NARWAL Flow Stazione di Ricarica Compatta, Potenza di Aspirazione di 22.000 Pa, Sistema DualFlow Anti-Groviglio, Risciacquo con Acqua Calda a 45°C e Asciugatura con Aria Calda e App Intelligente
-
-33%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98cm Ultrasottile, 22.000Pa, Tecnologia FlexiArm Riser, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Argentato
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
-
-15%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-35%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25000 Pa, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Autopulente, Evita Ostacoli, Asciugatura Auto, per Peli di Animali Domestici
-
-38%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
-10%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
-31%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-9%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-22%
NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
-
-2%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
-
-13%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-34%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
Offerte aspirapolvere e lavapavimenti
-
-10%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-7%
Tineco FLOOR ONE S9 Master Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, pulizia ad acqua calda, corpo ultrasottile da 9,9 cm, aspirazione da 23000Pa, sistema autopulente Flashdry
-
-14%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
-29%
Tineco CARPET ONE Cruiser Lavatappeti, Pulizia Profonda per Tappeti e Moquette, Auto-pulizia e FlashDry, 75℃ PowerDry, Potente Aspirazione da 130W
-
-12%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
-
-27%
DREAME H15 Pro FoamWash Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia Mirata, Dosaggio Intelligente Detergente, Braccio Robotico IA 2.0, TangleCut 2.0, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura Intelligente
-
-7%
DREAME V20 Pro-A Aspirapolvere Senza Fili, 0 mm dai Bordi, Anti-groviglio, Pulizia Pavimenti duri e Tappeti e Moquette, Aspirazione 24,000PA/210 AW, Autonomia Massima 90 min, Filtrazione 99,99%
-
-33%
roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C,180° UltraPiatto,Pulizia Bordi su Due Lati, 20.000 Pa Aspirazionet per Pavimenti Duri
-
-24%
Tineco Pure One Station 5 Pro Raccolta automatica della polvere. Auto-pulizia completa. Aspirapolvere Senza Fili 200AW*. Spazzola ZeroTangle. Fino a 100 minuti di autonomia
-
-11%
NARWAL V40 Station Aspirapolvere Senza Fili, 28000PA / 220AW, Autonomia 120 minuti, Tecnologia Anti-groviglio per peli di Animali, Manutenzione Zero per 100 Giorni, Testina Multifunzione
-
-21%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri
-
-17%
DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 28,000PA/310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell'aspirazione
-
-25%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
-
-23%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
Offerte smart home
-
-18%
Tapo C630 KIT 3K 5MP Telecamera Wifi Esterno Senza Fili con Pannello Solare, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza a Batteria 6700mAh, Visione Notturna a Colori, Rilevamento/Tracciamento AI, IP65
-
-6%
Tapo C510W(2-pack) Telecamera WiFi Esterno 2K 3MP, Visione a 360°, Visione Notturna a Colori, Telecamera di Sorveglianza IP, Sensore di Movimento, Impermeabile IP65, Audio bBidirezionale, Alexa, 2 pz
-
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite
-
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis
-
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
-
Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco
-
Tapo C200P2 Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera Sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento, Contiene 2 C200
Offerte smartwatch
-
-10%
Garmin fēnix E, 47mm, Display AMOLED 1,3'', Touch e Pulsanti, 90+ App per lo Sport, Training Readiness, Mappe, GarminPay, Autonomia 16 giorni (Stainless Slate Gray & Black)
-
-12%
POLAR Grit X2 - Sportwatch Multisport Outdoor con GPS - Display AMOLED, mappe Offline, GPS a Doppia frequenza, ECG dal Polso, biosensing Elixir, TrainingPeaks, SpO2, Fino a 7 Giorni di Batteria
-
-5%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
-
-1%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-18%
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Oro
-
-15%
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android,GPS, 30 mesi di Garanzia
-
-18%
-
-10%
Google Fitbit Charge 6 Activity tracker con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, 7 giorni di durata della batteria, Google Wallet e Google Maps
Altre offerte top
-
-32%
Sony BRAVIA KD-75X85L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Seamless Edge Design, Grigio Scuro
-
-27%
Hisense TV 55'' Mini-LED 165Hz 4K 2025 55U8Q, Octagonal Stand, Dolby Atmos Multi-Channel Surround 4.1.2, Smart TV VIDAA U9 con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+, 165Hz Game Mode Ultra, Alexa Built-in
-
-38%
ASUS ROG Strix XG27AQ-W, Monitor Gaming 27”, WQHD (2560x1440), Fast IPS, fino a 170Hz, Tempo Di Risposta 1ms, ELMB SYNC, G-SYNC, HDR 400, Illuminazione Aura Sync RGB, Posizione Regolabile, Bianco
-
-41%
Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Smart TV - Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
-
-39%
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows/macOS/iPadOS, Laptop, PC - Sabbia
-
-47%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
-
-23%
-
-49%
Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
Questa era dunque la nostra selezione di sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che spazia tra varie categorie tech. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
Offerte per categoria
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro: la lavapavimenti più bella ora ha anche il vapore
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo